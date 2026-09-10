iPhone 18為何缺席發表會？蘋果策略大改　延至2027春季原因曝光

蘋果（Apple）於2026年秋季發表會首度打破傳統，採「秋季高階、春季主流」發布策略，僅推出iPhone 18 Pro系列與首款摺疊機iPhone Duo，平價版iPhone 18則延至2027年春季登場。此舉旨在全力推升產品線高階化、分散銷售高峰並優化產能調度，同時延長前代銷售週期，預計明年春季將再帶動一波換機潮。



高階機種秋季搶市 摺疊iPhone Duo成焦點

蘋果於2026年秋季發表會上，推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及摺疊手機iPhone Duo，並同步發表Apple Watch 12、Apple Watch Ultra 4及AirPods 5。

2026年9月9日，蘋果新任執行長特努斯（John Ternus在蘋果發表會上展示了新款摺疊機iPhone Duo。（Reuters）

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據外媒報道，這次未見標準版iPhone 18及iPhone Air 2亮相，此為蘋果刻意調整發表節奏，將高階機種集中於秋季，強化高單價產品的市場聲量與供應鏈資源投入。市調機構Counterpoint Research副總監David Naranjo表示，這種做法「更加強調高階化策略」。

平價iPhone 18延後上市 果粉換機策略轉變

外界認為，蘋果將標準版iPhone 18延至2027年春季上市，目的是讓平價機種與旗艦機種錯開，避免彼此銷售互相擠壓。這也促使部分原本考慮購買非Pro版iPhone的消費者，改為提前入手iPhone 18 Pro系列或摺疊iPhone Duo，從而提升高階產品出貨量。TechRadar分析指出，分批上市有助蘋果管理產能，並有效分配供應鏈資源。

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春季發表會聚焦平價機型 iPhone 17銷售期延長

預算導向的iPhone 18e及iPhone Air 2預計於2027年春季登場，蘋果將設立專屬「平價系列iPhone發表會」，與春季購物季結合。此舉延長iPhone 17的市場壽命，讓現有平價機型在年底購物季持續銷售，並拉抬淡季營收。

外媒推測，標準版iPhone 18將搭載2奈米A20晶片、提升記憶體，並縮小動態島，相關規格尚待蘋果官方確認。

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