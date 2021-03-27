撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-27 09:02

平價 4G 無限Plan｜5G 網絡在上年度正式於香港接通，隨著更多手機支援，更多人選擇升級至更快速的 5G 服務，不過 4G 網絡仍然健在，而且也越來越平價。 日前 SmarTone 就推出了一個新的月費計劃，標榜平價而且是「真．無限數據」，在坊間都引起一陣討論，究竟是否真的如此抵玩？

（SmaTone網站截圖）

SmarTone 平價真 4G 無限數據、優點在「限速」？

是次 SmarTone 在官網獨家提供的新 4G Plan 月費僅為＄120，而且簽訂合約期亦只得 12 個月，還是無限數據用量，驟眼對比各大電訊商月費 Plan 中當然算是相當便宜。但留意它的最高上網速度會限制在 21Mbps，換言之亦即是 4G 連線、3G 速度。比較特別的是它的公平使用量用盡後，依然可以用到較接近 21Mbps 的速度上網，但因為網絡使用優先度會被調低，會降速多少則要視乎實際情況。

《香港01》科技玩物記者就將最熱門的無限數據限速 21Mbps 月費 Plan 與 SmarTone 新 Plan 一同羅列如下，供大家簽約前一併參考👇👇👇

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同場加映：小米POCO X3 Pro $1900有找玩齊7大旗艦賣點

既然打算用平價 4G 月費 Plan，那手機方面應該都要一部性價比超群的 4G 手機吧？向來以性價比為主力賣點的小米子品牌 POCO，稍早前就發布了一部平價旗艦 POCO X3 Pro。

POCO X3 Pro 為上年尾 POCO 發售之中階平價機 POCO X3 的一部「加強版」，其主要提升位在於處理速度，但就保留了若干 POCO X3 的優點，令其成為 2021 年頭最抵玩的一部旗艦機種。

👇👇👇按圖放大看 POCO X3 Pro 7 大規格／賣點👇👇👇

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