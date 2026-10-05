日本票選女優「最強美顏」榜單出爐！「可愛天花板」石川澪力壓河北彩花、瀨戶環奈奪奪冠，三上悠亞退役仍躋身五強｜日本成人影音平台 FANZA 近期舉辦一場別開生面的大型顏值票選活動，主打「不看作品，只拼臉蛋」。這場票選集結多達 1,182 位女優，採用殘酷的「一對一二選一」對決機制，網友必須通過多輪淘汰賽，讓系統計算出個人專屬的理想臉孔榜單。賽事推出後瞬間風靡網路，累計超過 7.6 萬名網友參與投票，選出心目中的「神顏巨星」。



「可愛天花板」石川澪力壓群芳奪冠 河北彩花以些微差距屈居亞軍

經過超過 7.6 萬次殘酷對決，被粉絲封為「可愛天花板」的石川澪（ Mio Ishikawa），今年年僅 22 歲的石川澪以清純甜美的鄰家女孩氣質著稱，精緻五官搭配標誌性的療癒微笑，加上兩年前與非法成人片網頁MissAV「對著幹」反盜版，早已在日本及海外積攢超高人氣。

「可愛天花板」石川澪力壓群芳奪冠

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石川澪出道至今皆以「偶像級顏值」取勝，即使只有A Cup 身材，被網民奉為：「這逆天神顏，去做偶像歌手、指青春劇也沒有問題。」，今次投票根本為她而設，輕鬆登上顏值冠軍寶座。

「可愛天花板」石川澪力壓群芳奪冠 河北彩花以些微差距屈居亞軍

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由於冠軍根本沒有懸念，網民著眼點自然落於亞季之爭。在台灣與香港極具影響力的頂流女星河北彩花（Saika Kawakita），女朋友形像非常入屋，以些微差距暫居亞軍。

在台灣與香港極具影響力的頂流女星河北彩花（Saika Kawakita），女朋友形像非常入屋，以些微差距暫居亞軍。

獲得季軍的則被譽為最強新生代女優的瀨戶環奈（Kanna Seto），精緻如雕琢般的五官讓她一登場就吸引大批顏控粉絲。

獲得季軍的則被譽為最強新生代女優的瀨戶環奈（Kanna Seto）

三上悠亞退役仍穩居第五 前十名榜單星光熠熠

第 4 至第 10 名依次為七澤米亞（七澤みあ）、三上悠亞（三上悠亜）、逢澤美優（逢澤みゆ）、新有菜（Arina Arata）、宮下玲奈（宮下玲奈）、美谷朱音（美谷朱音）以及櫻空桃（櫻空もも）。最讓外界驚喜的是第 5 名的三上悠亞。這位早已引退轉型進入主流娛樂圈的前輩，憑藉轉戰 Instagram 與 YouTube 累積的跨國影響力，依然在純顏值對決中高踞前五名。