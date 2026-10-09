Google推出「Gemini 代理」取代人類同事？四大核心亮點一文拆解

「Gemini 代理（AI agent）」全面解析：2026年10月8日，Google Cloud行政總裁Thomas Kurian於美國舉行的Gemini at Work 2026大會上正式發表單一且通用的「Gemini代理」（Gemini Agent）。與過往需仰賴人類逐一輸入指令的生成式AI不同，新一代系統已深度內嵌於Gmail、Google雲端硬碟與試算表等生態圈中。它具備跨應用程式的自主規劃與執行能力，不僅能編寫程式碼，更首度獲得獨立的企業治理身份與安全控制權限。



Google Cloud行政總裁Thomas Kurian於美國舉行的Gemini at Work 2026大會上正式發表單一且通用的「Gemini代理」。（Google Cloud）

Google推出的Gemini代理就像一位具備專業技能、擁有專屬電郵、還能24小時不休息的「AI同事」。用家只需要下達最終目標，它就會自己拆解步驟、找工具、協同其他AI幫手，把檔案或報告做完交給用家。

具備專業技能、擁有專屬電郵、還能24小時不休息的「AI同事」。（Google Cloud）

「Gemini代理」的四大核心亮點

1. 甚麼都能做的「通用打工仔」

以前使用AI可能需要切換很多視窗或工具，現在Gemini只需要一個搜尋/提示框，就能同時搞定解答、寫文章、做簡報、繪圖、寫程式甚至執行程式。用家只需要告訴它「我要甚麼成果」，不需要一步步教它怎麼做。

2. 隨叫隨到、關掉電腦還在默默加班

【1】跨平台無縫銜接：無論在手機、網頁、Mac/Windows，甚至Slack、Microsoft 365或Gmail裡都能直接呼叫它。

【2】不會失憶（持續執行）：任務在雲端運作，即使下班把手提電腦闔上，它還是在背景繼續處理大數據或繁雜任務，隔天開機直接驗收進度即可。

3. 能擁有專屬電郵的「AI同事」

Gemini可以被設定為具備特定職責的「同事代理」（Coworker Agent），它擁有自己的公司電郵地址（例如@agents.company.com）、日曆與雲端硬碟。用家可以在Google Chat群組或文件中直接@它，請它幫忙寫方案、改稿件。

它只看得見用家授權給它的資料，不會偷看公司其他無關機密。

4. 聰明省錢：自動幫你換最合適的「大腦」

處理簡單任務不需要用最貴的模型，Gemini會根據任務難易度自動調配最合適的模型（如針對複雜推理與程式編寫調用最合適模型（包括Gemini Pro或Anthropic的Claude系列）、強調極速與輕量的Flash等），既能維持高準確率，又能幫公司大幅節省運算成本。

「Gemini代理」的四大核心亮點。（AI生成）

在日常工作（Workspace）中怎麼用？

個人貼身秘書：請它「幫我約下週與活動主管的會議」，它會自動比對對方的日曆、找出空檔並發送電郵協調，完全不需要你手動輸入對方的電郵地址。

主動提醒與委派：收到老闆要進度報告的電郵時，系統會自動跳出「一鍵委派給Gemini」的按鈕，由Gemini幫你梳理脈絡並草擬報告。

部門助理：將特定角色（如財務分析師、活動幹事）交給AI，直接在Google文件或Chat裡面協同作業。

擁有自己的 Gmail、日曆和雲端硬碟儲存空間。（VentureBeat）

企業最關心的兩件事：數據與安全

數據分析：講話就能查資料，掃描檔也讀得懂

自然語言查數據：不管是工程師要寫程式，還是業務員要查銷售額，直接用講話提問，Gemini就能產出圖表與營運洞察。

讀懂暗數據（Smart Storage）：過去佔企業90%的PDF、圖片、掃描檔等「讀不到的非結構化數據」，Gemini能直接辨識並提取資訊。

跨平台抓資料（Borderless Lakehouse）：不用把AWS S3、Azure、Salesforce或SAP的數據搬來搬去，Gemini能直接在原地讀取數據進行分析，節省搬運費用。

安全控管：給AI發「身份證」與配備「AI防火牆」

身份與權限（Identity & Least Privilege）：每個AI代理都有專屬加密身份與最低權限，就像新員工入職一樣受到嚴格管理，且每一項操作都有紀錄可稽核。

安全沙盒與AI防火牆（Agent Gateway）：所有AI代理都在隔離的沙盒中運行，所有流量都會經過Agent Gateway，公司設定一條規則（如「AI不得閱讀機密文件」），全公司的AI就會自動遵守。

實力驗證：哪些大公司已經在用了？

Airwallex（空中雲匯）：客服解決速度提升10倍，爭議處理時間縮短40%。

星展銀行（DBS）：部署70–80個AI代理組成工作鏈，自動搜集金融與市場情報來撰寫企業信貸報告。

日立（Hitachi）：外勤技術人員利用影像辨識代理核對施工前後的照片，生產力提升高達400%。

NTT DOCOMO：獲取數據洞察的時間從兩週縮短至即時，每年節省45萬小時。