紅魔12 Pro+電競旗艦亮相！0.96mm極窄無孔屏　透明微泵水冷超型

早前不是說過，10月是屬於「大電池性能機」的嗎？緊隨在OnePlus 16後面發布的，就是大夥們最喜歡的紅魔！



國慶回來後他們也是抓緊預熱公布了外觀渲染圖，不得不說這外觀是真帥啊......作者願稱之為今年最酷的性能機，沒有之一。

不信你們看：跟早前OnePlus 16外觀保守升級不同的是......這次紅魔12 Pro+說是開天闢地之大刀闊斧完全大改都行。

Nubia發布紅魔12 Pro+的外觀渲染圖。（Nubia）

首先正面，還是我們熟悉的「無挖孔真全面屏」：「米粉心目中最酷的MIX」這塊，含金量還在提高。

紅魔12 Pro+預料將是「無挖孔真全面屏」▼▼▼

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但相比上代11 Pro系列，這代12 Pro+黑邊做得更窄了......0.96mm，突破1mm大關，視覺沉浸感更強是一定的！

據說這代紅魔還給12 Pro+上了「第九代屏下技術」，在屏幕顯示素質、前置攝像頭畫質這塊有提升（1.5K 165Hz）。

其實上代作者覺得已經很好了，畫質當主力完全夠用，這代還能升級作者還挺驚喜的。

轉到中框，前幾代大家吐槽的刮手問題......紅魔也是聽勸，你們看這代12 Pro+相比上代是不是更有弧度、更圓滑了？

沒錯，紅魔給這機子配備2.5D微弧設計：配上更薄、更輕的機身，說是「迄今為止手感最好的紅魔旗艦」。

以往專注極致堆料的紅魔，如今亦開始將焦點放在握持手感上。再翻到背面......依然是我們熟悉且紅魔最招牌的「透明」設計！

對比上代11S Pro系列：作者最直接的感受就是這代更簡潔、更清爽，一體性更好了。主要是上代攝像頭模組那塊排列看着太侷促了，就視覺中心全在上面！

看着就很頭重腳輕。而這代砍掉一個攝像頭，用類似之前小米 12s系列跟13系列那種「分割線」劃分出「兩室一廳」的設計......

本代紅魔相較上代手機少了一個攝像頭。（Nubia）

反正作者整體看下來覺得是比上代看着要規整不少，再配上完全不凸起的「純平設計」，你們就說這是不是今年最酷的性能機型吧？

來到下面，則是紅魔獨有的「水冷可視化」設計：

造型對比上代進一步做減法，只有簡單的一個圈圈！但我們目光上移，做加法的地方來了......看到模組閃光燈旁邊那個長方形框框跟下面的細條嗎？

紅魔獨有的「水冷可視化」設計。（Nubia）

想不到吧？紅魔這次還把「水冷可視化」設計延伸至了模組上方。也就是說，外面看着是裝飾是吧？

但裏面是真的跟整個水冷裝置打通的，而且水冷還覆蓋到晶片主板、風道、電池跟下面小板位置！整個完全覆蓋這你們受的了嗎？

為了驅動路徑更大更遠的水冷裝置，紅魔還換上了全新的「雙晶驅動微泵」，輸出壓力從上代的100kPa直接提升至130kPa......

更快更足的冷卻液流動，散熱效果據說也有提升！

以為這就結束了？還沒完～他們還在水冷系統裏加入了「RGB」效果！「燈一開，性能直接提升200%」。你們就說離不離譜吧？

再給到Snapdragon 8 Elite（驍龍8至尊版）晶片跟8400mAh電池120W有線跟80W無線充電......

你們就說這次紅魔12 Pro+猛不猛吧？單看這次外觀的全面升級，這已經是作者目前最想買的手機了！就是價格，作者覺得按紅魔一貫的操作，應該是不便宜。感覺價格要起飛啊。

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