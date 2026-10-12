OnePlus 16今晚發布　9000mAh超大電量　升級185Hz螢幕+發光機背

各家的正代旗艦基本在國慶前就已經正式發布完啦……那國慶後嘛，看這架勢應該是輪到「大電池性能機」了！你們看嘛，一加（OnePlus）、紅魔、榮耀都定檔在這個月發布，甚至還有幾台已經是入完網就差定檔的狀態。



喜歡大電池性能機的小夥伴，這個月就相當有看頭了。反正果子是很喜歡看這種純拼數值，誰強誰弱一目瞭然的硬核battle ～大電池、帥外觀、強性能，完事再來個勁爆的價格（希望勁爆的價格還有吧）！這就是性能機十足的看點。

一加、紅魔、榮耀都定檔在這個月發布，甚至還有幾台已經是入完網就差定檔的狀態。（微博＠數碼閒聊站）

今天先來看一加16吧，畢竟他是最早公布定檔的……外觀上，果子實在有點不知道怎麼形容合適～因為算是這次一加16的賣點，但變化嘛相比上代15又不算特別大。你們看嘛，近乎上代15左上角的「金屬魔方」模組，乃至鏡頭排布也跟上代完全一樣！

一加 16外觀展示：

+ 2

肉眼可見的完全一樣：硬要挑的話，就是右邊超廣角跟閃光燈的位置，上面16相比15挨的要更近一點。其他的變化果子肉眼還真沒看出來。所以要想別人知道你換了16的話，那最簡單粗暴的，還得上新配色……比如這個靈感源於火星地貌的「火星傑作」！

整體火星土地紅褐色 + 地貌紋理裝飾：看着還是挺有辨識度的。起碼別家不會推出這種配色～其次就是這次的主打色「明日星光」：整體偏銀河星空那種灰白調！一加還在機身上加入了很多細節：並且像後蓋上的「16」、模組旁邊的「指引」跟「座標」還帶燈效……

一加還在機身上加入了很多細節：並且像後蓋上的「16」、模組旁邊的「指引」跟「座標」還帶燈效……（一加）

在有消息、遊戲時會呼呼閃：當然你也可以直接把燈關了。關燈情況下那幾個標識也能跟後蓋融合下來，一體性看着影響也不大。最後就是這個名為「黑暗森林」的純黑色：好看是好看，但跟15的「絕對黑」拉不開太大差距！甚至果子覺得還沒15那個好看，因為那個真的黑的特別純粹～

是果子上手15覺得最好看、最有質感的一個顏色。那麼問題來了，你們說「明日星光」配色會不會比其它兩款配色稍貴一點？

第六代驍龍8超級至尊晶片肯定是標配了！一加招牌對遊戲流暢跟畫面有增益buff的「風馳遊戲內核」也沒少。（一加）

因為只有它帶燈。最後配置的話……都頂配性能機了，第六代驍龍8超級至尊晶片肯定是標配了！一加招牌對遊戲流暢跟畫面有增益buff的「風馳遊戲內核」也沒少。配上9000mAh電池跟100W有線50W無線：相比上代一加15那7300mAh ，續航體驗想必感知明顯。同樣感知明顯的，還有螢幕（6.78吋1.5K京東方）！

大家常玩的主流射擊遊戲還做了185Hz原生適配～這就非常爽了。（一加）

正面邊框不僅是子品牌旗艦裏最窄的（1.15mm），刷新還做到了恐怖的185Hz……上了185Hz就算了，大家常玩的主流射擊遊戲還做了185Hz原生適配～這就非常爽了。

針對上代大家吐槽的超高刷雞肋問題，一加也非常聽勸的開放了全局165Hz ！也就是說現在我們常用App或系統介面，都能165Hz……舒服呀，這個建議友商們趕緊跟進。

最後再給到2億像素1/1.4''主鏡頭+5000萬像素1/1.95'' IMX882 3X 潛望長焦+5000萬像素超廣角！跟隔壁iQOO一樣，這次一加也有自家旗艦LUMO影像撐腰～在影調、玩法上應該會有一些不輸影像旗艦的多樣化拍攝玩法。

最後再給到2億像素1/1.4''主鏡頭+5000萬像素1/1.95'' IMX882 3X 潛望長焦+5000萬像素超廣角！（一加）

就看價格上能不能給到驚喜了，參考上代一加15 3999元（人民幣）起，你們覺得一加會漲多少呢？