iPhone 18 Pro Max一個月實測｜A20 Pro性能提升及AI拍攝大躍進

Apple iPhone 18 Pro Max 一個月實測｜記者拿到 iPhone 18 Pro Max 作為主力機實測已差不多已一個月，不少人認為它只是常規升級，畢竟它 6.9 吋的巨大身軀與上代幾乎如出一轍，甚至在即將推出的首款摺疊機 iPhone Duo 陰影下，顯得有些低調。但經過一個月的高強度日用與極限測試後，新iPhone 18 Pro Max的性能潛力與各項細節的改進才真正浮現。新機的升級重點並非單純在硬件堆疊，而是將機械可變光圈、全面開放的拍攝參數設定，以及深度整合的人工智能融合。是一台需要時間細味、越用越見真章的旗艦，效能確是今代最強。



iPhone 18 Pro Max一個月實測

外觀微調與屏下隱藏式 Face ID：動態島縮小的工藝秘密

雖然第一眼看過去，iPhone 18 Pro Max 與前代極為相似，機身闊度維持在 6.43 吋 x 3.07 吋，但細節上其實有不少改動。機背放棄了先前的雙色調設計，改為一體化的霧面玻璃，讓玻璃與含 40% 回收金屬的鋁合金一體成型機身在視覺上更加連貫。今年的新配色酒紅色（Burgundy）和冰川藍（Glacier Blue）取代了之前的橙色與深藍色，為這台手機增添了一點新鮮感。

今代屏幕質素仍然十分高質

屏幕方面，它依然使用了 Super Retina XDR 顯示屏，擁有 2868 x 1320 的高解像度及 3,000 尼特的戶外峰值亮度。最令人驚喜的升級在於動態島（Dynamic Island）。Apple 這次將 Face ID 的紅外線感測器巧妙地隱藏在屏幕下方，利用移除部分次像素並提高周圍像素亮度的手法，讓感測器在肉眼下幾乎隱形。實測時發現，即使感測器藏在屏幕下，解鎖速度和準確度依然如舊。而縮小後的動態島，現在更首度支援同時顯示三個即時動態實用性大增。此外，底部的 USB-C 接口不僅支援 10 Gbps 傳輸，充電功率也終於微升至最高 45W。

FaceID感應器隱藏在左上角屏幕下方位置

USB的充電速度提升至45W

A20 Pro 遊戲極限測試：均熱板 Vapor Chamber 散熱不再燙手降頻

測試智能手機的極限效能，直接運行大型 3D 遊戲是最準確的做法。記者將《原神》與《鳴潮》兩款目前最考驗硬件性能的遊戲設定為最高畫質，開啟 60fps 進行長時間測試。在這種負載下，畫面幀率長期保持穩定順暢，人物動作與繁雜的場景切換絲滑無比，即使是同屏出現大量特效的戰鬥場面，也沒有出現肉眼可見的掉幀卡頓。

打機散熱效能比上代好得多

最令人意外的是機身的溫度控制，以往的旗艦手機在這種高強度運算下，不出十五分鐘便會出現燙手的情況。但 iPhone 18 Pro Max 在連續遊玩超過 30 分鐘後，機身背部依然只算是溫暖毫不燙手。Apple 這次重新設計了內部的 Vapor Chamber 散熱結構，發揮了極大作用。它有效地將晶片產生的熱力迅速分散，完全沒有出現過熱降頻或屏幕變暗的情況。這對於重度玩家來說，絕對是體驗上的一次巨大飛躍。

利用Antutu跑分可取得350萬以上

接下來記者利用《安兔兔》（AnTuTu）進行多次測試，這部機輕鬆取得接近 350 萬分的驚人成績。相比起上一代約 230 萬分的表現，整整高出了一大截，升級幅度極為誇張。

在 Geekbench 的嚴格測試中，A20 Pro 同樣展現了恐怖的運算能力。單核成績達到 4009 分，多核更飆升至 11391 分。這意味著無論是單一應用的瞬間爆發需求，還是多工處理的持久運算，它都能輕鬆應付。

48MP 主鏡實體機械可變光圈：f/1.48 至 f/4 原生景深與人像膚色調控

相機硬件上，雖然 4800 萬像素超廣角與 4x 光學變焦長焦鏡頭看似熟悉，但那顆 4800 萬像素的 Fusion 主鏡頭卻帶來了不少改變。全新加入的實體機械可變光圈（提供 f/1.48、f/1.8、f/2.8 及 f/4 四個設定），帶來了極大的創作空間。用家現在可以利用原生相機的專業控制 Pro Controls，自行手動設定快門速度與 ISO 等數值。攝影愛好者能精準控制每一次的曝光與景深。最明顯的得益是夜拍，皆因 f/1.48 的大光圈，進光量大增，我們甚至可以完全關閉夜間模式，拍出不過度銳化、更接近肉眼所見的自然照片。

可自行設定鏡頭光圈

F1.48大光圈狀態

F4光圈狀態

今代更針對人像拍攝加入了精細的膚色微調功能，這等同於內置系統級的高質素美顏濾鏡，這對經常拍攝人像的用家而言是一大福音。原生的微調功能著重於保留人物的真實紋理，你可以細緻地改變色溫、色調，輕鬆拍出膚色自然透亮的人像照片。

今代可以為光圈快門及白平衡等設定

iPhone 18 Pro Max不同場景試相：

日光試相

夜拍試相（以長時間曝光）

試相（長焦人像模式）

試相（晚上隨手街拍）

試相（晚上隨手街拍）

試相

試相（溫馨風格）

試相（日落背光）

試相（鮮明黑白）

Apple Intelligence 深度融入影像：生成式移除與無痕視角擴展體驗

生成式人工智能全面落實在這部新機的各個層面，Apple Intelligence 在後期的影像處理上展現了極高的實用價值。拍攝後若發現畫面有雜物，系統的生成式移除功能可以無痕清理多餘物件，並運用 AI 分析自然填補背景。整個過程只需輕輕一劃，運算速度極快，幾乎看不出修圖痕跡。

今代圖片修改的AI功能更為實用

加入了柔膚功能，令人面的膚色自然得來亦更美

更有趣的是，相片後期擴展與視角微調功能也表現出眾。很多時候我們受限於焦段無法將所有元素納入畫面。現在，用家能輕易利用邊緣擴展功能，讓 AI 生成合理的延伸畫面，補救構圖失誤。而視角微調功能甚至能重塑整個畫面的空間感。全新的後製工具的操作邏輯非常直觀，用家不需要擁有專業的修圖技巧，只要憑直覺操作，就能得到令人滿意的成品。

經過一個月的深度體驗，它從一部單純的新手機，變成了一部更強大的創作與娛樂工具。A20 Pro 提供了深不見底的效能儲備，無論是應對當前最耗能的遊戲，還是未來更複雜的 AI 運算都遊刃有餘。而進化的散熱、手動相機控制與無縫整合的生成式 AI，讓普通用家也能輕鬆創作出專業級別的影像作品。iPhone 18 Pro Max 其價值不僅在數字上，更在於實際的優質體驗。

iPhone 18 Pro Max 售價為 $11,499起