iPhone 18 Pro Max一個月實測｜A20 Pro性能提升及AI拍攝大躍進
Apple iPhone 18 Pro Max 一個月實測｜記者拿到 iPhone 18 Pro Max 作為主力機實測已差不多已一個月，不少人認為它只是常規升級，畢竟它 6.9 吋的巨大身軀與上代幾乎如出一轍，甚至在即將推出的首款摺疊機 iPhone Duo 陰影下，顯得有些低調。但經過一個月的高強度日用與極限測試後，新iPhone 18 Pro Max的性能潛力與各項細節的改進才真正浮現。新機的升級重點並非單純在硬件堆疊，而是將機械可變光圈、全面開放的拍攝參數設定，以及深度整合的人工智能融合。是一台需要時間細味、越用越見真章的旗艦，效能確是今代最強。
外觀微調與屏下隱藏式 Face ID：動態島縮小的工藝秘密
雖然第一眼看過去，iPhone 18 Pro Max 與前代極為相似，機身闊度維持在 6.43 吋 x 3.07 吋，但細節上其實有不少改動。機背放棄了先前的雙色調設計，改為一體化的霧面玻璃，讓玻璃與含 40% 回收金屬的鋁合金一體成型機身在視覺上更加連貫。今年的新配色酒紅色（Burgundy）和冰川藍（Glacier Blue）取代了之前的橙色與深藍色，為這台手機增添了一點新鮮感。
屏幕方面，它依然使用了 Super Retina XDR 顯示屏，擁有 2868 x 1320 的高解像度及 3,000 尼特的戶外峰值亮度。最令人驚喜的升級在於動態島（Dynamic Island）。Apple 這次將 Face ID 的紅外線感測器巧妙地隱藏在屏幕下方，利用移除部分次像素並提高周圍像素亮度的手法，讓感測器在肉眼下幾乎隱形。實測時發現，即使感測器藏在屏幕下，解鎖速度和準確度依然如舊。而縮小後的動態島，現在更首度支援同時顯示三個即時動態實用性大增。此外，底部的 USB-C 接口不僅支援 10 Gbps 傳輸，充電功率也終於微升至最高 45W。
A20 Pro 遊戲極限測試：均熱板 Vapor Chamber 散熱不再燙手降頻
測試智能手機的極限效能，直接運行大型 3D 遊戲是最準確的做法。記者將《原神》與《鳴潮》兩款目前最考驗硬件性能的遊戲設定為最高畫質，開啟 60fps 進行長時間測試。在這種負載下，畫面幀率長期保持穩定順暢，人物動作與繁雜的場景切換絲滑無比，即使是同屏出現大量特效的戰鬥場面，也沒有出現肉眼可見的掉幀卡頓。
最令人意外的是機身的溫度控制，以往的旗艦手機在這種高強度運算下，不出十五分鐘便會出現燙手的情況。但 iPhone 18 Pro Max 在連續遊玩超過 30 分鐘後，機身背部依然只算是溫暖毫不燙手。Apple 這次重新設計了內部的 Vapor Chamber 散熱結構，發揮了極大作用。它有效地將晶片產生的熱力迅速分散，完全沒有出現過熱降頻或屏幕變暗的情況。這對於重度玩家來說，絕對是體驗上的一次巨大飛躍。
接下來記者利用《安兔兔》（AnTuTu）進行多次測試，這部機輕鬆取得接近 350 萬分的驚人成績。相比起上一代約 230 萬分的表現，整整高出了一大截，升級幅度極為誇張。
在 Geekbench 的嚴格測試中，A20 Pro 同樣展現了恐怖的運算能力。單核成績達到 4009 分，多核更飆升至 11391 分。這意味著無論是單一應用的瞬間爆發需求，還是多工處理的持久運算，它都能輕鬆應付。
48MP 主鏡實體機械可變光圈：f/1.48 至 f/4 原生景深與人像膚色調控
相機硬件上，雖然 4800 萬像素超廣角與 4x 光學變焦長焦鏡頭看似熟悉，但那顆 4800 萬像素的 Fusion 主鏡頭卻帶來了不少改變。全新加入的實體機械可變光圈（提供 f/1.48、f/1.8、f/2.8 及 f/4 四個設定），帶來了極大的創作空間。用家現在可以利用原生相機的專業控制 Pro Controls，自行手動設定快門速度與 ISO 等數值。攝影愛好者能精準控制每一次的曝光與景深。最明顯的得益是夜拍，皆因 f/1.48 的大光圈，進光量大增，我們甚至可以完全關閉夜間模式，拍出不過度銳化、更接近肉眼所見的自然照片。
今代更針對人像拍攝加入了精細的膚色微調功能，這等同於內置系統級的高質素美顏濾鏡，這對經常拍攝人像的用家而言是一大福音。原生的微調功能著重於保留人物的真實紋理，你可以細緻地改變色溫、色調，輕鬆拍出膚色自然透亮的人像照片。
iPhone 18 Pro Max不同場景試相：
Apple Intelligence 深度融入影像：生成式移除與無痕視角擴展體驗
生成式人工智能全面落實在這部新機的各個層面，Apple Intelligence 在後期的影像處理上展現了極高的實用價值。拍攝後若發現畫面有雜物，系統的生成式移除功能可以無痕清理多餘物件，並運用 AI 分析自然填補背景。整個過程只需輕輕一劃，運算速度極快，幾乎看不出修圖痕跡。
更有趣的是，相片後期擴展與視角微調功能也表現出眾。很多時候我們受限於焦段無法將所有元素納入畫面。現在，用家能輕易利用邊緣擴展功能，讓 AI 生成合理的延伸畫面，補救構圖失誤。而視角微調功能甚至能重塑整個畫面的空間感。全新的後製工具的操作邏輯非常直觀，用家不需要擁有專業的修圖技巧，只要憑直覺操作，就能得到令人滿意的成品。
經過一個月的深度體驗，它從一部單純的新手機，變成了一部更強大的創作與娛樂工具。A20 Pro 提供了深不見底的效能儲備，無論是應對當前最耗能的遊戲，還是未來更複雜的 AI 運算都遊刃有餘。而進化的散熱、手動相機控制與無縫整合的生成式 AI，讓普通用家也能輕鬆創作出專業級別的影像作品。iPhone 18 Pro Max 其價值不僅在數字上，更在於實際的優質體驗。
iPhone 18 Pro Max 玩大型遊戲會容易發熱嗎？
在最高畫質與 60fps 連續遊玩《原神》或《鳴潮》超過 30 分鐘，受惠於全新設計的均溫板散熱結構，機身依然能保持涼爽，完全沒有出現降頻情況。
屏幕設計與 Face ID 有甚麼新變化？
今代採用了屏幕下隱藏式 Face ID 技術，令動態島面積進一步縮小，並且首度支援同時顯示三個即時動態。屏幕玻璃則繼續採用抗刮的 Ceramic Shield 2。
Apple Intelligence 對相片後製有幫助嗎？
全新 Apple Intelligence非常實用且操作直觀，除了能無痕移除背景雜物並自然填補外，還支援相片的邊緣擴展與視角微調，能有效拯救構圖不佳的照片，讓用家無需專業技巧也能完成高難度的修圖。