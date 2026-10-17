出差都能被債主精準找到　原來是手機被追蹤　App授權定位即中伏

近日，江蘇揚州的陳先生前往轄區派出所報案稱，感覺自己身上就像被安裝了定位器。多年前，陳先生與周某存在債務糾紛。陳先生發現，周某總能掌握他的行蹤，即便他外出出差，對方也能精準獲知其位置，並持續向他催討欠款。



長期被人暗中定位，讓陳先生出門提心吊膽，正常工作與生活受到嚴重干擾，不堪其擾之下，他選擇報警求助。

多年前，陳先生與周某存在債務糾紛。（AI生成圖片）

場景模擬：

調查發現，周某在「極速定位」非法網站付費註冊，把內容包裝成小程序連結發給對方，接收人一旦點擊允許獲取位置，網站程序的後台就可以獲取被定位人點擊連結時的精準位置訊息。

官方報道揭開假小程式竊取GPS：

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據悉，周某不光用這一手段催債，還對外有償提供定位服務牟利，兩個多月非法獲取定位訊息306條，獲利近兩萬元（人民幣）。

檢察院以涉嫌侵犯公民個人訊息罪，對網站開發者彭某及追債人周某兩名犯罪嫌疑人提起公訴。法院綜合二人犯罪事實、涉案情節及社會危害程度，依法作出判決，分別判處二人一年至三年不等的有期徒刑。

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