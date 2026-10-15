OnePlus 16評測｜9000mAh超大電量+185Hz屏　呼吸燈機背打機超爽

當2026年的旗艦手機市場被2nm晶片、2億像素與端側AI填滿，堆料軍備競賽已難再分高下，一台真正的全能旗艦反而成了稀缺品。剛剛登場的一加16（OnePlus 16）給出了自己的答卷。



作為性能探索先鋒一加的最新數字旗艦，一加16秉持「性能之上，解鎖更強」的主張，在性能持續領先的同時，將影像、螢幕、續航與質感全面推上新高度，成為一加有史以來最強、全面無短板的「巔峰性能旗艦」。

一加16成為一加有史以來最強、全面無短板的「巔峰性能旗艦」。（中關村在線提供）

憑藉多年在性能領域的耕耘，一加16不僅不斷刷新流暢幀率上限，還將風馳遊戲內核獨家寫入Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6晶片底層，憑藉對晶片底層的優化，解決長久以來手機遊戲中的發熱和卡頓問題。我們手中的這款一加 16就是一款主打185FPS硬核電競性能，同時配置全面不止電競的新機，讓我們通過實際測試來一探究竟。

185Hz超高幀帶來槍神體驗

先說大家最關心的性能。一加16首批搭載Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6移動平台，它採用台積電2nm製程工藝，整體能效提升10%；CPU採用第四代全大核架構，2顆超大核+3顆性能核+3顆能效核，GPU則是全新的Adreno 850，為高負載場景提供充足算力。

OnePlus 16性能評測結果：

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記憶體方面，一加16配備了 LPDDR5X Ultra 旗艦記憶體與UFS 4.1高速快閃記憶體，並與高通達成覆蓋性能調度、遊戲、AI算力、顯示、互聯、通信、影像ISP在內的7大領域聯合調校，讓高幀和高畫質不必二選一。

紙面參數夠狠，實測表現如何？我們直接上實測。室溫環境下，一加16安兔兔V12綜合得分達到5120722，妥妥Android陣營第一梯隊的表現。

光有硬件還不夠，軟件調度才是重頭戲。一加16帶來全新一代風馳遊戲內核，把晶片級遊戲技術直接寫進晶片底層，在關鍵團戰、複雜特效、快速跑圖等場景裏把更多資源優先分配給遊戲，讓原生185超高幀可以長時間穩定跑滿。

遊戲實測我們直接拉滿：這次一共測了《和平精英》《穿越火線：槍戰王者》《暗區突圍》《使命召喚手遊》《原神》《王者榮耀》六款遊戲，覆蓋射擊、開放世界和MOBA幾種類型。測試環境為25℃室溫，亮度50%，開啟性能模式，使用PerfDog記錄幀率與溫度，實測結果如下：

先測的是射擊手遊《和平精英》，一加16針對這款遊戲做了原生185超高幀適配，實際遊戲內平均幀率達到184.34，幀率曲線幾乎是一條直線，壓槍、甩狙都非常絲滑流暢。一加 16還為玩家們準備了射擊顯示增強、色彩增強等輔助功能，可增強環境、人物等畫面細節，提升操作判斷效率，讓玩家更快發現、擊中敵人。

為了避免機身過熱影響手感，一加16搭載全新升級的冰河散熱系統，晶片層新增風道設計，從發熱源頭提升散熱效率，配合基於人因握持研究並與職業電競選手聯合調試的遊戲橫握設計，熱量主動避開雙手、流向非握持區域，進一步提升遊戲手感，半小時對局結束後我們用溫槍記錄機身溫度，背板溫度最高區域為43.4℃，僅有溫熱感。

另一款FPS手遊《穿越火線：槍戰王者》同樣支援原生185FPS模式，30分鐘實測平均幀率185.36，畫面表現更加穩定；《暗區突圍》和《使命召喚手遊》則分別支援均衡+185FPS、標準+165FPS畫質，30分鐘實測幀率分別為184.78和164.92。四款FPS手遊全部滿幀運行，不卡頓、不掉幀的需求算是被滿足到位了。

測完射擊遊戲，再來看看號稱「性能質檢員」的《原神》。畫面設置為極高畫質，開啟超級幀率模式後，畫面幀率直接飆升至180FPS，連續跑圖1小時，全程沒有出現降亮度、降解析度的情況，風馳遊戲內核加持下的性能釋放相當充沛。

最後是國民級MOBA《王者榮耀》。一加16支援極致+144FPS模式，連續遊玩1小時實測平均幀率145.27，團戰場景不掉幀，機身溫度只有37.9℃，和日常使用基本沒差別。

為了給廣大玩家帶來FPS槍神遊戲體驗，一加16搭載的行業唯一全新自研電競三芯在影響遊戲體驗的網絡、觸控、顯示等關鍵鏈路上全面優化，其中靈犀觸控晶片T3支援行業領先的520Hz多指觸控採樣率，觸顯雙倍同步技術讓操作與畫面渲染保持同步，連續跟槍、快速轉向更均勻。

電競網絡晶片G3支援遊戲網絡資源保障、遊戲時延守護、超級網絡加速和Wi-Fi+藍牙全加速，還首發了抗干擾電競天線，實測團戰剛槍時沒出現過卡頓掉線；超級顯示晶片P4與185Hz極速高刷協同工作，實時優化高速運動畫面，快速轉動視角時目標輪廓更清楚。

實際測試時，我們還為一加16搭配了一款FPS手遊「秘密武器」：一加與職業電競冠軍選手康康@EDGZmjjKK聯名推出的一加槍神遊戲手掣。它在操控層面首創四鍵與觸按融合的系統，在螢幕操作之外額外給玩家增添了「四根手指」，配合自定義鍵位映射能打出以往PC端遊鍵鼠協同才能打出的硬核操作，普通玩家也能快速上手。

一加 16憑藉原生185超高幀加上豪華的超高幀遊戲陣容，再配上全自研的電競三芯和全新一代風馳遊戲內核，能為玩家帶來絲滑的觸控、跟槍體驗，一加 16能讓手遊玩家們更輕鬆地「一槍秒殺（顆秒）」對手，「185FPS極速槍神」當之無愧。

9000mAh電池+100W閃充續航無憂

續航是這次一加16的另一張王牌。它搭載一加數字旗艦系列有史以來最大的9000mAh冰川電池，採用全新電芯設計、高動力電解液以及重構仿生技術，在旗艦機身內實現容量和能量密度的雙突破，日常通勤、重度遊戲、商務差旅，這塊電池都能兜住底。

在此基礎上，一加16還搭載了行業領先的OPPO冰川電池聚能晶片，提升有效電量利用率，同電量下續航更耐久，還能從硬件層支撐低電量穩定供電，就算電量告急，性能輸出也不縮水。

充電組合同樣豪華：100W SUPERVOOC超級閃充+50W無線閃充，我們也對一加16進行了續航實測，採用5小時重度續航測試模型，手機充滿電連接Wi-Fi，音量與螢幕亮度調至50%，室溫保持在25℃，實測結果如下：

值得一提的是，一加16還支援全場景旁路供電，邊充邊玩減少電池充放電的額外發熱；27W反向充電加上5W無線反充，出門還能給耳機、平板應個急，這套續航組合拳相當全面。

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三次校準打造好屏標杆

螢幕體驗一直是一加的強項，繼2025年一加引領行業進入 165Hz超高刷時代後，今年一加與京東方首發185Hz第四代東方屏，在顯示通透、流暢度、動態清晰等維度帶來突出表現。這塊螢幕採用雙方聯合研發的X4發光材料打底，不僅支援最高185Hz極速高刷，還全球首發全局165Hz超高刷，帶來整機流暢性提升。

高刷的底氣來自硬件，這塊螢幕全球首發全新LTPO超高刷電路，支援1Hz至165Hz自適應刷新率，桌面滑動、系統動畫、多任務切換、主流訊息流應用全場景165Hz拉滿，靜止、閲讀、息屏狀態又能自動降刷新率省電，流暢和續航兩頭兼顧。

這塊螢幕的背後是一加對自研顯示科學產線的全面升級，採用行業首個三次校準，用1.5億像素定製工業傳感器對每顆X4發光材料子像素逐顆掃描，雲端修正後寫入自研超級顯示晶片，每塊屏都按S級像素指標經過3輪硬件逐一校準。再加上與京東方聯合研發的超動態清晰技術，讓高幀顯示和動態清晰度不再互相妥協。

護眼方面，全新一代明眸護眼基於1.5萬人次真實用眼數據，支援3840Hz超高頻PWM調光、硬件級低藍光和真硬件1nit暗光顯示，還有AI距離提示、AI眨眼提示等七大主動式AI護眼技術加持，獲得德國萊茵TÜV智能護眼6.0與「小金標」認證。

總的來說，一加 16這塊螢幕能同時實現通透、流暢、清晰的視覺觀感，把用戶需要的全部給到，打磨體驗這方面你永遠可以相信一加。

星際探索美學解鎖掌中科技感

我們再來看看這款旗艦手機的外觀設計。一加16採用星際探索美學設計理念，帶來明日星光、火星傑作、黑暗森林三款全新配色，我們拿到的是明日星光版本，玻璃背板上應用納米光柵紋理工藝，不同角度下呈現完全不同的視覺效果。

根據官方介紹，16號星域座標圖形象徵突破邊界、探索未知，機身右側還有一串摩斯電碼，翻譯過來是「Hello，me」，科技感十足。

整機質感上，超大黃金R角配合邊框微弧過渡，視覺一體、握感圓潤不硌手；金屬魔方Deco小巧精緻，圓角弧度與機身四角保持一致；金屬中框採用低溫感細磨砂處理，配合行業領先的極窄四等邊設計，遊戲和觀影視野更大更沉浸。

明日星光配色還配備一加史上首個呼吸燈設計，支援呼吸、閃爍、常亮、流動四種狀態，來電、通知、充電都能觸發，還適配多款主流遊戲，如《和平精英》中進入出生島、常規擊殺、縮圈、撤離成功，都有不同燈效回應。呼吸燈設計就像一位安靜的同行者，陪你找到熱愛、陪你成為最強的自己；而燈亮起的每個瞬間，它都像躺在掌心裏閃閃發光的一顆明星，觀感也是錦上添花。

一加 16的另兩款配色也有各自的小巧思，火星傑作靈感源自火星表面的赤鐵礦，微晶鍛造工藝讓細顆粒表面呈現低反射、帶微細光澤的觀感；黑暗森林採用全啞光絲綢玻璃工藝，深邃優雅，不沾手汗和指紋，握持觸感細膩順滑。

旗艦三攝記錄美麗風光

影像上，一加16迎來一加史上影像最大幅度的一次升級。硬件採用2億像素超大底主攝（1/1.4英寸大底、F1.69超大光圈、等效23mm焦距、OIS光學防抖）+5000萬像素大底潛望長焦（1/1.95英寸大底、3X光學變焦）+5000萬像素超廣角（F2超大光圈、116°超廣視角）的旗艦三攝，前置同樣是5000萬像素並支援AF自動對焦。

影像上，一加16迎來一加史上影像最大幅度的一次升級。（中關村在線提供）

算法層面，一加16搭載OPPO自研LUMO凝光影像系統，從拍攝到計算再到成像都達到影像旗艦高度。LUMO原生光影引擎讓該亮的亮、該暗的暗，成像光影更真實自然；LUMO色彩科學避免過度飽和、強調光影層次，哪怕是傍晚街燈加夕陽這種混光環境，也能保證顏色準確自然，還原人眼所見。

一加16拍攝樣張：

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如今的2026年，2億像素已經成為影像旗艦的標配。一加16的2億主攝帶來超高解析力和光線捕捉能力，風光場景從前景到遠景一覽無餘，即使手動放大也依舊細節滿滿。潛望長焦支援3X光學變焦，拍動物特寫、建築細節都夠用；超廣角則是戶外風光大片的必備，疊加和光、濃郁等膠片效果也能拍出更具風格化的成片。

一加16還支援多重影像功能及玩法，全新「大師模式」提供Auto、Pro兩檔拍攝段位，支援RAW格式輸出以及手動調節ISO、快門、白平衡；畫面中出現了無關的路人或干擾要素，只需要對「AI修圖師」說出想修改的內容，TA就能自動進行修改，讓專業攝影師與攝影小白都能拍出滿意的照片。

系統流暢更懂你

系統方面，一加16搭載ColorOS 17，極光引擎帶來全新流體設計，流體動效、柔性反饋、凝光視效在全局165Hz超高刷的加持下，帶來進一步絲滑的視覺體驗。

一加16 165Hz桌面（GIF畫質有壓縮，僅用於展示）（中關村在線提供）

潮汐引擎則帶來全自研個性化感知調度，通過個人化建模實現更精準的應用保活，配合潮汐內存架構與晶片專用硬件壓縮引擎，長久用機也能流暢如新。

AI功能也沒缺席，AI筆記支援語音、文字、鏈接、文件多種輸入，交給AI自動整理，一鍵轉化為可編輯、可分享的可視圖文，對學生黨和白領都很實用；AI拍一拍整合系統AI視覺能力，對準紙質文檔、投屏課件一拍即掃描保存，對準外語路牌立刻彈出翻譯，還能拍一拍批改算術題。

生態互聯上，一加16全新升級與iPhone的文件互傳體驗，支援將iPhone添加為聯繫人，文件互傳一點即達，雙持黨也能無感跨生態互聯；同時支援耳機音頻共享、通信共享、電腦互聯等功能。

一加16全新升級與iPhone的文件互傳體驗，支援將iPhone添加為聯繫人。（中關村在線提供）

其他配置上，一加16同樣一步到位：3D超聲波指紋解鎖，解鎖更快更精準、安全性更高；支援IP66/68/69/69K行業高規格防塵防水標準，極限場景也能放心使用；N79黃金頻段、三頻GPS+四頻北斗、全場景NFC全部配齊，全方位護航旗艦體驗。

總結

對於手遊玩家而言，遊戲過程中的流暢體驗，遠比單純的硬件參數堆砌更有說服力，一加 16通過Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6移動平台與自研風馳遊戲內核的深度協同，實現了從硬件調度到系統響應的全鏈路優化，一加16因此不僅提升了遊戲的畫面表現，更把165Hz超高刷帶入全局，實現整機流暢度提升。

不止於此，一加 16 同時搭載極具科技感的全新外觀設計。升級後的 ColorOS 17系統流暢絲滑，將智能便捷的智慧體驗融入日常生活方方面面；OPPO LUMO凝光影像系統，則能讓用戶隨時定格生活中的美好瞬間。

從遊戲性能、螢幕表現、影像能力到全面配置，一加16在產品力上帶來整體躍升，為追求遊戲性能的玩家們帶來185滿幀槍神體驗、為追求旗艦配置的用戶們帶來了全面旗艦配置，充分彰顯出一加以技術賦能體驗、以體驗定義高端的行業格局。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】