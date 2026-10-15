Google Gemini 4 Argon正式登場 | 將成最強AI？5大亮點一次看懂

Google Gemini 4 Argon正式登場 | 如果你對AI的印象還停留在「幫手寫Email」、「畫張動漫圖」，甚至只是個會胡說八道的Chatbot，那麼Google最新發佈的Gemini 4 Argon，很可能會徹底顛覆你的認知。今次Google的策略完全不是「把模型參數再堆大幾倍」，而是直接轉向長程推理（Long-horizon Reasoning）、自助工具鏈與實體/數學驗證。這款代號Argon的模型，目標非常明確：不再做陪聊助理，而是直接開進真實世界的垂直生產力核心，接管金融、法律、頂尖科研與重工業軟件工程。以下就為你拆解這場AI新變革的核心亮點。



Google Gemini 4 Argon正式登場。（Google）

1. 商業成本壁壘重構：快取價格暴跌95%與Vals評測登頂

在衡量金融、編程、法律及稅務等實體經濟專業能力的權威基準Vals Index中，Argon直接登頂奪得全球第一。過去大模型最怕「幻覺」，誰敢把價值數千萬的合約審查或高風險稅務規劃交給AI？但Argon的定位正是能承擔高風險專業流程的垂直生產力工具。

發佈渠道：即日起直接向開發者及企業透過API開放；一般用家與進階用家則可透過Google AI Ultra/Pro訂閱，在Gemini App及搜尋AI模式中無縫調用。

一般用家與進階用家則可透過Google AI Ultra/Pro訂閱，在Gemini App及搜尋AI模式中無縫調用。（Google）

定價打殘對手，快取平到震：

輸入成本：每100萬Tokens僅需2美元



輸出成本：每100萬Tokens為10美元



快取（Cache）狂減95%：快取輸入詞元早鳥優惠降至每100萬Tokens只要0.1美元（常規期為0.2美元）對於需要長時間掛載龐大合約庫、金融報表或巨型程式碼庫的多輪自主代理（Agents），維護成本近乎呈斷崖式下跌。

2. 工程界的「終極神隊友」：無人值守夜間執Code，拆解4,000萬行龐然大物

不少程式設計師（工程師）最怕甚麼？不是寫新功能，而是接手前人留下來、沒文檔又不敢動的Legacy Code（陳年爛Code）。Google將Argon與內部開發環境Antigravity深度整合，直接交出誇張的工程實績：代理式程式碼提交量提升逾35%，回滾率（Rollbacks）驟降近三分之一。

拆解Chromium巨型架構：在4,000萬行的程式碼庫中，Argon自主將核心網頁處理程序自600萬行陳舊模組中剝離，將數月的工程縮短至數週，徹底解決跨分頁免重新載入的崩潰隱患。

夜間自主框架最佳化：在無人介入下剔除ADK-Python開銷，長工作階段準備時間縮減40%、冷啟動提速21%。

代理式程式碼提交量提升逾35%，回滾率（Rollbacks）驟降近三分之一。（Google）

3. 開源模型與量子化學算力提速：Gemma 4吞吐飆2.85倍

Gemma 4 E2B：推論吞吐量提升至每秒逾108,000詞元（提速2.85倍），維持100%詞元一致性。

xTB量子化學：分子結構預測提速2.3倍、構象搜尋提速1.8倍，改動已獲官方開源庫正式合併。

4. 頂尖科研跨越：破解核聚變Grad猜想與量子計算AlphaQubit加速

量子運算與數學驗證：重構AlphaQubit糾錯解碼器硬件核心，吞吐量翻倍；透過Lean形式化驗證重寫量子模擬算子，時空成本降低逾100倍。

破解半世紀核物理猜想：與馬里蘭大學Matt Landreman教授合作，為1967年仿星器「哈羅德·格拉德猜想」（Grad Conjecture）提出全新數學反例，重構3D磁場約束模擬基準。

生物醫學與酶工程：在RareBench（57%）與LabBench（52.2%）位居榜首；數小時內完成全新絲氨酸酯酶設計，經濕實驗證實5組設計全數具備催化活性。

實體機械人「Video-to-Sim-to-Real」：於實體推理基準ERQA取得87%；僅觀看投擲布袋球的人類影片，即自主完成物理模擬並部署至Apptronik Apollo人形機械人，達成實體連中7次。

僅觀看投擲布袋球的人類影片，即自主完成物理模擬並部署至Apptronik Apollo人形機械人。（Google）

5. 企業級防禦體系：阻絕Agent走捷徑偏差與提示詞注入攻擊

非懲罰性監控：在遭遇權限或測試失敗時，自主「行捷徑」違規率壓低至2%；關鍵不可逆操作強制引入確認機制，同時確保內部思考鏈（CoT）透明度不受損。

防禦對抗測試：Gray Swan基準測試中，面對15次自適應攻擊，間接提示詞注入（IPI）劫持成功率降至0.7%；外部生物紅隊測試危險解鎖率低於1%。