OPPO ColorOS 17攜手Manus登場！AI Agent幫你一鍵搞定全套行程？

OPPO ColorOS 17 攜手 Manus登場！2026年10月13日，OPPO正式揭曉全新一代流動作業系統ColorOS 17，正式將Manus AI Agent納入底層架構。這套名為「AI Mind Pilot」的系統，徹底擺脫傳統語音助手的問答框架，直接賦予手機跨應用程式的自主操作權。首發搭載於Find X10系列，它能自己翻找機票、整理相簿，甚至利用本地檔案規劃完整行程。手機不再是單純的通訊器，而是具備實質執行力的智能管家。



OPPO ColorOS 17攜手Manus登場！（OPPO）

分工與權限：Manus帶腦，OPPO給鑰匙

Manus的核心強項在於多步驟邏輯拆解與任務執行。在這個合作模型中，Manus扮演大腦，負責理解用家極度模糊的口語指令，並規劃任務路徑。OPPO則扮演守門人，將其整合至系統，確保手機裡的資料能在用家明確許可下被安全調取。

Manus的核心強項在於多步驟邏輯拆解與任務執行。（OPPO）

用家不再需要自己動手收集資訊、截圖、上傳文件再逐項操作，所有繁瑣的跨系統工作，都可以在同一個底層助手裡一步到位。

AI Mind Pilot三大實戰應用：一鍵生成旅遊日程、相簿整合與AI通話防詐

AI Mind Pilot的威力，在於它能把散落在手機各處的資訊拼湊起來。官方展示了一個典型場景：只要用家給出一句旅遊指令，系統便會自動查找手機深處的機票記錄、酒店預訂確認信與景點門票，接著結合網絡最新資訊，自主生成一份有時間軸的旅行行程表。

一句話為用家訂製圖文詳盡的行程攻略。（OPPO）

這些功能同樣可以支援日常的創意和專業任務。用家只需發出一個指令，即可讓AI Mind Pilot尋找和整理旅行照片、定位特定影像，或將現有文件和網上資訊整合在一起，創建簡報、提案、作品集或其他可直接使用的內容。

會議內容邊聽邊記。（OPPO）

當AI擁有如此龐大的底層讀取權限，私隱問題該怎麼解決？

OPPO對此劃下一道紅線。查找、整理、重新命名文件等牽涉個人資產的本地任務，全是交由裝置端模型處理，原始資料絕對不離開手機。只有遇到需要連線的外部任務，系統才會在明確請求並獲得用家授權後，才上傳相關內容。

同時，為了應對日益氾濫的深度偽造騙案，ColorOS 17加入了「AI通話衛士」技術。該技術利用裝置端AI即時監控通話過程，精準辨識合成語音與換臉技術，一旦偵測到可疑活動，便會強制發出警示切斷風險。

OPPO Find X10系列即將上市

由Manus提供支援的AI Mind Pilot功能將在搭載ColorOS 17的OPPO Find X10系列上首次亮相。有關上市時間、支援市場和用家權益的更多詳情將在發佈會上公佈。