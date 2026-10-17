小鵬MONA L05亮相！後座自帶17.3吋娛樂巨幕　豪華配備全面曝光

2026年10月15日19時，小鵬MONA L05在中國內地首次亮相，並同步啟動預售。



小鵬汽車董事長何小鵬通過社交平台表示，因身在巴黎未能親臨現場，他將此次發布舞台交由MONA團隊的年輕成員主導。所有車型配置及預售價將於當晚正式公布，新車計劃於本月內完成上市。

2026年10月15日19時，小鵬MONA L05在中國內地首次亮相，並同步啟動預售。（Xiaopeng）

據悉，MONA產品經理團隊中近半數為2000年後出生的年輕人。本次發布會將由他們全程講解產品設計理念與核心亮點，藝人歐陽娜娜也將出席並參與現場互動。

小鵬MONA L05外觀細節圖▼▼▼

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MONA L05是MONA系列推出的第二款車型，同時也是該系列首款SUV，明確面向年輕用戶群體，定位於「年輕人的第一台大五座SUV」。整車長寬高分別為4870毫米、1930毫米和1636毫米，採用流暢的溜背式轎跑SUV設計語言，官方宣傳海報中呈現的紫色車漆具有鮮明的視覺識別度。

車內採用環抱式座艙佈局，配備雙層懸浮式儀表台；傳統機械儀表盤被取消，取而代之的是26.8吋HUD抬頭顯示系統。方向盤為雙衛星按鍵運動型設計，中控搭載17.3吋3K分辨率高清觸控屏。

座椅系統以舒適性為核心訴求：前排支持通風、加熱及14點精準按摩功能，並配備可調節氣動腿托，整體體驗對標30萬元級別車型標準；副駕駛席提供零重力模式，後排座椅則支持最大11度的角度調節，有效緩解長途駕乘疲勞。

在氛圍營造與娛樂體驗方面，車輛配備256色瀑布式動態氛圍燈、帶電動遮陽簾的全景天幕、17.3吋後排專屬娛樂屏以及20揚聲器Ai智能音響系統，全面契合當代年輕用戶的審美偏好與使用習慣。

在氛圍營造與娛樂體驗方面，車輛配備256色瀑布式動態氛圍燈、帶電動遮陽簾的全景天幕、17.3吋後排專屬娛樂屏以及20揚聲器Ai智能音響系統。（Xiaopeng）

動力系統提供純電與增程兩種選擇。

純電版本採用後置單電機佈局，最大功率183千瓦（約249馬力），搭載71.1千瓦時磷酸鐵鋰電池組，CLTC工況下續航里程分別為615公里、635公里、640公里和660公里四個版本。

增程版本搭載1.5升自然吸氣發動機與驅動電機組合，匹配37.2千瓦時電池組，CLTC純電續航可達237公里與245公里兩種規格。

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