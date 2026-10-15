BYD比亞迪大漢EV內地售23.59萬起！CLTC續航破千公里　配後輪轉向

今天要聊的這車，預熱好幾個月了，可以說今年底比亞迪最值得關注的新車之一。應該有粉絲已經猜到了，我說的就是：大漢EV ！比亞迪的漢系列，這幾年的市場銷量也很恐怖，去年公開可查的數據，該系列5年累計銷量超百萬台。



那從車主的角度來看呢，6年前比亞迪的第一代漢，給到22.99萬（人民幣，下同）的價格、605km的續航，月銷量狂飆超過3萬台，已然很牛了。來看看如今捲成什麼樣了吧。

比亞迪的漢系列，這幾年的市場銷量也很恐怖，去年公開可查的數據，該系列5年累計銷量超百萬台。（比亞迪）

剛剛正式上市的比亞迪大漢EV ，這次定位的是D+級純電行政旗艦轎車。可以理解為目前比亞迪王朝網力推的前排旗艦車型，等不及要直接揭曉它的上市價了：

1008KM後驅激光雷達尊享型，23.59萬元；

1008KM後驅激光雷達旗艦型，24.99萬元；

880KM四驅激光雷達旗艦型，27.59萬元。



作為參考，這款新車此前預售價為24.99萬至29.99萬元，正式上市價門檻大降1.4萬至2.4萬元；加上老車主置換額外補貼1萬元（非比亞迪品牌補貼6000元），定價策略極具殺傷力，再次感嘆比亞迪是真的捲！來看下配置。

比亞迪大漢EV配置：

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大漢EV長寬高5256/1999/1510mm，軸距3130mm！這車升級是全方面的，超3米的軸距，是真大啊，那對應的空間優勢也很突出了。大漢EV有着轎車裏的0.197Cd極低風阻，且車內座艙空間利用率高達90.8%！

外觀設計上，辨識度一如既往。整車溜背造型，前臉採用總長2.41m的「 飛檐破曉 」貫穿日行燈；車尾3D光羽貫穿尾燈；側面21寸山河明鏡大餅輪圈搭配懸浮車標。沒法說這車有多搶眼吧，但比亞迪的設計確實家族式的經典，大漢EV給我一種大氣又不乏年輕運動感。

配色也很豐富。雙拼色有千山翠銀、赤帝紅銀、星漢銀黑、雲海米黑4款可選；單色有曜石黑、千山翠、赤帝紅、星漢銀、雲海米5款可選。內飾配色的話，有晨曦棕、雲錦暉可選。

內裏配置風格走的是中式雅奢風，細節包括：雙色皮質方向盤、17.3英寸3K中控螢幕搭配12.3英寸儀表，還有40寸AR-HUD 、12.3英寸副駕螢幕。同時大漢EV有NAPPA真皮全車包覆，前排雙零重力座椅，支持通風、加熱、按摩。

後排雙老闆位，還配了腿托、老闆鍵，舒享座椅可12度電動調節；外加後排小桌板、17.3英寸3K超高清後排娛樂螢幕，支持一鍵2米大床；雙向側開冷暖冰箱。

其他值得關注的還有，大漢EV全車靜音電吸門；智能調光隱私玻璃；1.95m全景天幕，支持靜音電動遮陽簾；帝瓦雷31揚聲器；魔方全景聲2.0，帶來影院級視聽享受；130L可水洗電動前行李箱（前儲物箱）、同級領先500L超大後行李箱......實打實的旗艦豪華配置了。

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再來看核心配置。大漢EV有後驅、四驅兩種版本。

其中後驅單電機是370kW、496馬力，峰值扭矩500N・m，0-100km/h加速4.9秒；同時也上了第二代刀片磷酸鐵鋰電池，容量 102.3kWh，CLTC續航1008km ，百公里電耗11.5kWh ；四驅雙電機綜合570kW、764馬力，峰值扭矩910N・m，零百3.3秒；100-150km/h中段加速3.2秒，最高車速270km/h，100-0km/h煞車制動距離僅32.83米；百公里電耗13.1kWh；CLTC續航880km。

自然也有全系比亞迪自研閃充平台了，今年已經說到麻的「5分鐘充好、9分鐘充飽，零下30℃低溫只多3分鐘」 。此前官方也強調了，計劃年底會建成2萬座閃充站，實際進度也很樂觀。

再來看下底盤，也是賣點之一。大漢EV前雙叉臂、後五連桿全鋁底盤；全系搭載雲輦-A雙腔空氣懸掛系統，懸掛系統升降行程100mm，帶道路預瞄；還有後輪轉向和蟹行模式！官方強調其轉彎半徑僅4.95米，意思這5.25米的大車也有A00級小車的掉頭能力了。

智能化配置也有的。除了DiLink 300智能座艙高階版，內置迪迪蝦AI智能體，車機晶片是高通8295P ，支持多音區語音，全車螢幕聯動；重點是，全系標配激光雷達天神之眼B激光雷達版，支持高速及城市NOA 、自動泊車、代客泊車等輔助駕駛功能。

同時比亞迪還承諾為「城市領航+自動泊車1年安全兜底」......差不多就這些了。大漢EV真的頂，這個價位段的純電車型裏，尺寸、續航、閃充都是名副其實的第一梯隊水平，優勢非常突出。

在這個基礎上，還有標配激光雷達高階智駕、全系雲輦A雙腔空懸、後輪轉向！而且內裏的豪華配置也不錯，前排零重力座椅、電吸門等等，看下來還說什麼呀，這大漢EV是來降維打擊的吧？

雖然這話都說吐了，但比亞迪今年確實一路狂奔，這年底還有王牌車型攪局，大漢 EV 妥妥的要成為比亞迪王朝網裏新一代20萬級大爆款了！

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