歐盟擬推「歐洲製造」新規　中國車企尋求搶先布局站穩當地市場

歐盟正討論推出「歐洲製造」新規，要求外國汽車製造商提高本地生產和採購比例，以扶持歐洲工業。但中國車企已搶先在歐洲佈局工廠和供應鏈，試圖在新規正式實施前站穩腳跟。



據路透社星期二（10月13日）報道，歐盟擬議中的「歐洲製造」（Made in Europe）規定，是《工業加速法案》的一部分，旨在鼓勵企業增加在歐洲的生產和採購，強化歐盟工業基礎。

2026年9月21日，法國巴黎，廣汽集團旗下品牌AION V電動車亮相，標誌著中國汽車製造商廣汽正式進軍法國市場。當天是巴黎車展開幕前夕。（Reuters）

隨着中國車企近年來迅速擴大在歐洲的市場份額，歐盟希望通過新規扶持本土汽車業，但有關措施尚未敲定，歐盟內部也對哪些國家應被納入「歐洲製造」範圍存在分歧。

與此同時，受到中國國內電動車價格戰和汽車銷售增長放緩的影響，中國車企越來越將歐洲視為重要的增長市場，並加快推進生產本地化。

長安汽車總裁趙非在巴黎車展期間告訴記者，公司正致力於擴大在歐洲的本地生產能力，並積極尋找合作機會。他透露，自己已兩度赴歐洲與供應商深入洽談，也正與歐洲車企討論聯合生產汽車的可能性。

長安計劃到2028年在歐洲實現年產18萬輛汽車，到2030年提高至35萬輛，並希望最早於2027年初在歐洲生產首輛汽車，趕在歐盟本地化要求預計生效之前。

除了長安，小鵬、奇瑞和廣汽等中國車企也正推進歐洲生產計劃，並積極建立當地供應鏈。

2026年9月15日，多輛比亞迪（BYD）插電式混能車停放在中國山東省煙台市的一個汽車停放場內。（Getty）

小鵬汽車副總裁鄭葉青說，公司計劃在歐洲擴大產能，希望能在「歐洲製造」規定生效時同步啟動生產。目前，汽車零部件供應商麥格納已在奧地利為小鵬代工生產電動車。

分析人士指出，中國車企的佈局速度可能快於歐盟制定政策的步伐，也令外界質疑新規最終能否有效保護歐洲本土車企。

德國福士汽車集團首席執行官奧博穆（Oliver Blume）則在巴黎車展上表態支持「歐洲製造」規定，強調歐洲工業的強大是歐洲保持競爭力的關鍵。

不過，根據現階段草案，土耳其、英國和摩洛哥等非歐盟國家被排除在適用範圍之外，引發部分車企和行業組織反對。這些國家的汽車製造業與歐洲供應鏈高度融合，業界擔心過於狹窄的認定標準將破壞現有供應鏈。

2026年10月13日，在法國巴黎舉行的2026年巴黎車展上，參觀者正在觀看展出的全新雪鐵龍2CV電動概念車。（Reuters）

除推動本地化規定，歐盟近期也與中國達成協議，計劃將中國混合動力汽車對歐盟出口量削減超過一半。

奇瑞汽車董事長尹同躍受訪時說，公司將先研究協議細節，但他更關注奇瑞在歐洲的長期佈局，包括推動本地設計、研發、生產及供應鏈建設。

汽車業分析師穆尼奧斯（Felipe Munoz）認為，中國車企已展現快速適應政策變化的能力，不太可能因歐盟的新規而放棄歐洲市場。

他指出，歐盟2024年10月對中國製造的電動車加徵關稅後，許多中國車企便轉向不受相關關稅影響的插電式混合動力汽車。

穆尼奧斯認為，「歐洲製造」規定雖然會增加中國車企的經營難度，但不會阻止它們繼續拓展歐洲市場。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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