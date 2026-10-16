Tesla Roadster登場 | 倒掛爬坡　噴氣騰空！0至96公里僅0.81秒！

Tesla Roadster登場 | 香港時間2026年10月16日早上，Tesla於德州麥格雷戈（McGregor）正式推出延期多年的次世代電動超跑Roadster。馬斯克並未單純展示靜態展車，而是直接讓原型車在特設場地完成三項超越傳統汽車工程常識的極限動態演示：底盤啟動真空風扇緊貼弧形巨軌倒掛行駛、以0.81秒完成0至96.6公里/小時（0–60英里/小時）彈射衝刺，並透過SpaceX高壓冷氣推進器輔助，於跳台騰空後凌空翻轉平穩落地。



Tesla Roadster登場。（Tesla）

弧形軌道頂端倒掛：強效底盤風扇打破輪胎重力限制

發佈會最先讓現場觀眾發出驚呼的是一條巨型垂直鋼製弧形軌道。Roadster原型車駛入弧形起跑點，速度並未提升至需要靠巨大離心力維持附著的極限賽車時速，而是以均速順著軌道向上爬升。車身垂直於地面，隨後完全進入軌道頂部呈180度倒置狀態。車輪在軌道鋼板上持續滾動，未出現任何脫軌或下墜跡象。

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車輛在倒掛狀態下仍能緊咬軌道，依靠的是底盤內部高速運轉的高效能地面效應吸附風扇（Suction Fans）。該系統在車底與軌道接觸面之間抽離空氣，製造極高的局部壓差，產生相當於2倍車重（2G）的定向吸附下壓力。這項技術讓車輛在幾無正向重力支撐的幾何坡面上，依舊能使輪胎獲得足夠的摩擦力完成驅動與轉向控制。

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空中旋轉著陸：SpaceX火箭級壓縮冷氣推進

整場發佈會的高潮，發生在車輛從倒掛狀態下，垂直下墜隨後翻轉騰空的瞬間。新一代Roadster搭載的並非外界先前誤傳的蒸氣裝置，而是來自SpaceX火箭姿態控制單元的超高壓冷氣推進系統（Cold-gas thrusters）。

SpaceX火箭級壓縮冷氣推進。（Tesla）

現場車輛駛出特製坡台懸空。四個隱藏式噴嘴於數毫秒內定向噴出高壓氣體。強大的反作用力托起車體，在半空中精準調整側傾角度，完成了一次乾淨俐落的半空桶滾姿態控制，隨後四輪穩穩著陸，懸掛系統順暢化解下墜衝力。

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這套推進裝置的核心是安放在車廂後方的複合材料纏繞壓力容器（COPV）。根據科技媒體Glitchwire針對該車載儲氣系統的詳細規格拆解，高壓氣罐組重量達260公斤，可在瞬間釋放數百巴的高壓氣體，為車輛提供額外的瞬間推力與姿態調節能力。

0至96公里加速僅0.81秒：3.4G高重力衝擊

加速踏板踩下的瞬間，伴隨後軸氣閥短促的氣流嘶鳴，車身幾乎在眨眼之間切過測速標線。計時器最終定格在0.81秒。根據美國科技媒體Engadget現場報導，這項0.81秒的成績刷新了公開汽車發佈會的直線加速記錄。

若僅依靠橡膠輪胎與瀝青路面之間的摩擦係數，地面車輛加速的物理極限很難突破1秒大關。Roadster 0.81秒的初段爆發力，換算後相當於3.4倍地球重力加速度（3.4G）。這意味著駕駛者在零點幾秒內會承受強烈的血液下沉衝擊，必須依賴特製桶形座椅與高支撐頭枕避免頸部扭傷。

測試指標 現場實測公佈值 換算物理數值 乘員體驗參照 0–60 mph（約 0–96.6 km/h） 0.81秒 瞬時速度26.8 m/s 遠超現有頂級量產超跑（約 1.8–2.0 秒） 平均水平加速度 約3.4g 加速度約33.1 m/s² 逼近載人航天飛船升空與軍用航母彈射載荷 動力驅動構成 三電機純電驅動+尾部氣體推力 輪胎抓地極限外加外部向量推力 需賽車級頸部支撐與固定束帶防護

根據最新資訊，Roadster分為雙座公路版、Thrust噴氣版與單座飛行Rocket版，量產時程被正式推遲至2028年，預計交由德州超級工廠（Gigafactory Texas）負責組裝製造。