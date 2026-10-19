小米智能門鎖5C登場！自帶彩屏AI智能貓眼+關門即鎖　¥1299超抵玩

小米智能門鎖5C貓眼版正式開售，新品建議零售價1299元（人民幣）。這把門鎖自帶AI智能貓眼，搭配室內可視彩屏，站在屋裏就能看清門外情況。



貓眼支援動態夜視成像，門口有人長時間逗留，會自動抓拍異常畫面並推送提醒，就算晚上樓道光線差，門外人影也能拍清楚。

小米智能門鎖5C貓眼版自帶AI智能貓眼，搭配室內可視彩屏，站在屋裏就能看清門外情況。（小米）

小米智能門鎖5C貓眼版詳細介紹：

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門外的畫面還能跨設備聯動，手機、小米電視、帶屏音箱都能實時查看門前畫面，不在家也能遠程看門口情況。開鎖方式一共提供11種，日常出門完全不用帶鑰匙。AI指紋、微信小程序、密碼、NFC設備、米家APP遠程解鎖，還有應急機械鑰匙。

手上拎着東西，可以直接用NFC一碰開門；家裏長輩不會操作複雜功能，用指紋或者密碼開門就足夠方便。鎖體換成全新自彈鎖體，關門之後會自動上鎖，不用手動上提把手。很多人出門總擔心忘記鎖門，這個設計直接解決這個痛點，關門就落鎖。

鎖芯採用直插式C級鎖芯，屬於家用門鎖最高安全等級，暴力撬動的難度更高，安全性有保障。供電採用雙模智能供電，裝鋰電池可以用5個月，換成乾電池續航能到6個月，不用頻繁更換電源。

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米家APP裏面新增一鍵自檢模式，門鎖出現問題可以自行排查故障，不用一有情況就直接找售後。該門鎖還接入小米HyperOS，和家裏其他米家設備可以聯動。有人按門鈴，電視或者帶屏音箱可以自動彈出門外畫面，體驗全屋智能的方便。

1299元這個價位，把室內彩屏、貓眼抓拍、自彈鎖體全都配齊，對於準備換鎖或者新房裝修的用戶來說，性價比很有吸引力。

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