Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026｜實名抽籤購票攻略｜座位表+連結

Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026｜Cityline實名抽籤購票攻略｜附座位表+連結｜香港樂壇天王陳奕迅即將帶來名為「McDonald's Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan」的破格音樂演出，這場結合錄音室概念與現場演唱的跨界音樂會，徹底顛覆了過往流行音樂演唱會的既有模式，讓渴望近距離感受天王魅力的樂迷，能夠以史無前例的方式參與其中。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



陳奕迅將會在過千名現場觀眾的見證下，重新演繹並錄製其歷年來的經典專輯。這種將幕後製作過程毫無保留地搬上大舞台的做法，不僅考驗歌手當下的聲線狀態與情感投放，更要求伴奏樂隊具備極高的默契與現場應變能力，務求為進場朝聖的音樂發燒友帶來絕無僅有的震撼。

沉浸式錄音室音樂會新體驗

這次演出的最大賣點在於其「每晚限定」的曲目編排機制。整個企劃合共舉辦26場演出，陳奕迅會於每個晚上專注錄製一張特定的經典專輯，意味著26場演出的歌單將會完全零重複。入場觀眾除了能夠親耳見證熟悉旋律的重新誕生外，陳奕迅更會親身分享當年製作每張唱片時的幕後花絮與心路歷程。為了確保現場收音達到最頂級的專業標準，主辦單位實施了極為嚴格的進場規定。由於演出包含真實的錄音環節，大會規定所有遲到的觀眾將不獲即時進場，必須在不影響錄音進度的特定時段才能由工作人員安排就座。此外，為杜絕任何電子儀器干擾收音頻率及防止演出內容外流，所有入場人士均需將手提電話完全關機，並放入大會提供的專用手機封存裝置內，期間嚴禁進行任何形式的拍攝或錄音，確保所有人都能全心全意沉浸在純粹的音樂氛圍之中。

今次26場演出的門票將全數採用網上登記抽籤制度。門票分為1280元及980元兩種票價，演出橫跨2026年12月至2027年2月期間舉行。有意購票的用家必須把握2026年10月28日上午11時至10月29日晚上11時59分的短暫窗口期完成網上登記。大會將於11月2日起公佈首輪中籤結果，中籤者需於11月5日完成購票手續；緊接其後的次輪中籤名單則於11月6日起公佈，並安排於11月9日開放購票。

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Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026 ｜ 門票公開抽籤

抽籤登記時間：2026年10月28日上午11時起

抽籤登記連結：Cityline連結1

首輪中籤公佈：2026年11月2日起

首輪中籤購票：2026年11月5日上午11時至晚上11時59分

次輪中籤公佈：2026年11月6日起

次輪中籤購票：2026年11月9日下午3時至晚上11時59分

Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026 日期資訊

是次音樂會合共舉辦26場，演出日期橫跨三個月份，分別為2026年12月12至13日、16至17日、19至20日、23至24日、26至27日；2027年1月6至7日、9至10日、23至24日、27至28日、30至31日；以及2027年2月12至13日、16至17日、19至20日。每場演出均於晚上8時正開始。

表演地點：香港演藝學院歌劇院

票價：$1280、980



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Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026」座位表及門券價錢為$1280、980

Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026 演出日期

Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026 演出日期橫跨三個月份，分別為2026年12月12至13日、16至17日、19至20日、23至24日、26至27日；2027年1月6至7日、9至10日、23至24日、27至28日、30至31日；以及2027年2月12至13日、16至17日、19至20日。每場演出均於晚上8時正開始。

Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026 公開發售資訊

早前公佈了Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026 於10月28日上午11時至10月29日晚上11時59分於Cityline網上登記；首輪中籤者需於11月5日完成購票手續；次輪中籤名單則於11月6日起公佈，並安排於11月9日開放購票。

👇Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濤、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026 何時舉行？如何搶購？ Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026 即睇購買連結及心得 Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026於哪個場地舉行？ 香港演藝學院歌劇院 舉行 Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026 門券詳情？ 價格為$1280、$980

Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Browser，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

就算成功中籤，在購票日同樣需要搶票，搶購時系統會於指定開售時間（首輪為上午11時正、次輪為下午3時正）讓用家選擇進入購買「Eason陳奕迅演唱會／錄音騷2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好提早5至10分鐘開始準備入網（首輪開售前10時50分開始準備）才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。