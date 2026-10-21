微波爐5個使用冷知識｜叮完即食原來有風險　轉盤都未必叮得勻

微波爐5個使用冷知識｜微波爐幾乎是香港家庭及辦公室必備電器，無論翻熱飯盒、加熱飲品，還是解凍急凍食材，只需按幾個掣便能完成。不過，微波爐看似簡單，原來有不少容易被忽略的使用細節。美國農業部食品安全及檢驗局（USDA FSIS）在官方微波爐安全指南中指出，微波加熱可能令食物出現冷熱不均的情況，即使有自動轉盤，亦不代表所有位置都已經徹底加熱。此外，叮完食物立即食用、解凍後放回雪櫃，甚至單純加熱一杯清水，都有值得留意的安全問題。以下整理5個實用貼士，看看自己平時有沒有犯錯。



1. 微波爐有自動轉盤 點解仲要攪拌食物？

相信不少人都有類似經驗：將雪櫃取出的飯盒放入微波爐，設定加熱兩三分鐘，拿出來後發現飯面已經相當熱，但中間的肉類或飯餸仍然偏凍。這其實與微波爐的加熱方式有關。USDA指出，微波爐並非每次都能將食物均勻加熱，部分位置可能出現溫度較低的「冷點」（Cold Spots）。如果食物中含有有害細菌，而這些位置又未達到足夠溫度，便可能增加食物安全風險。

不少人以為微波爐內有自動轉盤，食物會一直旋轉，就一定能夠均勻受熱，但USDA特別提醒，即使微波爐設有轉盤，仍然建議在加熱途中將食物攪拌或翻轉。例如翻熱飯盒時，可以先加熱一段時間，再暫停微波爐，將飯餸上下翻動，讓原本處於中間或底部的食物移到其他位置，之後再繼續加熱。

2. 叮完即刻食？USDA建議先靜置至少1~3分鐘

平時趕時間，不少人聽到微波爐「叮」一聲，就會立即打開機門，將食物拿出來食。不過，USDA指出，微波爐停止運作，並不代表食物的加熱過程已經完全結束。微波會令食物中的水、脂肪及糖分子快速運動，從而產生熱力。當微波爐停止運作後，食物內部仍會持續傳遞熱量，令不同位置的溫度逐漸變得均勻，部分食物的溫度甚至可能繼續上升。

USDA建議，使用微波爐烹調食物後，應讓食物靜置至少1~3分鐘，尤其體積較大、質地較厚實的食物，熱力需要較長時間才能傳遞至內部，因此靜置時間可能比麵包、小型蔬菜等食物更長。需要注意，靜置並不能補救加熱不足的問題。如果食物在靜置後仍未達到安全溫度，就需要繼續加熱。

3. 用微波爐解凍肉類 原來唔應該放返入雪櫃等聽日煮

微波爐的解凍功能相當方便，尤其忘記提早將急凍雞肉或魚類放入雪櫃解凍時，不少人都會直接使用微波爐處理。不過，USDA提醒，微波爐解凍與放在雪櫃慢慢解凍並不一樣。原因是微波爐在解凍過程中，可能令食物某些位置開始升溫，甚至局部進入烹調狀態，但其他位置仍然結冰。例如解凍一塊急凍雞胸肉，可能出現邊緣已經開始變熟，但中間仍然偏硬的情況。

+ 3

USDA因此建議，肉類、家禽、魚類及含蛋焗製菜式在微波爐解凍後，應立即烹調，不應將已局部受熱的食物放置一段時間，留待之後才煮。解凍時亦建議使用專用Defrost模式，或將微波爐設定至約30%功率，並在過程中適時翻轉食物。如果是多塊急凍雞肉黏在一起，待食物稍為軟化後，亦可以按照安全操作方式將肉塊分開，再繼續解凍，令受熱更加均勻。

4. 微波爐叮水會突然噴出？原來冇滾都可能超過100°C

用微波爐加熱一杯水，看起來應該是最簡單的操作，但USDA特別提醒，這個過程可能出現一種稱為「Superheating」的現象，即過熱。正常情況下，水在一般大氣壓力下加熱至約100°C便會沸騰，並產生大量氣泡。不過，當水在微波爐內加熱，尤其使用非常乾淨、表面光滑的容器時，水有可能已經超過正常沸點，表面卻沒有出現明顯的沸騰氣泡。

杯麵的蓋子含有鋁，屬於金屬材料，金屬材料加熱後可能會引起火災。(NITE)

這種情況下，如果突然移動杯子，或者加入即溶咖啡、茶包等物品，便可能觸發劇烈沸騰，令高溫水突然向外噴出。USDA指出，這種情況雖然相當罕見，但仍然值得注意，因為突然噴出的熱水可能造成燙傷。為減低風險，USDA建議可以選用杯壁帶有斜度的容器，例如量杯，並在加熱過程中適時攪拌。如果準備沖即溶咖啡或茶，亦可以按照官方建議，在加熱前或加熱途中加入相關材料，減少水在沒有明顯沸騰跡象下持續升溫的機會。最重要的是，不要因為看不到氣泡，就認為水還未夠熱而不斷延長加熱時間。不過，筆者的建議是，最好不要用微波爐加熱清水。

5. 微波爐火力愈大愈好？大塊肉反而不宜用100%功率

很多人使用微波爐時，習慣直接選擇最高火力，認為功率愈高，食物就愈快熟。不過，USDA指出，對於體積較大的肉類，最高功率未必是最適合的選擇。原因是大塊肉需要較長時間讓熱力傳遞到中心，如果一開始便使用100%功率，可能出現外層已經過熟，但內部仍未達到安全溫度的情況。

+ 9

USDA建議，烹調大塊肉類時，可以考慮使用約50%中等功率，並延長加熱時間，讓熱力有更多時間傳遞到食物中心，減少外層過熟的問題。不過，這並不代表所有食物都應該用低火力加熱。不同食材的厚度、形狀及含水量都有差異，適合的功率與時間亦會不同。USDA亦提醒，微波爐的功率及效率可能存在差異，因此即使使用同一份食譜，不同型號的微波爐亦未必需要完全相同的加熱時間。

資料來源： 美國農業部食品安全及檢驗局（USDA FSIS）《Cooking with Microwave Ovens》