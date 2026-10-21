中國牽頭制訂腦機介面國際標準出爐　聯手多國破除產業壁壘

央視記者了解到，國際標準化組織（ISO/IEC）發布了中國牽頭制定的腦機介面參考架構國際標準：《信息技術腦機介面參考架構》。該國際標準由中國專家擔任項目負責人，聯合意大利、韓國、英國、印度、美國、日本、瑞典、芬蘭、澳洲、德國等多個國家的專家共同完成制定，是中國在腦機介面國際標準化領域取得的又一項重要成果。



隨着腦機介面逐步從科研探索走向醫療、健康消費、工業生產、交通安全等多領域落地應用，統一的基礎架構對於促進技術協同和產業規範發展日益重要。該標準圍繞「腦機介面是什麼、怎麼用、有什麼功能、如何實現」四個核心問題，系統梳理了典型實現模式，形成包括概念、應用、功能和實現的完整技術框架，解決了腦機介面不同技術路線和應用場景在系統組成、功能劃分和實現方式上存在差異的問題。

隨着腦機介面逐步從科研探索走向醫療、健康消費、工業生產、交通安全等多領域落地應用，統一的基礎架構對於促進技術協同和產業規範發展日益重要。（新華社）

該標準的發布，將有助於統一全球產業各方對腦機介面系統組成、功能邊界和典型實現方式的認識，為腦機介面產品研發、系統設計以及後續數據、接口、測試和應用等相關標準研製提供統一技術參考，進一步鞏固腦機介面規模化、規範化發展的標準基礎。

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