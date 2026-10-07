OpenAI發布GPT-6驅動Dot！自帶雲端電腦幫寫Code剪片　全天候工作

OpenAI正式發布Dot，定位為全天候在線、能獨立開展工作的AI智能體，由GPT-6 Astra驅動，擁有獨立雲端電腦和獨立身份，能在長期使用中從回饋裡學習。



Dot通過插件生態可連接4000多款應用，你可以通過ChatGPT、短訊、Slack、Teams隨時聯繫它，也可以進行語音通話，它會主動向你匯報進度、提出問題或請你做決策。

Dot通過插件生態可連接4000多款應用。（OpenAI）

Dot應用場景：

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Dot上崗時配備了獨立存取與權限管理身份，使用雲端電腦和自己的瀏覽器，需要時可編寫和測試Code，你可以隨時打開它的電腦檢查工作，也可授權它連接你自己的手提電腦直接協作。

應用場景包括：

1. 開發者的Dot會關注客戶反饋中的bug，完成開發測試後提交PR供你審查；

2. 產品負責人的Dot會在產品範圍變化時修改發布材料和創意方案；

3. 科學家的Dot會在獲得新數據後重新運行分析並更新論文圖表；

4. 銷售負責人的Dot會核查客戶需求、構建概念驗證並更新提案；

5. 內容創作者的Dot會根據你的風格自動剪輯節目片段、準備節目筆記和社交媒體貼文。



安全方面，每個Dot在獨立雲端電腦上工作，除非你主動連接，否則你的電腦與其保持隔離。Dot內置「主動研究」能力，在你沒有直接協作時通過權限受限的工具使用你已連接的應用開展研究，不能發送消息、修改應用內容或控制你的瀏覽器。

存取權限上，你可以選擇Dot能訪問哪些應用，通過自定義規則允許、要求批准或禁止特定操作，敏感任務如修改密碼始終需要你親自完成。

OpenAI同時推出「專職Dot」（WorkDots），在組織內承擔特定職責，擁有獨立身份、憑據和系統存取權限，已在OpenAI內部用於採購、發票處理、郵件營銷、客戶支援和商業合同簽訂等場景。

Microsoft正與OpenAI合作，將專職Dot與Agent 365的企業治理和安全控制整合，IT團隊可通過現有Microsoft工具管理Dot的訪問權限。

即日起，Dot在符合條件的市場向Pro、Business Premium和Enterprise用戶逐步開放，Pro和Business Premium套餐已包含首個Dot，無需額外付費，與Dot的對話不計入ChatGPT使用限額。未來用戶可按月支付固定費用添加更多Dot或提升其工作速度。

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