光纖網絡 vs 有線網絡：速度差30倍？實測延遲與頻寬三大核心分別

光纖網絡 vs 有線網絡：光纖網絡與傳統有線銅纜（同軸電纜及雙絞線）的本質差異，不僅在於速度快慢，更在於物理傳輸機制的世代斷層。光纖憑藉光脈衝全內反射技術，徹底打破了傳統銅纜在頻寬對稱性、抗干擾力及延遲控制上的物理瓶頸。本文將直擊兩者的核心技術落差，拆解光纖如何解決「上載緩慢」及「高峰期塞網」等日常痛點，並解析這場無可逆轉的網絡基礎設施換代定局。



光纖網絡 vs 有線網絡。（AI生成）

傳輸原理大不同：光纖光子全反射 vs 銅纜電子訊號衰減

兩者在傳輸原理上走的是截然不同的物理路徑。光纖由極細的二氧化矽玻璃絲組成，訊號以光速在纖維內部經全內反射推進。光子傳輸損耗極低，跨越數十公里亦無需頻繁放大。玻璃本身絕緣，徹底免疫雷擊、高壓電纜及電磁雜訊干擾。

光纖由極細的二氧化矽玻璃絲組成，訊號以光速在纖維內部經全內反射推進。（AI生成）

傳統有線網絡則普遍採用同軸電纜（Coaxial Cable）或雙絞線（Twisted Pair）。銅線依靠電子流動傳訊，金屬導體具備天然阻抗，訊號隨距離拉長急速衰減。為維持訊號，網絡營運商必須在沿途加裝大量主動式放大器。只要沿途任何一個節點受潮或零件老化，該社區路段的訊號質素便會急劇劣化。

傳統有線網絡普遍採用同軸電纜或雙絞線，銅線依靠電子流動傳訊，金屬導體具備天然阻抗，訊號隨距離拉長急速衰減。（AI生成）

頻寬與網速痛點：光纖對稱上載 vs 有線電視同軸電纜「鄰里塞網」

日常使用中最明顯的落差，落在上載速度與頻寬分配。光纖到戶（FTTH）架構天然支援對稱頻寬。用家購買1000Mbps光纖服務，能同時獲得1000Mbps下載與1000Mbps上載。

兩款線材日常使用中最明顯的落差，落在上載速度與頻寬分配。（AI生成）

傳統有線電視網絡衍生出的有線寬頻，採用DOCSIS協定。通訊設備巨頭諾基亞（Nokia）的技術架構報告指出，同軸電纜受制於頻譜劃分歷史包袱，絕大部分頻寬分給下載，上載通道極窄。這導致即便下載宣稱達1Gbps，實際上載往往被壓制在35Mbps左右。

此外，同軸網絡屬於樹狀共享架構。整個社區數十戶共用同一節點頻寬。每到晚間上網高峰期，鄰居同時串流影片，網絡立刻擠塞。光纖網絡總頻寬池龐大，用家在高峰期幾乎感受不到降速。

打機與視像會議體驗：FCC實測揭示光纖與同軸電纜延遲差距

對於網絡遊戲、線上視像會議而言，延遲遠比下載速度致命。根據美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，簡稱FCC）最新寬頻報告，光纖網絡閒置延遲中位數僅7至13毫秒，封包遺失率超標的用家幾乎為零。相反，同軸電纜網絡延遲普遍在12至22毫秒，高負載下極易因緩衝區膨脹導致延遲飆升。

光纖網絡閒置延遲中位數僅7至13毫秒，相反，同軸電纜網絡延遲普遍在12至22毫秒。（AI生成）

光纖全面取代銅纜：鋪設成本障礙與全球FTTH換代趨勢

儘管光纖性能全面壓倒，全球部分地區仍保留老舊同軸網絡。更換光纖意味著重新開挖路面、在舊樓穿喉，資本開支極高。依據香港通訊事務管理局辦公室（Office of the Communications Authority，簡稱OFCA）官方統計，香港住宅單位光纖到戶/到樓（FTTH/B）覆蓋率已達97.2%（其中光纖到戶 FTTH 住宅覆蓋率亦達96.0%）；但在歐美部分老舊街區，高昂成本迫使營運商依然依靠舊電纜維持運作。

面對雲端運算與超高清視像傳輸需求，銅線傳輸極限已至。光纖全面取代銅纜，已是無法逆轉的定局。