Google Maps輸1句話秒導航！實測3大隱藏神技　快速規劃多站行程

Google地圖（Google Maps）原來隱藏不少實用功能。有網友於Threads分享，過往規劃行程、查詢兩個地點之間的路線，一直以為需要分開輸入起點及終點，殊不知只要輸入「某處至某處」一句文字，便可即時規劃路線。



帖文發布後，隨即吸引大量網友瀏覽，不少人表示現在才得悉，更有人自嘲使用十年，才發現這個簡單操作。

Google Maps一句話查路線！網友直呼「10年來最重大發現」

過往使用Google Maps規劃兩地路線，大部分人習慣先選取起點，再另行輸入終點，程序繁複，亦容易出現輸入錯誤。但其實只需直接於搜尋欄輸入「尖沙咀碼頭到中環碼頭」一類字句，系統便會自動辨識，並顯示「尖沙咀碼頭→中環碼頭」的路線建議，更可即時切換步行、駕駛、公共交通等模式，操作十分直觀。

Google 地圖一句話搜尋（AI生成圖片）

帖文發布後，留言區隨即湧現大量網友回應。不少網友稱：「這是我使用十年以來最大發現」、「Google地圖不開通識課實在可惜」；亦有網友自嘲，原本以為「誰不懂用 Google Maps」，了解之後才發現自己才是不懂操作的人。

除一句話查路線的技巧外，網友亦分享另外3項隱藏實用秘技。

1. 單指縮放地圖：在地圖畫面快速點擊兩下，於第二次點擊時按住畫面並上下滑動，即可放大或縮小地圖，毋須使用雙指操作。

2. 新增中途停靠點：點擊右上角三點圖示，選擇「編輯停靠站」，便能新增多個地點，亦可拖曳調整順序，規劃多站行程十分方便。

3. 導航時分享行程進度：於路線頁面向上滑動，選擇「分享行程進度」，親友便可實時查看你的位置，與人約會時毋須持續發訊息匯報行蹤。



今次公開的多項隱藏功能，令不少網友大呼相見恨晚，紛紛留言表示往後要多留意Google Maps內各項細節功能。

Google Maps隱藏實用功能（AI生成圖片）

看似簡單的一句文字操作，原來可以節省大量規劃行程的時間。如果你每日都依靠導航出行，不妨現在打開手機親身試用，或許還有更多未被發現的隱藏彩蛋有待發掘。

延伸閲讀：對著Google Map也迷路？往右還是往左轉？2步驟秒知應前進方向（點擊連結看全文）

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