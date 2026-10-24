6G一秒下載4K電影遭質疑　院士拆解爭議：核心在產業升級而非民用

最近不少網友在各類社交平台拋出疑問，宣傳中號稱下載一部4K高清影片耗時不到1秒的6G技術，到底是通訊行業炒作的噱頭，還是針對大眾的新一輪商業收割，相關爭議近期在網絡上持續發酵，不少普通消費者都對下一代通訊技術的實際價值產生了懷疑。



針對公眾普遍關心的這些爭議問題，中國工程院外籍院士、英國皇家工程院院士王江舟近期在網易科技《未來公開課》發聲釋疑，逐一拆解外界對6G的諸多認知誤區，幫大眾釐清下一代通訊技術的真實定位與落地路線。

針對公眾普遍關心的這些爭議問題，中國工程院外籍院士、英國皇家工程院院士王江舟近期在網易科技《未來公開課》發聲釋疑。（網易）

王江舟說到6G跟普通人沒什麼關係：

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院士明確指出，此前全網傳播最廣的1秒下完4K影片的描述，本質上是拿6G峰值速率的極限實驗室參數直接套日常民用場景的誇張說法，屬於典型的斷章取義。

現實民用場景裏，通訊網絡不可能全程跑滿極限峰值速率，這類脫離實際的宣傳，反而誤導了不少普通消費者，讓大家對6G的日常使用體驗產生了不符合真實情況的過高期待。

他進一步解釋，6G的核心價值根本不是面向普通消費者實現更快下影片這類日常需求，它的應用場景早就跳出了個人消費級移動上網的傳統範疇。

6G真正的落地重心，是面向工業級物聯網、全自動駕駛車路協同、遠程精準醫療、全息互聯場景這類對低時延、廣連接、超高可靠性有極致要求的專業領域，核心作用是給整個數字經濟的底層基建做全面的性能升級，而不是單純給普通用戶刷短影片提速。

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針對不少人吐槽5G的速率潛力還沒有完全釋放，急着推進6G完全是廠商為了賣新設備收割韭菜的觀點，院士也給出了明確回應。

下一代通訊技術的研發和落地是長達十年級別的長期路線規劃，現在國內推進6G相關技術預研和全球標準制定，本質上是為了提前卡位下一代全球通訊標準的話語權，不存在所謂超前收割的問題。

他同時也提醒整個通訊行業，後續面向公眾做技術科普的時候要儘量摒棄浮誇噱頭，少用普通消費者感知不強的極限速率參數做營銷，多講清楚6G面向產業側的真實落地價值，才能避免6G是騙局這類誤解持續在大眾圈層傳播。

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