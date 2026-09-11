國家「十五五」明確6G時間表！2030年商用　通訊延遲低至0.1ms

儘管這兩天各平台都是密密麻麻的機圈新品動態，但是我還是在一眾消息裏發現一則很重磅的內地官方內容。最新消息，相關部門正式發布了《信息通信行業發展「十五五」規劃》。文件全文就不一字一句放上來了，還是有點長的，我這裏簡單總結下。



這文件重點就是圍繞2026-2030年資訊通訊行業重點任務展開的。關鍵詞包括6G商用、算力經濟、智能體網絡、數據安全等等。而關於6G，這次是官方確認了！文件將其放在重點任務首位！

文件重點就是圍繞2026-2030年資訊通訊行業重點任務展開的。（中國工業和訊息化部）

明確了「十五五」要加快6G核心技術研發攻關；推進6G標準研製；持續開展6G技術試驗；適時啟動6G商用；研製6G智能手機！尤其你看下圖圈出來的這一段，我扒資料可是很細節的！

明確了「十五五」要加快6G核心技術研發攻關；推進6G標準研製；持續開展6G技術試驗；適時啟動6G商用；研製6G智能手機！（中國工業和訊息化部）

相當於什麼呢，這未來幾年的行業發展風向標，都直接給你看答案了呀。那就大膽先猜一下，誰會先發6G手機呢？雖然哈，現在還是5G商用階段，6G的願景已經規劃好幾年，前3年是在推進技術攻關，從我們普通用戶的角度看似乎還有一點點遠。

但實際上呢，文件正式發布，也正式將6G納入國家級行業規劃，意味著已然進入關鍵階段。再直白點吧，接下來雖不會直接翻篇到6G手機時代，但是著力測試樣機、定國標、成熟產業鏈等行業發展大動作是新的階段性重點。

明確的落地結果就是2030年前後要試點商用，推6G手機、行業終端上市。保守的話，2035年要全國規模化商用了，到時候就是一整個大普及。誒，這麼說似乎還是很空，落到實處細聊吧。

首先，應該大家此前都或多或少了解過，其實6G比5G，遠不止是網速上的提升，這是最好理解的。放在可以作為參考的數據上來看更直觀：

5G峰值速率大概10Gbps，空口延遲在1ms左右，設備連接密度的話每平方公里百萬台，覆蓋的主要還是地面基站，智能化還是靠網絡被動傳輸，AI能力的發揮靠終端。

而6G對應的數據分別36Gbps、0.1ms左右、上千萬台，地面基站、低軌衛星、高空平台全域覆蓋；還有更恐怖的網絡原生AI，基站都有算力，直接本地調度。



以此為參考，日後到我們手上的6G智能手機啊，會有更牛的NPU、感知感應器等等。也說明屆時手機不再只是上網終端，更是升級成智能體角色，手機內的AI智能體，可以實現直接和網絡、其他設備的智能體自動交互。可以覺察到AI手機已然落地，智能手機的迭代無疑在穩步推進中。

也能看出來，我們還是比較務實的，主打一個擼起袖子先實幹起來，行業發展並不慢，相反，是先幹起來，幹出一定成績明確釋放信號，瘋狂加速度。與此同時，我們也得看到、重視6G手機落地的技術挑戰。

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鑑於之前的經驗，要是突破集成毫米波、衛星天線、感知模塊所帶來的設計、成本、功耗、散熱等難題，那肯定需要很長一段時間。甚至還有剛開始的產品定價高等不可避免的現實情況，這些都需要普通用戶的「等等看」。

【延伸閱讀】中國移動6G試驗網突破 網速較5G提升近30倍 全球首發加速商用（點擊連結看原文）

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我一直比較樂觀，用一句掏心窩子的話講：堅信騰飛的中國速度！6G手機的進程，會比預想的來得快！我也清楚，或許要等到6G時代真的目之所及普惠到每個人，那才是大眾意義上的「真的來了」。

例如，6G手機聯動AR眼鏡，直接線上逛博物館？或者直接遠程全息問診？偏遠地區可以用6G手機直連衛星高清通話？更起飛的，自動駕駛、智慧交通的行業發展也跟6G手機更低時延協同？

總之，除了我們日常生活的方方面面都更智能。更直觀的，醫療、教育、工業等全行業發展、交互也會更智能便攜，到時候規模化商用，也將帶動形成萬億級產業市場，都是值得期待的。

接下來，我跟大家一起，等著我們國產品牌6G手機的率先發布。可以提前預測一波，你們覺得還要幾年呢？

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