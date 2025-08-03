中國移動6G試驗網突破　網速較5G提升近30倍　全球首發加速商用

在2025中國網路大會上（7月23日-25日），中國移動表示，已在6G取得突破性進展。



中國移動副總經理程建軍分享了中國移動在技術研發方面的進展，今年中國移動研發經費達391億元。

中國移動極推進5G/5G-A發展，建成全球規模最大的5G網絡。基站數超240萬，全球佔比超30%，全國行政村覆蓋超90%，5G國際標準超300項全球第1。

按照這位高管的說法，中國移動在6G取得突破性進展，技術突破方面，牽頭4項國家相關重大科技專項，突破形成6G十大標誌性技術；試點驗證方面，全球首發6G小規模試驗網，累計部署10個站點。

6G網速到底有多快呢？美國和日本聯手送出了目前最快6G網絡，其網速理論峰值是5G的28倍。

+ 7

美國Keysight Technologies攜手日本NTT Innovative Devices宣佈使用sub-THz頻段，創下6G無線數據傳輸新世界紀錄。

280 Gbps速率可實現50GB文件1.4秒下載，相當於每秒傳輸2小時4K藍光畫質電影。

延伸閲讀：Wi-Fi 7路由器平價推薦8選｜最平$249．這型號更支援5G SIM卡寬頻（點擊連接看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】