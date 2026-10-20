iQOO Neo12狂暴堆料　首配散熱風扇+185Hz螢幕　規格反殺自家旗艦

這星期21號榮耀WIN2系列發布完後...緊接著就輪到御三家那幾台子系性能機登場了！分別是紅米K100 、iQOO Neo12以及一加Ace 6。



對於預算有限但又想要追求極致效能輸出的手遊玩家，不妨密切留意這款新機。那麼今天，我們就從最近瘋狂預熱的iQOO Neo12看起吧……首先外觀，原本筆者以為這代Neo12 iQOO會選擇沿用上代Neo11的整體設計：

畢竟在筆者印象裏，iQOO是出了名的外觀不太會大改的廠商！不信你們看看Neo9到上代Neo11。（科技狐提供）

畢竟在筆者印象裏，iQOO是出了名的外觀不太會大改的廠商！不信你們看看Neo9到上代Neo11。但這代Neo12 iQOO竟然跟自家旗艦待遇一樣，用上了新設計：

還是家族式的左上角大圓矩形模組起手，但變得更大更精緻。（iQOO）

還是家族式的左上角大圓矩形模組起手，但變得更大更精緻；模組裏面還有類似自家15 Ultra那種立體浮雕細節，配上塗黑處理……反正筆者覺得這是iQOO有史以來最好看的Neo機型，沒有之一。在配色上他們這次也非常講究，跟中國美術學院聯合設計！

帶來了主打配色「爭鋒」，整體銀灰色基調，加入了水墨筆鋒的紋理飛白，濃濃的 「 武俠風 」 ...據說在不同光線下，還能看到類似 「 刀光劍影 」 的效果～挺酷炫的說，跟 iQOO Neo 系本身的風格也挺搭的。

iQOO Neo12主打配色「爭鋒」：

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再配上金屬中框，另外給到「疾影黑」跟「霜刃藍」兩款純色……這次iQOO Neo12的外觀真心不錯呀！看得出來比之前幾代都要用心。配置上，這次Neo12同樣有驚喜～他們聯合維信諾帶來了全新的「天空之鏡」基材，並行業首發pTSF技術2K 185Hz平面大螢幕！

另外給到「疾影黑」跟「霜刃藍」兩款純色……這次 iQOO Neo12 的外觀真心不錯呀！（iQOO）

擁有2200nits全螢幕峰值亮度跟1nit最低亮度。得益於升級定製pTSF技術打造的新基材……iQOO 表示這塊螢幕僅需1.5K低功耗（對比上代Neo11螢幕）就能帶來真2K解像度那種超清、超通透的顯示素質；不僅如此，自研XDR動態範圍增強跟iQOO 16同款Q-flex技術還有超準色彩跟超快響應！

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總結就是相比上代Neo11那塊螢幕，Neo12這塊更清、更透、更準、更快、更省。就五個字 —— 全方位提升～至於原生185Hz超高刷遊戲生態，這個大家也無需擔心……都會安排上。晶片是大家熟悉到不能再熟悉的第五代驍龍8至尊（Snapdragon 8 Elite）～但上了主動散熱風扇！

看到模組右下方的進氣口格柵了嗎，這也就是為什麼這次Neo12模組整這麼大的原因。誒，等等……仔細一想iQOO 15 Ultra好像也是第五代驍龍8至尊（Snapdragon 8 Elite）+主動散熱風扇吧？

那同樣是2K螢幕 + 電競晶片Q3的話，但Neo12有更高的185Hz刷新，豈不是比大哥15 Ultra那144Hz遊戲觀感體驗還要爽？這......不好吧？不知道是不是iQOO一不小心手抖牙膏擠多了～哦，原來是定位變了呀？

iQOO Neo12定位變了。（iQOO）

最後再給到9000mAh大電池跟3D超聲波指紋！無論外觀還是配置，這次iQOO確實下足了料～但這定位一變，筆者突然感覺不便宜呀。

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