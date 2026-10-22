RTX 6060 傳延至2029年上市 | 效能恐不敵 PS6　等等黨等了個寂寞

RTX 6060傳延至2029年上市 | 知名硬件爆料人Kepler_L2日前在討論區披露，受全球半導體與高密度顯示記憶體短缺影響，NVIDIA或將主流入門級顯示卡RTX 6060的上市時間推遲至2029年，相較前代產品的更新間隔恐拉長至44個月。爆料同時指出，受限於規格縮減，RTX 6060運算表現恐難以匹敵預計於2027年底推出的Sony PS6。與此同時，PS6本身亦深陷供應鏈漲價問題，僅記憶體與固態硬碟的物料成本已衝破680美元。



RTX 6060的上市時間推遲至2029年，相較前代產品的更新間隔恐拉長至44個月。（Reddit）

產能全面倒向AI RTX 6060更新週期恐拉長至44個月

據Reddit GamingLeaks論壇轉載的NeoGAF討論記錄，Kepler_L2直言：「當出現供應短缺時，NVIDIA往往會把低階顯示卡的發佈拖得很久。RTX 6060很有可能2029年才推出。這並非空穴來風。回顧產品節奏，RTX 5090與5080於2025年1月上市後，RTX 5060直至同年5月才推出，相隔近4個月。

知名硬件爆料人Kepler_L2透露RTX 6060延至2029年上市。（NeoGAF）

半導體產能短缺時，晶圓與封裝配額必須讓位給高毛利產品。數據中心加速晶片利潤高達數倍，旗艦級顯示卡亦能獲取豐厚溢價，唯獨中低階產品利潤微薄。RTX 60系列高階卡自身就已經推遲至2028年中以後，入門型號順延至2029年幾乎是供應鏈排程的必然結果。

2029年的PC顯示卡為何追不上2027年的主機

爆料者表示，依循近年的產品架構走向，RTX 6060恐無法追上早兩年推出的PS6。

Wccftech針對該爆料指出，NVIDIA近年在60級別顯示卡的刀法愈發嚴苛，為了控制成本與功耗，入門型號頻繁採用極窄的128-bit記憶體匯流排，光柵單元與著色核心大幅縮水。一旦面對高解析度材質與次世代光影運算，頻寬瓶頸便暴露無遺。

相較之下，次世代主機在架構設計上採取了截然不同的激進路線。業界消息透露，AMD為Sony量身打造的客製化SoC晶片已完成Tape-out（晶片設計定案），GPU部分採用RDNA 5架構，浮點運算能力直指40 TFLOPS。配合超大頻寬的統一記憶體架構，主機在大型遊戲實體渲染層面的吞吐量，極大機率壓制規格閹割版PC入門顯示卡。

主機在大型遊戲實體渲染層面的吞吐量，極大機率壓制規格閹割版PC入門顯示卡。（AI生成）

GDDR7報價暴漲近7倍 主機售價恐破千美元（約合7,800港元）

據知名硬件爆料人Kepler_L2於NeoGAF論壇引述之供應鏈估算數據，PS6光是高密度GDDR7記憶體與高速快閃記憶體（Flash Memory）的採購成本，合計已突破680美元。比對上一代PS5當年同類元件約100美元的支出，成本暴漲接近6.8倍。

巨額溢價源於全球記憶體市場的瘋狂漲勢。微軟與Sony早期規劃架構時，預估GDDR7單價約為每GB 3美元，如今受全球AI伺服器集體搶購HBM與高階顯示記憶體影響，市場報價已飆升至每GB 20至23美元。如果加上主處理器、散熱模組與電源供應器，PS6整機製造成本將輕易突破1,000美元。

PS6整機製造成本將輕易突破1,000美元。（X）

針對上述時程與規格，NVIDIA、Sony及AMD官方迄今均未作出任何正面證實。按照半導體產品常規研發週期，最終定案往往要在量產前兩個季度才會敲定。