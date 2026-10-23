世界最輕！清華研發1克無線顯微鏡登Nature　突破腦機介面技術

中國科學家研製出世界最輕無線介觀顯微鏡。



如何在自然、群體行為中清楚「看到」大腦神經元對複雜行為的調控，是理解智能的重要基礎。中國科學家研製出目前世界最輕無線介觀顯微鏡，重量僅1克，可在6毫米視場內以單細胞解像度記錄小鼠大腦皮層的神經活動，單隻小鼠可同時記錄8500多個神經元，是現有同類型設備的25倍。該成果10月19日在線發表於《Nature》。

該顯微鏡可在6毫米視場內，以單細胞解像度記錄小鼠大腦皮層的神經活動。單隻小鼠可同時記錄8500多個神經元，是現有同類型設備的25倍。（清華大學）

讓顯微鏡同時能「看得廣、看得清、戴得輕、不拴線」是神經科學研究的一大挑戰。現有能分辨單個神經元的顯微鏡雖看得清，但往往需將小鼠頭部固定在儀器下或用線纜將其「拴」住，但這樣很難研究動物的一些複雜自然行為；頭戴式微型顯微鏡雖不用給動物拴線，但視場通常不足1毫米，僅能看到很小一塊腦區。想要同時覆蓋更大範圍皮層又要有更高清解像度，就需要更重且更大功耗的顯微鏡。

清華研發1克無線顯微鏡登Nature▼▼▼

為此，中國工程院院士、清華大學教授戴瓊海團隊與解放軍總醫院戴樸團隊合作，通過集成化設計和系統性優化，研製出超輕無線介觀顯微鏡Airscope，僅用4片非球面鏡片，就在6毫米視場內實現單細胞解像度（即4至6微米）的觀測。

無線、輕巧、寬視場、高通量是Airscope的顯著特點。 吳嘉敏，清華大學自動化系副教授

常規頭戴式微型顯微鏡重量通常超過3克，會影響小鼠自由活動。而Airscope不僅擺脫了線纜束縛，尺寸更輕巧，還通過200萬像素圖像感測器實現端側壓縮，使百萬像素級圖像得以無線傳輸。

藉助這種動物「可穿戴」設備，團隊完成了許多過去受線纜或設備重量所限難以實現的實驗，如在5平方米自然棲息地中同時記錄多隻小鼠探索時的大腦皮層活動；在32個末端的大型迷宮中追蹤小鼠長時間自主探索等。

戴瓊海認為，這一新型顯微鏡為理解智能的神經基礎提供了新工具，將推動光學腦機接口向更精準神經探測發展，未來其應用還有望從神經科學拓展到免疫、腫瘤等領域，實現對疾病發生過程的完整追蹤。

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