神人復刻《蜘蛛俠》綠魔滑板載人升空 曾爆燃起火 靠AI助攻圓夢
撰文：快科技
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博主神奇阿宇把電影裡的科幻裝備變成現實，DIY了一台載人飛行滑板。這個想法來源於小時候看的蜘蛛俠電影，二代綠魔的飛行滑板（電影《蜘蛛俠》Green Goblin/New Goblin）給他留下很深印象，於是打算親手復刻一套可以載人起飛的裝備。
最開始他選擇渦噴發動機方案，1.0版本一共搭載5台渦噴引擎，推力足夠把3個人推離地面。不過測試的時候出了大問題，發動機同時啟動直接起火，油路電路全部燒毀。單獨啟動每一台發動機都正常，一起工作就爆燃，一開始完全找不到故障原因。
復刻綠魔滑板載人升空過程：
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他把全部測試資料交給AI智能體分析，才找到問題根源。發動機排布間距太近，噴口離地高度低，高溫廢氣拍到地面之後又被重新吸進進氣道，造成燃燒室爆燃。
AI還提醒他，渦噴方案本身風險很高，建議換成電動螺旋槳。於是他重新做了2.0電動版本，搭載10套推力30公斤以上的無刷動力總成，總推力超過4個人體重，峰值電流達到2000安。硬件搞定之後，新難題又來了。飛行滑板非常難操控，身體稍微傾斜，姿態就會持續失控。
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阿宇想到用兩台手機搭建輔助系統，一台裝在滑板內部採集姿態數據，另一台戴在手腕。飛行的時候AI通過耳機實時提醒，告訴他重心偏左、向右屈膝，幫助修正身體姿態。每次飛完，AI還會生成訓練報告，給出優化建議。
經過十多天反覆訓練，他終於能熟練操控滑板，可以完成懸停、直線飛行。歷時兩個月，昔日的科幻狂想終於化為現實。
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