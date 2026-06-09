日本優惠券2026｜COSMOS藥妝/京王/西武/近鐵/成田免稅店12大必用

日本優惠券2026｜去日本Shopping有優惠碼可以慳不少！《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理日本不同範疇的優惠券，包括藥妝店、西武及京王等多間百貨公司、成田及羽田機場免稅店等實用優惠，當中高達81折，可幫大家節省旅費。即睇內文！



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日本優惠券2026【1】連鎖家電連鎖店｜BicCamera

BicCamera優惠券除了提供免稅10%之外，在不同範疇也有不同的疊加優惠。包括：7%疊加折扣（93折），適用於相機、手錶、家電、玩具等電子與生活產品；5%疊加折扣（95折），適用於藥品、化妝品、食品及日用品等；以及3%疊加折扣（97折），適用於指定日本清酒。

BicCamera優惠券

日本優惠券2026【2】 日本藥妝店｜COSMOS

日本藥妝店COSMOS提供最高81折優惠，購物滿指定金額即可使用。

日本藥妝店COSMOS優惠券。

日本優惠券2026【3】日本藥妝店｜SUGI杉藥局

SUGI杉藥局優惠券提供高達82折。購物滿指定金額即可使用。

SUGI杉藥局優惠券。

日本優惠券2026【4】日本藥妝店｜Sundrug

日本藥妝店Sundrug提供免稅加上最高7%的折上折優惠。購物滿指定金額即可使用。

日本藥妝店Sundrug優惠券。

日本優惠券2026【5】百貨公司｜西武・SOGO百貨

西武・SOGO百貨消費滿指定金額，即可享95折，同時可辦理退稅。適用於池袋總店、澀谷店等多家指定店鋪。

百貨公司西武・SOGO百貨優惠券。

日本優惠券2026【6】百貨公司｜東武百貨（池袋店）

於東武百貨（池袋店）出示優惠券，可於旅行諮詢處兌換5%折扣券。購物滿指定金額即可使用。

百貨公司東武百貨優惠券

日本優惠券2026【7】百貨公司｜京王百貨（新宿店）

旅客專享95折。購物滿指定金額即可使用。

百貨公司京王百貨（新宿店）優惠券。

日本優惠券2026【8】百貨公司｜近鐵百貨

近鐵百貨多家分店提供滿指定金額享95折優惠。在海闊天空總店辦理退稅手續時出示此券，可獲贈紀念品。

百貨公司近鐵百貨優惠券。

日本優惠券2026【9】機場免稅店｜成田機場T1

於成田機場ANA Duty Free Shop出示優惠券可享95折，煙、酒、化妝品商品同樣適用。

成田機場ANA Duty Free Shop優惠券。

日本優惠券2026【10】機場免稅店｜成田機場T1及T2

於成田機場T1及T2的指定店鋪出示優惠券可享95折，煙、酒、化妝品商品同樣適用。

成田機場T1及T2的指定店鋪優惠券。

日本優惠券2026【11】機場免稅店｜羽田機場T2及T3

於羽田機場T2及T3 ANA Duty Free Shop出示優惠券可享95折，煙、酒、化妝品商品同樣適用。

羽田機場ANA Duty Free Shop優惠券。

日本優惠券2026【12】戶外生活品牌｜Snow Peak

出示Snow Peak優惠券除了可享免稅外，還可享消費滿指定金額送鈦金屬多功能匙叉或雪拉碗（二選一），以及最高93折優惠。

戶外生活品牌Snow Peak優惠券。

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