年度十大AI工具排行榜出爐　ChatGPT蟬聯榜首　新晉模型強勢入圍

ChatGPT網路聲量破10萬筆，DeepSeek、Kimi、Cursor躋身前十！查資料、做簡報、生成圖片、寫程式，網友都怎麼推薦？



你的必用AI 進榜幾個？

AI工具越出越多，你的瀏覽器分頁是不是也越開越滿？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點2026年至今（2026/1/1～10/17）網友討論、推薦的十大AI工具，ChatGPT以103,291筆網路聲量拿蟬聯冠軍，Gemini、Claude分居第二、第三。

對照2025年公布的榜單，ChatGPT、Gemini仍守住冠亞軍，Claude則由第五升至第三；DeepSeek、Kimi與Cursor去年未列前十，今年皆躋身榜內。兩次調查期間不同，名次對照可觀察榜單變化，聲量則不宜直接當成年度增減比較。

查資料、消化文件、生成圖片、寫程式，各款AI都有自己的主場。哪些工具今年特別有話題？一起看下去！

年度十大AI工具排行榜：

+ 5

No.10 Cursor

網路聲量：2,965筆

Cursor是一款以AI輔助程式開發為核心的編輯器，能協助理解專案、修改程式碼與除錯，今年躋身十大榜單。

討論高點在6月，路透6月16日報導，SpaceX將以600億美元全股票交易收購Cursor母公司Anysphere，當時預計第三季完成。報導引述公司資料指出，Cursor企業端年化營收約26億美元。收購新聞也讓人重新問起：現在寫程式的AI工具這麼多，什麼時候適合用Cursor？

Dcard卡友討論：

「超貴，每個月花200鎂還不夠用」

「公司訂閱cursor給工程師用，我再搭配自己的codex混合使用」

「2024用的時候還覺得新奇，後來他跟vs claude code extension有修改衝突就沒用了」

「有一個plan模式寫計畫也很好用」。



當AI工具成了每月固定支出，除了能不能把程式寫好，額度夠不夠、要訂哪一家，也成了工程師的煩惱。

No.9 Microsoft Copilot

網路聲量：3,138筆

Word要起草、Excel要分析、PowerPoint還等著交件，上班族的待辦清單，正是Microsoft Copilot想加入的工作現場。

Copilot整合微軟的文書與工作服務，協助處理寫作、資料分析及簡報等任務；實際可用功能則依帳號、訂閱方案與應用程式而異。今年微軟也推動個人與工作用Copilot的統一介面。依8月報導，行動版及網頁版於8月中旬起陸續推出，Windows與Mac版當時預計9月中旬跟進；Podcast、Deep Research等部分功能則於8月18日退場。

對已經每天使用微軟工具的人來說，Copilot的吸引力，在於能否把AI協助接進原本的工作流程，少一點複製貼上，多一點直接完成。

No.8 Perplexity

網路聲量：4,886筆

查資料時，比起一長串答案，你可能更想知道：這些內容到底從哪裡來？

今年3月，Perplexity宣布Personal Computer，讓AI能結合本機檔案與應用程式處理工作。AI代替使用者操作網站，也帶來爭議。亞馬遜指控Perplexity旗下Comet瀏覽器的AI代理功能未經授權操作其服務；美國第九巡迴上訴法院於8月4日撤銷先前的初步禁制令，並將案件發回續審，訴訟尚未因此結束。

使用者的抱怨則多與訂閱有關。本次輿情中，有人反映透過電信或PayPal取得的一年優惠到期後自動扣款，也有人不滿Pro額度縮水，或質疑服務只是整合其他公司的模型。對訂戶來說，除了查資料好不好用，優惠何時到期、續訂收多少錢，也得看清。

No.7 Kimi

網路聲量：4,922筆

由中國AI公司月之暗面推出的Kimi，除了回答問題，也提供深度研究、製作簡報、文件、表格與網站等功能。7月16日，月之暗面發布Kimi K3。依官方資料，模型總參數達2.8兆，具備原生視覺理解能力，支援百萬token上下文，主打程式開發、知識工作與推理，並宣布後續開放完整模型權重。

新模型發布後，算力卻先不夠用。依7月20日報導，月之暗面表示，用戶請求量超出預期，決定暫停一般消費者新用戶訂閱，優先服務既有訂戶，待算力擴充後再逐步恢復。PTT網友討論：

「好用的模型太多人用，馬上算力就缺了」

「啊不是泡沫，怎麼會算力用光？？」

「請支援蒜粒」

「去年d開頭那個就發生過了，今年歷史再來一次」。



No.6 NotebookLM

網路聲量：5,291筆

手上有一堆資料，卻不知道該從哪裡開始讀，正是NotebookLM的出場時機。

Google推出的NotebookLM，以使用者提供的來源資料為基礎，協助整理重點、進行問答，也能透過語音摘要，把資料轉成對談式的收聽內容。

2025年榜單NotebookLM排名第八，今年升至第六。社群一月份出現教師研習分享、利用NotebookLM整理7家封測公司EPS、製作簡報的案例。到了4月9日，也有分享〈NotebookLM 簡報修改神器〉教學，網友反饋：

「以前用用canva，魔術擦布清除文字，再手打上去，很多張很費時」

「終於能修改那些在學習圖卡的亂碼了」



簡報生成後怎麼改，也是使用者關心的問題。

3月4日，Google另推出Cinematic Video Overviews，能將來源資料製作成包含動畫的解說影片，推出時先開放英文版本，限18歲以上Google AI Ultra訂閱者使用。4月8日公布的Gemini Notebooks功能，也支援與NotebookLM同步。

整理學習資料、備課、製作簡報與資訊圖表，是受到肯定的用途；但也有用戶反映額度不夠、生成內容出錯，或實際問答沒有預期中好用。省下讀資料、排簡報的時間之後，數字有沒有抄對、結論有沒有根據，仍得自己看過一遍。

No.5 DeepSeek

網路聲量：9,499筆

DeepSeek未進2025年該篇十大榜單，2026年一次衝進前五，DeepSeek帶來的新題目，是讓AI一次處理更多資料。4月24日，DeepSeek推出V4預覽版並提供開放權重，分為總參數1.6兆的V4-Pro與2840億參數的V4-Flash，兩款皆支援百萬token上下文，並主打程式開發與AI代理任務。

7月，據《每日經濟新聞》報導，梁文鋒一場5月投資者閉門交流會的內容在網路流傳，其中關於API定價與設備成本的說法，也引起PTT討論，網友留言：

「量大管飽」

「便宜治百病」

「成本才是賺錢的關鍵，越便宜AI起飛越快」。



到了8月，價格卻成了另一波爭論。DeepSeek於8月13日宣布調整V4系列API費率，台灣時間8月17日起生效，並引入尖峰、離峰計價。依模型、token類型與使用時段不同，部分費率漲幅達約1,100%，網友直呼：

「DS漲的幅度太誇張」

「看來要回去用gpt了」

「便不便宜只看帳面價格？token效率不看喔？」

「不拚世界最強，底層戰略是在省成本這條路上瘋狂開外掛」



從稱讚便宜到重新比較費用，DeepSeek的CP值始終是本次入榜焦點。

No.4 Grok

網路聲量：10,816筆

Grok在2025年榜單排名第四，今年同樣守住第四名。對經常使用X的人來說，它也是隨手就能打開的AI工具。

Grok由xAI開發，與X平台緊密整合。X先於2025年3月由xAI收購，xAI再於2026年2月併入SpaceX，讓社群、AI與太空事業進入同一企業體系。8月12日，Grok 4.6上線。Artificial Analysis當日公布的智慧指數評測中，Grok 4.6拿下61分，與GPT-5.6 Sol（max）同分，比Claude Fable 5（max with fallback）低一分。

10月12日，官方再公布統一訂閱方案The X Subscription，將Grok、Grok Bot、Cursor與X Premium整合在同一方案中。既有訂戶可選擇保留原方案，或轉入新方案。社群討論也從聊天功能延伸到AI代理人。網友形容：

「可以用Grok Bot開一家公司」

「無腦獲得Agent軍團」

「grok不知是UI優化還是怎麼的，讓我覺得反應特別快」。



還有網友把話題拉到馬斯克的事業布局，直言「下個十年，絕對是all in Elon Musk」、「從賈伯斯到馬斯克，都在做同一件事」。從工具好不好用，到看不看好馬斯克，都是這次Grok相關討論的一部分。

No.3 Claude

網路聲量：46,718筆

寫長文、讀文件、改程式，Claude在2025年榜單排名第五，今年躍升第三，成為這次名次向上推進的工具之一。

KEYPO觀察，4月出現第一波聲量高峰，Threads上有人大讚「Claude就是目前最好用的AI」，也有人抱怨Pro額度不夠，質疑新模型「降智割韭菜」。Anthropic於4月23日公布Claude Code品質問題的調查說明，解釋相關調整，並宣布重設訂閱者用量限制。想學的人不少，問題也很直接：「初學者從哪裡開始學起，拜託推薦我」。

有使用者回應「我是個重度Claude使用者，初學者最需要學的是：Claude Code」，但看到費用，也有人猶豫「要付費才能用Claude code？覺得好貴」。

討論也延伸到功能與操作經驗，有人認為「Claude 在高難度Agent、Computer Use等任務上目前還是更強」、「Claude Cowork是什麼？專門為非技術背景的一般用戶所設計的」。

至於怎麼調整工具配置，網友建議「議你先上github找別人已經調好的配置」、「skill、mcp別開太多，簡單的就用最便宜模型」。另有網友提醒「Claude Code預設只留30天的對話紀錄」。依官方文件，這主要涉及本機對話紀錄的預設保存設定，可自行調整，部分桌面版與Cowork工作階段也有例外。

Anthropic於2月12日表示，Claude Code年化營收已超過25億美元，週活躍使用者自1月1日起翻倍。回到網友的討論，大家想知道的倒很單純：怎麼開始用、付費划不划算，還有工作做到一半，額度會不會先用完。

No.2 Gemini

網路聲量：65,645筆

手機、信箱、文件都在Google服務裡，Gemini也就多了不少出場機會。

5月19日，Google在I/O大會發表Gemini 3.5系列首款模型3.5 Flash，並公布新的AI訂閱方案。同一時期，本次蒐集的輿情中也出現用戶對使用限制的不滿，網友留言「越改越爛 講沒幾句就降智」、「標準的養套殺」。

8月11日再宣布，Gemini App全球月活躍用戶突破10億，並稱其為Google史上成長最快的產品；同時公布Gemini每天生成超過1.5億張圖片。從影像創作到跨應用程式操作，Gemini持續增加融入日常生活的機會。

9月30日，Google再揭曉新一代旗艦模型Gemini 4 Argon，首波透過Fairwind計畫提供可信任資安防禦者使用。10月13日擴大開放，開發者可透過Gemini API付費層級使用，Google AI Ultra與Pro訂閱用戶也能在Gemini App中體驗；本次調查區間，Argon相關討論累積4,405筆網路聲量。

KEYPO進一步觀察，社群上有網友分享把手繪丈量圖、照片轉成CAD圖檔，或用一句提示詞生成互動動畫，網友直呼「王者回歸」、「Gemini 3.8 Flash這次真的有點狠」、「Claude是文字功底最好的，gpt容易防禦性寫作，gemini可以放生了」、「Gemini新手村，學會Gem、NotebookLM」，也有網友喊「一句回覆燒了我7%用量」，功能讓人想多試幾次，額度卻讓人捨不得按下送出。

No.1 ChatGPT

網路聲量：103,291筆

ChatGPT本次以103,291筆網路聲量拿下第一，比第二名Gemini高出約42%，也延續2025年榜單的冠軍位置。

依本次輿情資料，4月下旬是值得關注的討論高點。OpenAI先於4月21日推出ChatGPT Images 2.0，再於4月23日發布GPT-5.5；同一時期，Threads出現大量髮型、色彩與穿搭指令分享，讓生圖玩法成為討論焦點。

到了10月，社群也出現一波Codex安裝教學，再添使用話題。網友表示「有人跟我一樣生圖功能變強大，恢復訂閱的嗎？」「測新指令超厲害」、「Codex和Gemini真是太好用了」，也有人吐槽「GPT口頭禪，AI味太濃」，從功能驚喜到文字風格，都是使用者在意的細節。

除了本次榜單聲量，網站造訪數據也呈現它的使用規模。Exploding Topics引用Semrush資料指出，ChatGPT網站2026年6月約有53.2億次造訪，占該文統計74款AI工具總造訪次數的51.73%（這是網站造訪估計，不能直接換算成使用人數）。

從寫作、翻譯、整理資料到程式開發，ChatGPT能幫忙的事情愈來愈多。功能升級讓人想重新訂閱，回答裡的「AI味」卻也逃不過網友的眼睛。好不好用，終究要回到每天交給它的那些事。

文案卡住、資料太亂、旅行還沒規劃好，你會先打開哪一款AI？

常見問答

Q1：網友推薦2026十大AI工具有哪些？ 依《網路溫度計DailyView》本次網路聲量調查，前十名依序為ChatGPT、Gemini、Claude、Grok、DeepSeek、NotebookLM、Kimi、Perplexity、Microsoft Copilot與Cursor。統計期間為2026年1月1日至10月17日，名次代表討論熱度，不等同推薦程度或效能排名。 Q2：ChatGPT、Gemini、Claude怎麼選？ 可以先拿同一件工作試用比較。常用Google服務，可從Gemini開始；想處理寫作、文件或程式任務，可比較ChatGPT與Claude。除了答案品質，也要看操作是否順手、額度夠不夠，以及修改到能用需要花多少時間。 Q3：查資料、做簡報適合用哪款AI？ 想搜尋網路資料並追查來源，可試Perplexity；手上已有文件、網頁等資料，想整理重點、問答或製作簡報，可試NotebookLM。重要數字與引用仍要點回原始來源確認。 Q4：不會寫程式，也能使用AI程式工具嗎？ 可以從簡單任務開始，例如製作網頁雛形或小工具。Cursor、Claude Code與Codex都能協助程式開發，但產出仍可能有錯誤。涉及會員資料、付款或正式上線的功能，應請具備相關能力的人員檢查。 Q5：AI工具需要付費嗎？ 不一定。先用免費方案確認是否符合需求，再看是否需要更多用量或進階功能。付費前留意模型使用權限、額度、續訂價格與取消方式；免費試用或贈送會員，也要確認到期後是否自動扣款。

2026必用AI工具top 10。（網路溫度計提供）

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年10月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】