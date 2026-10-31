蘋果iPhone Duo爆災情！螢幕開裂兼軟件未適配　盤點3大致命缺點

蘋果首款摺疊屏iPhone Duo於2026年9月10日發布、10月23日開售，港版256GB起售17,499元。發售不到三天，二手市場溢價便從月初的一萬元以上回落至幾百元，部分電商補貼價已跌破官方定價，不少首發用戶都在網絡上分享了新機的一些「問題」，各位對iPhone Duo感興趣的用戶，看完這篇文章再考慮要不要入手。



1. 內螢幕開裂與亮線，故障位置高度集中

摺疊屏的耐用性一直是用戶關注的核心痛點，iPhone Duo也不例外，一名澳洲用戶稱，設備到手約6小時、開合不到20次，展開瞬間聽到「咔嚓」聲，屏幕沿鉸鏈裂開，內外表面均無磕碰夾痕，後在Apple Store更換了新機。內地亦有消費者購入未拆封機器，次日正常展開時出現阻力，打開後內屏花屏並局部凸起。

摺疊屏的耐用性一直是用戶關注的核心痛點，iPhone Duo也不例外。（X@UniverseIce）

這些iPhone Duo的故障位置大多集中在鉸鏈正上方、右半屏中間偏下。10月25日，維修機構iFixit發布拆解報告，通過 CT 掃描與蘋果專利重建鉸鏈三維模型，發現異常區域靠近柔性排線通道與中央支撐結構的交界處，並提出兩種導致損壞的可能：中央轉軸在開合中卡滯，或閉合時中央支撐杆未能充分下沉，使彎折屏幕受到局部擠壓。

香港Apple官網公布的iPhone Duo維修費用。（Apple）

對於此類故障，部分蘋果客服稱亮線「並非硬件問題，可能與軟件UI變化有關，將通過軟件更新修復」；也有客服稱屬「少數個案」，出廠均經質量檢測。目前蘋果未公布故障率與批次整改方案，不過在售後方面，官網與直營店支持啟用後14天內，非人為損壞無理由退換，之後維修內屏的價格達到8749元。

2. 軟件生態滯後，大屏優勢尚未落地

一般來說，摺疊屏的核心價值在於大屏視野、分欄與多任務，這恰是iPhone Duo薄弱的一環。根據媒體、網友的實測，目前僅有《絕區零》在內的少部分遊戲完全適配了iPhone Duo，市面上絕大多數遊戲都存在適配問題，遊玩時屏幕邊緣都存在黑邊。

一般來說，摺疊屏的核心價值在於大屏視野、分欄與多任務，這恰是iPhone Duo薄弱的一環。（Apple）

iPhone Duo首發時，就連微信都沒完全做好適配，展開內屏後窗口固定在屏幕中央，兩側大面積黑邊，無平板橫屏佈局，也不支持雙開。10月23日微信推送8.0.80版本完成初步適配、支持內屏分欄，但右側黑框問題並未徹底解決。

10月23日微信推送8.0.80版本完成初步適配、支持內屏分欄，但右側黑框問題並未徹底解決。（微博@小平評測）

目前市面上常見的網易雲音樂、釘釘、同花順、芒果 TV 及多家銀行類、短片類應用程式仍存在黑邊或拉伸。對此，蘋果已將強制適配期限定在2027年4月，並表示所有提交到App Store的新應用和版本更新，都必須附帶iPhone Duo內屏與外屏的適配截圖，否則審核直接不予通過，屆時iPhone Duo的App適配才能達到「完全體」。

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3. 久用摺痕，指紋難擦

摺痕是所有摺疊屏的共同課題。根據國內外博主的極限測試，iPhone Duo在開合摺疊數千、上萬次後，鉸鏈並未損壞，但摺痕肉眼可見加深，也有用戶反饋摺痕區觸感偏軟，手指劃過會出現輕微波紋。

蘋果弱化摺痕觀感的方案是內屏納米紋理啞光層，這層膜可徒手撕下，撕除後屏幕變為亮面、通透度提升，但摺痕隨之暴露，自行操作有損傷內屏風險。不過，這層膜長期使用也容易殘留手汗、油脂，蘋果提供單獨更換服務，費用399元。

總結

綜合來看，iPhone Duo目前還是一款完成度挺高、但多少帶點「嚐鮮」性質的設備。如果你是深度蘋果用戶，又想體驗摺疊屏形態，那它很適合你，畢竟手機本身價格不便宜，還得算上兩年AppleCare+的2599元費用。

另外，如果你經常需要在戶外強光下閲讀、移動辦公，或者有視訊會議等明確的大屏使用場景，它也能派上用場。要是你已經有主力機，只是想再添一台摺疊屏玩玩，那把它當作第二台設備也是個不錯的選擇。

反過來，如果你只打算買一台手機當主力機，平時又高度依賴微信和各種國內高頻應用，那可能還不太適合；習慣了單手操作、對機身重量比較敏感的話，也要慎重；還有，如果你需要長焦鏡頭，或者離不開實體雙卡、經常要換卡，現階段也別急着入手。

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