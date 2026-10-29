男子帶鋰電池入屋充突起火　灑水系統狂噴變水簾洞　幸躲睡房保命

江蘇蘇州一處小區發生驚險火情，一名外賣小哥把電動車鋰電池通過電梯帶回家，放在客廳充電。沒想到深夜電池突發起火，屋內噴淋系統啟動噴水滅火，整個客廳到處都是積水，直接變成水簾洞。



事發凌晨，外賣小哥正在卧室睡覺，睡着之後聞到刺鼻煙味，他起身打開卧室房門，客廳已經被濃煙完全籠罩，明火正在燃燒。

江蘇蘇州一處小區發生驚險火情，一名外賣小哥把電動車鋰電池通過電梯帶回家，放在客廳充電。（抖音@蘇州消防）

鋰電池嚴禁帶回家充電！！！

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他立刻關上卧室房門，阻隔濃煙竄進卧室，退到陽台窗邊撥打119報警，同時開窗保持通風呼吸新鮮空氣，等待消防員趕來救援。

消防人員趕到現場的時候，屋內自動噴水滅火系統已經把明火撲滅，地上到處都是積水，傢俱、地面都被水泡過。救援人員將被困的外賣小哥安全救出，隨後排查現場，確認沒有復燃風險。

初步判斷起火源頭就是這塊正在充電的鋰電池，電池熱失控引發火情，起火的具體原因還在進一步調查當中。

CCTV錄像能夠看到，事發前外賣小哥將這塊鋰電池拎進電梯帶回家裏。現在不少外賣騎手為了方便，習慣把電池拆下來拿回出租屋通宵充電，覺得一晚上人在家不會出事，抱有僥倖心理。

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可鋰電池熱失控往往發生在深夜熟睡階段，一旦起火，燃燒速度極快，短短幾分鐘濃煙就會灌滿整套房子。

萬幸這套住宅配備了噴淋裝置，把火勢壓制住，沒有造成人員傷亡。如果家裏沒有這類消防設備，後果不堪設想。全國已經出現多起同類事故，不少就是電池入戶充電，釀成傷亡悲劇。消防部門多次提醒，電動自行車和鋰電池，嚴禁進樓入戶，不要在家裏、樓道內充電。

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