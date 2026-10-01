家電非用到壞才換！電器安全壽命有期限　熱水爐用逾8年隨時漏電

撰文：中關村在線
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很多家庭都有一個通病：家電只要還能開機、還能湊合用，就堅決不換。雪櫃用十幾年、洗衣機用到泛黃、熱水器用到老化、冷氣機用到噪音轟鳴，總覺得「沒壞就沒必要花錢換新」。在大多數人認知裏，家電是耐用消費品，用得越久越划算。

但絕大多數人不知道，在中國所有家電都有官方強制家電新國標（可作參考）安全使用年限，和食品保質期一樣，到期必須「退休」。2026年正式實施的家電新國標明確規定，每一款家電都有固定安全使用壽命，過期服役的家電，看似沒壞，實則早已暗藏漏電、起火、爆炸、中毒多重隱患。

，每一款家電都有固定安全使用壽命，過期服役的家電，看似沒壞，實則早已暗藏漏電、起火、爆炸、中毒多重隱患。（AI生成圖片）

家電真正危險的時刻，從來不是徹底壞掉的瞬間，而是勉強能用、帶病工作的每一天。今天給大家整理最新官方家電年限對照表，同時講透過期服役的真實危害，看完再也不敢硬撐使用老舊家電。

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先給大家放上最新中國標準家電安全使用年限對照表，每家每戶都能直接對照自查，看看你家家電有沒有過期：

10年安全壽命：雪櫃、冷氣機、微波爐、電風扇
8年安全壽命：洗衣機、乾衣機、抽油煙機、氣體煮食爐、電熱水器、濾水器、消毒碗櫃
5年安全壽命：電飯煲、電子壓力煲、各類小型電熱廚具、拖板
8-10年浮動壽命：智能電視、家用吸塵機、智能浴室電器

很多人看完都會震驚：原來家裏用了十幾年的老家電，早就遠超官方安全標準。過期家電不是節儉，是拿全家安全冒險。

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很多人疑惑：家電還能正常工作，為什麼一定要換？

這裏要糾正一個核心誤區：能開機≠安全可用。家電的安全使用年限，指的是「零部件安全穩定周期」，不是機器報廢周期。超過年限後，家電內部線路、絕緣層、密封件、核心配件會自然老化，外表看着完好無損，內部早已千瘡百孔。

下面逐個拆解高頻大家電的過期隱患，每一個都是居家高頻安全風險點：

1. 首先電熱水器，居家最高危過期家電，沒有之一。

熱水器使用超過8年，內部鎂棒徹底耗盡，內膽常年積水結垢、腐蝕生鏽，加熱管絕緣層老化破損。洗澡時人體全身沾水，一旦發生漏電，電流會直接通過水體傳導，觸電風險極高。同時老化內膽壓力承受能力下降，存在漏水、鼓包、甚至爆膽隱患。

首先電熱水器，居家最高危過期家電，沒有之一。（AI生成圖片）

過期熱水器不僅不安全，能耗還會翻倍，保溫效果大幅下降，一年多花的電費，足夠抵扣新機差價，完全得不償失。

2. 其次是氣體煮食爐、抽油煙機，廚房火災、中毒重災區。

過期氣體煮食爐閥體老化、氣密性下降，容易出現燃氣洩漏、燃燒不充分，導致一氧化碳超標，長期居家存在中毒風險。老舊爐頭燃燒不均勻，容易回火、炸燃，極易引發廚房火情。

過期氣體煮食爐隱患。（AI生成圖片）

過期抽油煙機電機老化、轉速下降，排煙能力大幅衰退，油污堆積機身內部，不僅排煙無力，厚厚的油垢遇到高溫極易自燃，是很多家庭廚房莫名起火的核心原因。

3. 然後是冷氣機、雪櫃，耗電快、故障多、滋生細菌。

過期冷氣機外機換熱器老化、壓縮機性能衰減，製冷製熱效率暴跌，耗電量逐年飆升。內部風道積攢大量灰塵、霉菌、蟎蟲，吹風就是全屋揚塵細菌，長期吹容易引發呼吸道不適。同時線路老化、電容衰減，夏季高溫工作極易短路、自燃。

過期冷氣機隱患。（AI生成圖片）

過期雪櫃密封條老化變形，密封不嚴、冷氣外泄，食材極易串味、變質。內部管路老化開裂，存在冷媒洩漏風險，不僅耗電嚴重，保鮮功能徹底失效，存放食材毫無安全保障。

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4. 洗衣機、乾衣機，越洗越髒，暗藏霉菌隱患。

使用超8年的洗衣機，內筒夾層積攢常年污垢、毛髮、洗衣液殘留，普通筒自潔完全無法清理。洗衣服相當於在髒水裏反覆翻滾，衣物暗藏大量細菌，貼身衣物清洗後容易引發皮膚瘙癢、過敏。

同時內部減震、軸承老化，機器運行抖動劇烈，噪音刺耳，脫水不穩，嚴重時會出現機身移位、線路短路故障。

5. 電飯煲、電子壓力煲、拖板，最容易被忽略的高危小件。

很多人家的電飯煲、拖板一用就是七八年，殊不知這類小家電線路簡單、絕緣層薄弱，過期使用極易老化短路。過期電子壓力煲的壓力閥失靈、密封圈老化，壓力失控容易出現噴濺、爆炸風險。

過期小家電隱患。（AI生成圖片）

不起眼的拖板過期後，銅片彈性下降、接觸不良，大功率電器使用時容易發熱、打火，是卧室、客廳隱形起火源頭。

再告訴大家一個內行真相：

過期家電，官方直接拒保，維修也無安全保障。

只要家電超過國標安全使用年限，哪怕中途花錢維修、更換配件，品牌售後也不再承擔安全責任。一旦出現漏電、起火事故，無法追責廠家，所有損失全部由用戶自己承擔。

而且過期家電越修越虧，老機型配件大多停產，維修多為翻新配件，剛修好這裏壞那裏，維修費累加遠超新機價格，純屬浪費錢。

很多人捨不得換新，本質是覺得浪費。但真正的省錢，絕對不是硬撐過期家電，而是按時淘汰老舊設備，規避安全風險、節省高額電費、杜絕維修開銷。

最後教大家三個信號，只要家電出現任意一個，不用看年限，立刻換新：

1. 運行異響、機身抖動、異味刺鼻（焦糊味、塑料味）；
2. 頻繁故障、反覆維修，性能大幅衰退；
3. 機身發黃老化、線路開裂、接口鬆動、使用時發熱嚴重。

家電是服務生活的工具，不是居家安全的隱患。別為了省幾百塊錢，拿一家人的安全冒險。按時淘汰過期家電，看似花錢，實則是性價比最高的居家安全投資。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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