火牛長期插著不拔造成大火燒毀屋！消防員實測警告：充完電必須拔

近日福建省泉州市安溪縣城廂鎮一民房突發火災，鄰居發現後立即撥打119（內地消防電話）報警，消防員趕到現場破拆房門進入屋內，成功將火撲滅，所幸沒有造成人員傷亡，但整個客廳已經被燒毀，現場一片狼藉。



經調查，火災是因為手機充電器出現故障，產生的電火花引燃周邊可燃物所致。據了解，這個充電器一直插在客廳梳化下方的插座上，起火點周邊沒有其他電器設備以及可自燃的物質。

近日福建省泉州市安溪縣城廂鎮一民房突發火災。（抖音@拉祜波歌說）

充電器不用必須拔掉！！

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火災撲滅後，鄰居將現場視頻發到社交平台，配文「充電器，沒充真的要拔下來，明天的驚喜和意外不知道哪個先來」，引發廣泛關注，全國多地居民紛紛留言，表示自家充電器也常年不拔。

其實很多人都有這個習慣——充電器一直插在插座上「隨時待命」，看似方便，實則危險。對此消防員專門做了兩組實驗：

實驗一：空載的充電器有沒有電流？

消防員將6個不同品牌的手機充電器插在拖板上，用感應式測電筆分別檢測。當測電筆一靠近充電器，綠燈迅速亮起且長時間不熄滅，表示檢測到了感應電流；接觸充電器金屬頭時甚至亮起紅燈，說明金屬頭明顯帶電。

結論：充電器即便沒連接手機，只要插在電源上，就持續處於工作狀態，長期不拔會加速縮短使用年限，電子元件壽命到期後很容易出事。



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實驗二：空載的充電器會不會發熱？

消防員用熱成像儀發現，空載狀態下的充電器比周圍環境溫度高出5℃左右。隨後將充電線短接，模擬電線破損短路的情況，僅4分鐘充電器溫度就飆升到53℃，而且還在繼續升溫。把燈關掉後，將拆開的兩個線頭在錫箔紙上輕輕滑動，能明顯看到紅色火花。

結論：充電器長期插在通電的拖板上，一旦遇到電線短路，極易引發嚴重後果。尤其是部分劣質充電器，為壓低成本採用非阻燃材料或簡化電路保護設計，安全隱患更大。



類似的案例並不少見，消防部門提醒，日常充電要注意這幾點：

1. 不要整夜充電，發現手機過燙應立即停止操作，檢查電池是否膨脹；

2. 養成「充滿就拔」的習慣，充電器長時間不拔會持續發熱，加速器件老化，容易短路或高壓擊穿；

3. 使用原裝電池和充電器，不同品牌、型號的充電器不要混用；

4. 不要把手機放在高溫環境，充電時遠離陽光直射、廚房灶台；

5. 儘量不在枕頭附近充電，一旦自燃，枕頭被褥等易燃物會助長火勢。



此外，如果充電器已經冒煙、冒火花，第一時間關閉電源開關、拔掉插頭；切勿用水或泡沫滅火器滅火，有觸電風險，可用乾粉或二氧化碳滅火器撲救，火勢較大時迅速撤離並撥打119。

一句話總結：手機充完電，請順手把充電器拔下來，出門前關掉不用的電源，別讓一時的僥倖變成明天的意外。



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