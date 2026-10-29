觸控MacBook Pro登場：配ProLED XDR觸控屏+動態島！發光Logo回歸

觸控MacBook Pro登場：Apple正式推出全新一代MacBook Pro，今次不再只是處理器升級，而是為Mac帶來多年來其中一次最重要的設計革新。新機首次配備支援觸控操作的ProLED XDR顯示器，採用Tandem OLED雙層OLED技術，最高亮度達2,000 nits，並將iPhone的Dynamic Island動態島引入MacBook。除了螢幕升級，Apple亦重新設計macOS觸控操作、強化螢幕鉸鏈，並大幅減輕機身重量，甚至讓經典發光Apple標誌回歸。新機提供14吋及16吋版本，搭載M5 Pro或M5 Max晶片，售價$22,999 起，11月6日正式發售。



MacBook Pro終於有觸控屏 macOS操作方式全面改變

多年來，Apple一直將MacBook與iPad定位為兩種不同的產品。MacBook主要透過鍵盤及觸控板操作，而iPad則以觸控螢幕作為核心。如今新一代MacBook Pro終於打破這項傳統，成為Apple首款支援觸控操作的Mac。

與一般只是加入觸控面板的Notebook不同，Apple今次同時為macOS重新設計部分操作介面，讓用戶可以按照需要，在鍵盤、觸控板及螢幕之間自然切換。例如瀏覽網頁時，可以直接用手指滑動頁面；查看相片時，可以透過觸控選取內容；使用支援觸控的App時，亦可以直接點按螢幕上的按鈕及工具。Apple並沒有打算以觸控取代傳統操作，而是將它視為額外的輸入方式。對需要長時間打字、使用快捷鍵或進行精細編輯的用戶而言，鍵盤及觸控板仍然可以照常使用。

macOS加入觸控優化 手指點擊自動變成滑鼠操作

新MacBook Pro的觸控功能並非只靠硬件實現，macOS亦針對操作方式作出調整。Apple採用的設計方向，是讓系統根據用戶正在使用手指還是觸控板，自動提供較合適的操作介面。例如當用戶直接觸碰螢幕上的控制項目時，系統可以顯示更適合手指操作的選單，減少因為按鈕太細而容易誤觸的情況。

另一個重要設計，是macOS可以將觸控動作轉換成原有的點擊操作。這意味着用戶毋須等待所有Mac App重新開發觸控版本，便可以在現有應用程式中使用基本的觸控點擊功能。不過，基本觸控操作與完整的多點觸控手勢並不相同。部分專業App如果希望加入更深入的觸控功能，仍然需要開發商針對新硬件進行優化。

Final Cut Pro、Logic Pro加入觸控功能 剪片修圖更加直接

對專業創作者而言，新MacBook Pro的觸控功能亦有實際用途。Apple已為Final Cut Pro、Logic Pro及Pixelmator Pro加入針對觸控操作而設計的功能，讓用戶可以在專業創作過程中，直接與螢幕上的內容互動。以影片剪接為例，過往用戶主要透過觸控板、滑鼠及鍵盤快捷鍵操作時間軸及編輯工具。新機加入觸控後，便可以在適合的操作環節直接使用手指，減少部分游標移動步驟。

對於需要快速預覽素材、選取畫面或進行簡報的創作者而言，觸控亦提供另一種更加直觀的操作方式。音樂製作方面，Logic Pro同樣加入觸控支援，讓用戶在適合的介面直接與音樂製作工具互動。新MacBook Pro最大的改變，是讓創作者可以根據不同工作需要，自行選擇最合適的操作方式。

ProLED XDR首次登場 2,000 nits亮度、千萬比一對比度

新一代MacBook Pro最重要的硬件升級，就是全新的ProLED XDR顯示器。這是MacBook Pro首次採用Tandem OLED雙層OLED技術，與過往使用mini-LED背光的Liquid Retina XDR顯示器有明顯分別。OLED螢幕的特點，是每個像素可以獨立發光，顯示黑色畫面時可以直接關閉相關像素，因此能夠呈現更深邃的黑色及更高對比度。而Tandem OLED則利用雙層發光結構，提升顯示能力。

根據公布的規格，新款ProLED XDR螢幕在HDR及SDR內容下，峰值亮度最高均可達2,000 nits，對比度更達10,000,000:1。對一般用戶而言，最容易察覺的分別，是觀看電影及HDR影片時，明亮物件與黑暗背景之間的對比更加鮮明。例如夜景中的燈光、煙花或星空畫面，OLED可以更精細地控制不同像素的亮度，減少傳統背光系統可能出現的光暈。對專業用戶而言，螢幕亦支援P3及Adobe RGB色域，並涵蓋超過80%的Rec. 2020色域，對攝影、平面設計及影片調色工作有一定吸引力。

ProMotion支援10Hz至120Hz 觸控滑動更順暢

除了亮度及色彩，新款ProLED XDR螢幕亦支援ProMotion自動適應更新頻率技術，更新率範圍為10Hz至120Hz。120Hz更新率可以令畫面滑動、動畫及觸控操作更加流暢，尤其在快速捲動網頁、瀏覽長篇文件或操作支援高更新率的內容時，效果會更加明顯。另一方面，當螢幕顯示變化較少的靜態內容時，系統亦可以降低更新率，減少不必要的電力消耗。值得留意的是，Apple今次將觸控感應功能直接整合到顯示面板之中，而不是單純在原有螢幕表面再加上一層獨立觸控模組。

Dynamic Island首次登陸Mac 經典瀏海終於退役

除了螢幕顯示效果，新MacBook Pro外觀亦有一項相當明顯的變化，就是取消過往的瀏海設計，改用Dynamic Island動態島。Dynamic Island最早在iPhone上推出，透過螢幕頂部的膠囊形區域整合鏡頭開孔及即時資訊顯示。如今這項設計終於延伸至MacBook Pro，令螢幕頂部的開孔面積比過往更小。相比傳統瀏海，Dynamic Island不只是外觀上的改動，亦可以成為顯示其他系統資訊的區域。

發光Apple Logo回歸 機身更輕薄

除了Dynamic Island，新MacBook Pro亦帶回一項令不少老Mac用戶懷念的設計—機背發光Apple標誌。早期MacBook曾經採用發光Logo，成為Apple手提電腦其中一項具代表性的外觀特色。不過，Apple在2016年前後逐步取消這項設計，改用不會發光的金屬標誌。如今發光Logo重新登場，亦令新MacBook Pro在外觀上與過往型號有更明顯的分別。

機身方面，Apple亦成功減輕新機重量。

以14吋版本為例，新機重量約3磅，即約1.36公斤，相比上一代約3.5磅的機身輕約0.5磅，減幅約227克。機身厚度亦減少約0.5毫米。對需要每天攜帶MacBook返工、出差或外出拍攝的用戶而言，減輕約200多克並非完全沒有分別，尤其長時間將Notebook放在背囊內，便攜性會更加重要。此外，Apple亦重新設計螢幕鉸鏈，提升觸控操作時的穩定性，避免用戶每次點按螢幕，都令顯示器明顯晃動。

M5 Pro及M5 Max晶片 最高128GB記憶體、16TB SSD

雖然新一代MacBook Pro在螢幕及設計上有重大變化，但處理器方面並沒有直接採用M6 Pro或M6 Max。新機提供M5 Pro及M5 Max晶片選擇，繼續針對專業內容創作、程式開發及高負載運算工作。對需要處理大型影片項目、複雜3D場景或大量資料的用戶而言，除了處理器效能，記憶體及儲存空間亦同樣重要。新款MacBook Pro最高可配置128GB統一記憶體，以及16TB SSD儲存空間。至於16TB SSD，則適合需要在電腦內保存大量高解像度影片、相片素材及其他大型檔案的用戶。

Thunderbolt 5、最多4個外置螢幕 續航最長24小時

連接功能方面，新款MacBook Pro提供三個Thunderbolt 5連接埠，並保留HDMI、SDXC記憶卡插槽、MagSafe充電及耳機插孔。對經常需要連接高速外置SSD、專業顯示器及其他工作設備的用戶而言，Thunderbolt 5可以提供更高的傳輸能力。外置顯示器支援亦會按照晶片配置而有所不同。M5 Pro版本最多可支援三個外置顯示器，而M5 Max版本則最多支援四個外置顯示器，適合需要同時開啟多個工作畫面的專業用戶。例如影片剪接師可以將時間軸、素材庫及預覽畫面分別放在不同螢幕，方便同時管理多項工作。

續航方面，Apple公布新機電池使用時間最長可達24小時。不過實際續航仍會受到螢幕亮度、工作負載及不同配置影響，不能直接理解為進行4K影片輸出或高負載運算時亦可以連續使用24小時。

MacBook Pro觸控版與M6版有甚麼分別？

Apple今次同時提供不同定位的MacBook Pro，當中最容易令人混淆的，就是新款ProLED XDR觸控版本，以及搭載M6晶片的14吋MacBook Pro。雖然兩者都是新推出的MacBook Pro，但升級方向明顯不同。M6版本主要着重處理器效能、裝置端AI運算及連接能力，採用傳統Liquid Retina XDR螢幕，不支援觸控操作。

ProLED XDR版本則配備M5 Pro或M5 Max晶片，重點在於Tandem OLED觸控螢幕、Dynamic Island、更輕薄的機身，以及專業觸控工作流程。因此，不能單純因為M6的數字較大，就認為M6 MacBook Pro在所有方面都比M5 Pro或M5 Max觸控版本更高階。對一般文書、學習及日常工作用戶而言，M6版本已經提供相當完整的MacBook Pro體驗；但對需要更高階顯示效果、觸控操作及更大記憶體配置的專業用戶，新款ProLED XDR版本則提供更多選擇。

MacBook Pro觸控版售價由$22,999 起 11月6日開售

新款ProLED XDR MacBook Pro提供14吋及16吋兩種尺寸。14吋版本售價由$22,999 起，16吋版本則由$26,999 起新機於10月28日開始接受預訂，11月6日正式發售。

買新MacBook Pro點揀？不同用戶應該考慮甚麼？

如果主要使用MacBook處理文件、上網、電郵、視像會議及一般文書工作，其實未必需要追求最高階的ProLED XDR觸控版本。Apple同期推出的14吋M6 MacBook Pro，香港售價由$15,999起，已經具備Liquid Retina XDR顯示器、強勁的M6晶片，以及最長24小時電池使用時間。對一般辦公室用戶、大學生及需要兼顧輕量內容創作的人而言，已經是值得考慮的選擇。如果工作涉及大量相片編輯、4K影片剪接、HDR調色或其他專業視覺創作，新款ProLED XDR觸控版本則更值得留意。除了顯示技術升級，觸控功能亦可能為部分創作流程帶來新的操作方式。

資料來源：Apple Newsroom