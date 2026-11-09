媲美運動相機！BleeqUp Rover智能眼鏡相機：3K錄影防震加AI剪片

媲美運動相機！BleeqUp Rover智能眼鏡運動相機，3K錄影防震加AI剪片！不少單車友或跑步愛好者在路上追風時，總想記錄沿途風景甚至檢視自己的擺臂節奏，偏偏傳統運動相機掛在胸口既沉重又累贅，拿著手機自拍更隨時危及路面安全。最新 BleeqUp Rover 運動智能眼鏡正是為這類戶外活動而生，機身重量只有 53g，將相機、開放式耳機與太陽眼鏡融為一體，戴上臉即可直接記錄第一人稱視角，完全釋放雙手專注前路。



三項鐵人運動員鄭麗莎及前香港三鐵代表、2018 亞運銅牌得主羅亮添都有試用BleeqUp Rover智能眼鏡相機，大讚方便拍攝亦有助提升訓練效能。

三段式鏡頭角度設計如何？

很多用家戴著具備攝錄鏡頭的眼鏡踩公路車時，往往因為壓低身體前傾衝刺，鏡頭只能盲目拍著地面柏油路。Rover 特別加入手動三角度調節機構，提供負 10 度、0 度以及 15 度共三段傾角設定。在單車握下把發力俯身時將鏡頭向下調，或者在正常跑步、行山挺身時調回平視角度，確保畫面視線始終保持在正前方。

專為單車、跑步及行山等戶外運動設計的第二代運動智能眼鏡——BleeqUp Rover

3K60格攝錄畫質足夠清晰嗎？

這款眼鏡搭載具備 120 度廣闊視角的鏡頭，規格支援錄製 3K 60fps HDR 高動態範圍影片。運動時光影交錯極為頻繁，例如穿過林蔭小徑或背光騎行，HDR 技術能平衡過曝的天空與暗沉的地面細節。內建的 EIS 電子防震系統在顛簸石級或快速踩踏時大幅過濾晃動，並提供 16 比 9 橫向與 9 比 16 直向格式切換，迎合當下社交平台的瀏覽習慣。

BleeqUp Rover智能眼鏡相機支援 -10°、0° 和 15° 手動調整鏡頭

AI一鍵剪輯運作原理為何？

拍攝大量片段往往意味著漫長的手機後製，Rover 結合手機應用程式內的 AI 運動助手解決這個麻煩。系統會自動辨識並挑選劇烈移動或速度提升的高光片段，一鍵直接輸出具備轉場節奏的短片。另一項 AI 影片路書功能更會同步整理運動軌跡與拍攝影像，把整趟單車路程或登山步道整合成具備路線動態的故事短片。

開放式氣傳導通話表現如何？

在馬路狂奔或單車徑穿梭，聽不到環境車聲相當危險。鏡框採用氣傳導開放式音訊架構，配備雙揚聲器與五個麥克風陣列，聽歌導航時完全無阻耳道接收外界環境音。內部演算配合抗風噪結構，即使在時速達 35 公里的強烈迎風騎行狀態下，仍可維持清晰的語音通話與無距離限制的即時對講。

可以利用專用remote拍攝

蔡司鏡片防護與電力能維持多久？

機身採用具備彈性與抗敏特性的 TR90 鏡框，具備 IP65 防塵防水能力，足以抵禦大汗淋漓或突如其來的驟雨。光學鏡片選用具備 UV400 全效阻隔與防反射鍍膜的 ZEISS 蔡司鏡片，保護雙眼免受紫外線傷害。眼鏡本體內建 64GB 儲存空間，支援單次連續攝錄 1 小時或連續播放 8 小時音樂，搭配專屬 Power Plus 外置配件更可將總攝錄時間延伸至 5 小時。

BleeqUp Rover智能眼鏡用上蔡司鏡片