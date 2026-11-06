WhatsApp騙案越發猖獗！調查揭81%港人遇騙局　3招保住帳戶防騎劫

WhatsApp騙案愈發猖獗，3招保住帳戶防騎劫！WhatsApp幾乎是香港人每日必用的通訊App，但平日用來聯絡親友、同事的工具，原來亦成為騙徒經常利用的行騙渠道！全球防詐聯盟GASA、Whoscall及Mastercard近日聯合發布《2026亞洲詐騙調查報告：香港篇》，發現高達81%受訪港人在過去一年曾經遇到詐騙，48%更曾與騙徒互動，而WhatsApp則是受訪者最常遇到詐騙的個別平台。隨着WhatsApp帳戶騎劫、假冒親友借錢及投資騙局愈來愈難分辨，究竟普通用戶可以如何保護帳戶？以下整理3個值得立即檢查的WhatsApp安全設定及防騙方法。



調查揭81%港人曾遇詐騙 WhatsApp成重災區

全球防詐聯盟GASA聯同Whoscall及Mastercard，於2026年10月28日公布《2026亞洲詐騙調查報告：香港篇》，分析香港受訪者接觸詐騙的途徑、常見騙案類型及受騙後的影響。調查顯示，81%受訪港人在過去一年曾經遇到詐騙，48%曾與騙徒互動，報告亦錄得21%受訪者因相關互動蒙受金錢損失，另有14%曾向騙徒提供個人資料。至於騙徒最常透過甚麼渠道接觸市民？報告指出，電話仍然是最常見的方式，佔59%；其次為短訊，佔52%；通訊軟件及電郵則分別為47%及41%。值得關注的是，與2025年比較，透過通訊軟件接觸詐騙的比例增加4個百分點，反映騙徒正持續利用日常通訊平台尋找目標。

WhatsApp帳戶被騎劫 香港一星期損失近2,000萬元

根據報告引述的香港警方資料，2026年10月第一個星期，警方接獲約50宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，涉及損失接近2,000萬港元，部分案件與虛擬資產及投資有關。與一般假冒陌生人的騙局不同，帳戶騎劫最危險的地方，是受害人的親友可能收到來自真正WhatsApp帳戶的訊息。例如某天突然收到朋友傳來訊息，表示自己網上銀行轉帳額度已滿，急需借用數千元周轉，並承諾翌日歸還。由於訊息來自原本已經儲存的聯絡人，不少人便會降低戒心。

但實際上，對方的WhatsApp帳戶可能早已被騙徒控制，訊息亦未必由朋友本人發出。香港警方「守網者」亦曾提醒，騙徒會透過假冒WhatsApp網頁版、釣魚網站及惡意二維碼，誘騙用戶交出驗證資料，或者授權陌生裝置連接帳戶。一旦騙徒成功取得帳戶使用權，便可能冒充原本的用戶，向通訊錄中的親友繼續行騙。因此，即使收到的訊息來自熟悉的電話號碼，亦不能單憑帳戶名稱、頭像或過往對話紀錄，便認定對方一定是真正的朋友。

第一招：開啟WhatsApp雙步驟驗證 再設定Passkey

要減低WhatsApp帳戶被盜用的風險，第一件值得檢查的事，就是有沒有啟用雙步驟驗證。這項功能會在帳戶登入驗證之外，再加入一層身份認證。即使騙徒取得一次性驗證碼，仍可能因為無法通過額外驗證而未能成功登入。用戶可以先開啟WhatsApp，進入「設定」，選擇「帳戶」，再尋找「雙步驟驗證」或「雙重驗證」選項，按照畫面指示啟用。

WhatsApp兩步驟驗證設定步驟。（AI生成）

除了雙步驟驗證，WhatsApp亦支援Passkey，即通行密鑰。用戶可以進入WhatsApp「設定」中的「帳戶」，選擇「通行密鑰」（Passkeys），按照系統提示完成設定。啟用後，在支援的登入情況下，可以透過Face ID、指紋或裝置解鎖方式驗證身份，減少依賴傳統密碼及驗證碼。Meta表示，截至2026年8月，已有超過10億人使用WhatsApp通行密鑰，並新增支援在同一帳戶設定多於一個Passkey。

第二招：檢查「已連結裝置」 陌生電腦即刻登出

不少香港人習慣在公司電腦使用WhatsApp Web，方便一邊工作、一邊回覆訊息。但這個方便的功能，亦可能成為帳戶安全漏洞。WhatsApp官方指出，用戶可以將帳戶連結至多部裝置，包括電腦、平板及其他兼容設備，而且已連結裝置可以獨立接收訊息，毋須手機一直保持連線。如果騙徒成功誘騙用戶掃描惡意二維碼，或者授權不明裝置，便可能取得WhatsApp帳戶的部分使用權限。因此，第二個值得立即檢查的設定，就是「已連結裝置」（Linked Devices）。

iPhone用戶可以開啟WhatsApp，進入「設定」，選擇「已連結裝置」；Android用戶則可在WhatsApp主畫面點擊右上角選單，再選擇「已連結裝置」。進入後，系統會列出目前連接帳戶的裝置，用戶可以檢查當中有沒有自己不認識的電腦、瀏覽器或其他設備。如果發現不明裝置，應點擊該裝置並選擇「登出」。

第三招：朋友WhatsApp借錢都要查證 善用警方防騙視伏器

即使完成上述安全設定，仍然不能完全避免收到詐騙訊息。原因是部分騙案並不需要入侵自己的WhatsApp帳戶，只要騙徒成功盜用其他人的帳戶，或者冒充熟悉的機構及朋友，便有機會誘使收訊者交出金錢或個人資料。例如突然收到朋友要求轉數快過數，表示急需支付醫療費用、投資款項或網購訂單，但又以各種理由拒絕接聽電話，便應提高警覺。最直接的方法，是暫停轉帳，改用另一個可信渠道聯絡對方，例如致電平日使用的電話號碼，親自確認是否真的有借錢需要。

如果訊息聲稱來自銀行、電訊商、政府部門或網購平台，亦不應直接使用訊息內提供的電話號碼或網址，而應自行尋找官方聯絡方法。香港警方亦設有「防騙視伏器」，用戶可以輸入可疑電話號碼、網址、銀行帳戶、電郵地址或其他相關資料，檢查是否存在已知的詐騙風險。使用方法是開啟香港警方「守網者」網站，進入「防騙視伏器」，再按照畫面提示輸入可疑資料。如果系統顯示相關資料涉及詐騙風險，便應立即停止交易及進一步核實。

WhatsApp驗證碼絕對不能交給別人

除了上述3個方法，還有一項基本原則必須記住，就是不要向任何人透露WhatsApp登入驗證碼。WhatsApp在帳戶註冊或重新登入時，可能透過短訊或電話提供一次性驗證碼。如果突然收到驗證碼，但自己根本沒有嘗試登入帳戶，便應提高警覺。尤其當有人聲稱自己不小心輸錯電話號碼，要求你將收到的6位數字驗證碼轉發給他，更不應照做。即使對方自稱是朋友、客服人員或WhatsApp職員，亦不應提供登入驗證碼。

WhatsApp帳戶已經被騎劫？應該立即點做

如果發現自己的WhatsApp突然被登出、朋友收到並非由自己發出的借錢訊息，或者帳戶出現不明已連結裝置，便應盡快處理。根據WhatsApp官方說明，如果帳戶已被他人控制，而自己的手機仍然安全，可以嘗試重新登入WhatsApp，使用原本的電話號碼接收短訊或電話驗證碼，完成重新註冊。當成功輸入新的6位數字驗證碼後，原本登入該帳戶的其他裝置會被登出。不過，如果騙徒已經設定自己不知道的雙步驟驗證資料，帳戶恢復程序可能需要額外時間。WhatsApp指出，部分情況下用戶可能需要等待7天才能完成恢復。在嘗試取回帳戶期間，亦應盡快透過其他渠道通知親友，提醒他們不要相信從被盜帳戶發出的借錢、投資或驗證碼要求。

資料來源

全球防詐聯盟GASA｜2026亞洲詐騙調查報告：香港篇

Whoscall／GASA／Mastercard｜2026年10月28日調查新聞稿

Meta官方｜WhatsApp新增帳戶安全功能（2026年8月）

WhatsApp官方｜已連結裝置說明

WhatsApp官方｜帳戶遭騎劫後如何恢復

香港警方守網者｜WhatsApp帳戶騎劫騙案及防範方法

香港警方｜防騙視伏器