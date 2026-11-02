「買下微軟炒蓋茨」截圖瘋傳 | 拆解馬斯克迷因與五億美元真恩怨

近日在內地各大自媒體、網易號以至社交平台上，瘋傳一則極具戲劇性的消息：據稱微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）發文嘲諷馬斯克（Elon Musk），直指「Tesla根本唔係馬斯克創立，佢只係出錢買落嚟」；而向來言行狂妄的馬斯克隨即在X（前稱Twitter）強硬反擊：「咪逼我買落微軟，然後炒咗你！有啲人似乎唔記得咗老子有幾咁有錢。」



這番霸氣十足的「鈔能力」宣言瞬間引爆網民熱議，不少人直呼「這很馬斯克」、「有錢就是任性」。但這件事到底是真的還是純屬惡搞？



馬斯克聲稱要買下微軟後炒蓋茨。（X）

網傳「收購微軟炒蓋茨」實為Meme惡搞圖

先講結論：這純粹是網民創作的虛構網絡迷因（Meme），並非真實發生的事件。



熟悉矽谷動態的科技迷不難看出破綻。2022年馬斯克以440億美元強行收購Twitter後，火速開除當時的原行政總裁Parag Agrawal等高層，此舉讓「買低間公司然後炒咗你」成為網絡上調侃馬斯克的最經典笑料。今次網傳的對話截圖，正是網民將這個「Twitter式收購梗」生搬硬套到微軟與蓋茨身上。

網傳「收購微軟炒蓋茨」實為Meme惡搞圖。（AI生成）

從現實商業與法律層面來看，這個說法更是天方夜譚：

身家規模完全不對等：微軟（Microsoft）市值長期維持在約3萬億美元的龐大體量，即使馬斯克身為全球首富，其流動現金與總資產（約二千至三千多億美元）距離收購微軟仍差十萬八千里，根本不可能實現惡意收購。

蓋茨早已不在微軟任職：蓋茨早在2020年便正式辭任微軟董事會職務，徹底退出了日常管理層與日常決策。換句話說，哪怕真的有人買下微軟，法律與架構上也根本「無得炒」蓋茨。

從現實商業與法律層面來看，這個說法更是天方夜譚。（AI生成）

空穴來風事出有因：馬斯克與蓋茨的真實恩怨錄

雖然「買微軟」是假新聞，但這則假消息之所以能引發廣泛共鳴，全因馬斯克與蓋茨在現實中確實積怨已久，兩人近年在社交媒體與訪談中的唇槍舌劍，火藥味絲毫不輸網絡段子。

做空Tesla事件：公開私信攤牌決裂

兩人的私人矛盾在2022年正式引爆。馬斯克在Twitter上公開了他與蓋茨的對話截圖：馬斯克直接質問蓋茨是否持有5億美元的Tesla「沽空（Short）」倉位。蓋茨當時承認尚未平倉，但話鋒一轉，表示仍希望與馬斯克洽談氣候變化的慈善項目。

這番話瞬間踩中馬斯克的底線，他回絕道：「當你大舉沽空Tesla時，我好難認真看待你對環保同氣候變化的慈善心——畢竟Tesla在解決氣候問題上付出的努力比任何公司都要多。」事後更有傳記披露，蓋茨因沽空Tesla一度浮虧約15億美元，馬斯克亦多次在網上發文狠批蓋茨偽善。

私信攤牌：蓋茨認持5億美元Tesla空倉，觸怒馬斯克全面決裂。（AI生成）

從ChatGPT到反壟斷官司：馬斯克微軟OpenAI的AI路線全面交鋒

在AI賽道上，兩人的衝突更上升至商業與理念的正面交鋒。馬斯克於加州奧克蘭聯邦法院對OpenAI及微軟提起的反壟斷及背信訴訟，經陪審團審理後裁定因超過訴訟時效等理由，OpenAI與微軟免除賠償責任（Defendants not liable）。

蓋茨作為微軟引進OpenAI技術的關鍵推手，曾多次發表對AI未來樂觀看法的文章。馬斯克對此毫不留情，在X上公開發文批評：「我記得當年同蓋茨見面交流時，佢對AI的理解非常有限，而家依然冇變。」

從ChatGPT到反壟斷官司：馬斯克微軟OpenAI的AI路線全面交鋒。（AI生成）

Tesla Semi純電重卡與火星移民之爭：兩大首富科技世界觀的世紀碰撞

在科技應用的現實層面，兩人的世界觀亦南轅北轍：

純電貨車之爭：蓋茨曾發表長文分析重型運輸脫碳，認為純電動方案由於電池太重、成本太高，難以應用於長途重卡（如Tesla Semi），應轉向氫能或生物燃料；馬斯克得知後在社交平台反擊，直指蓋茨「對此根本一竅不通（He has no clue）」。

救地球vs衝出太空：在被問及為何不像馬斯克般投資太空探索時，蓋茨曾直言飛去火星成本極高，反觀購買麻疹疫苗每條人命只需約1000美元，拯救現實地球上的生命遠比移民火星有價值。

Tesla Semi純電重卡與火星移民之爭：兩大首富科技世界觀的世紀碰撞。（AI生成）

資料來源：網易、Gatesnotes、foxbusiness