習慣只戴單邊耳機？權威科技媒體警告：電池加速老化恐提早報銷！

習慣只戴單邊耳機？不少人上下班搭車聽Podcast或在辦公室工作時，習慣只戴單邊無線耳機，以保留一隻耳朵留意周遭環境。但這個看似實用的舉動，正大幅縮短耳機的整體壽命。長期偏好使用單邊耳機，會令該側耳機的鋰電池經歷更頻繁的充放電循環。這種極度不對稱的電池消耗，最終會導致慣用側提早報銷，甚至在想雙耳佩戴時，因一側迅速耗盡電量而被迫進入「單聲道模式」。



不少人上下班搭車聽Podcast或在辦公室工作時，習慣只戴單邊無線耳機。（AI生成）

為何「單耳聆聽」帶來毀滅性耗損？

無線耳機體積極小，內置的微型鋰電池本身就極為脆弱。當用家反覆只拿右耳機出來聽音樂、講電話，再放回充電盒，右耳機的電池循環次數就會直線飆升。

這牽涉到背後實在的化學與物理原理。根據Apple官方的鋰電池效能與老化說明，隨着鋰離子電池化學年齡增加，蓄電量會逐漸下降。鋰電池的充放電循環壽命（Cycle Life）並非無限，微型鋰電池普遍在300至500次完整循環後，容量便會衰減至80%以下，當某單邊耳機更頻繁地被充電，它的有效蓄電量與健康度衰減便會顯著加快（出現非線性容量衰減）。這解釋了為何許多用家抱怨「用了一年後，右耳聽半小時就斷線，左耳卻還有80%電量」。

只拿右耳機出來聽音樂、講電話，再放回充電盒，右耳機的電池循環次數就會直線飆升。（AI生成）

擺脫「被迫單聲道」的自救方案

當兩耳電池健康度出現巨大落差，災難就會在你想沉浸於雙耳音樂時降臨。慣用側耳機會率先發出低電量警告並強制關機。對於某些採用「主副耳」（Master/Slave）轉發連線架構的舊款藍牙耳機，由於主耳負責接收手機訊號再轉發至副耳，若平時只戴主耳會使其加劇耗損，而一旦主耳電池壞死，副耳亦將完全無法單獨運作。

要阻斷這種慢性傷害，做法非常簡單。建議直接戒掉單耳佩戴的習慣。若真需留意環境音，應改戴雙耳並開啟耳機內置的「通透模式」（Transparency Mode）。針對無法避免單耳使用的情境，用家必須刻意進行「輪班制」，今天用左耳，明天用右耳。此外，開啟手機內置的「最佳化電池充電」功能，亦能減緩耳機在充電盒內長時間處於滿電狀態的老化速度。

資料來源：Apple、Engadget