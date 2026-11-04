睇片打機要徵「流量稅」？法國擬每GB收$0.5　阻力極大恐難成事

法國相關部門正醞釀推出一項頗具爭議的全新網絡流量稅，徵稅規則直接按照內容提供商向法國境內用戶傳輸的數據量階梯核算，每向法國用戶傳輸1GB數據，對應的營運商就需要繳納0.055歐元，換算成港幣大約0.5元。



按照已經公開的修正案文本，這項新稅種的納稅主體明確指向所有向法國用戶發送數據的海外及本土內容提供商，既不需要普通網民掏錢承擔，也不用電訊營運商為這部分成本付款。

法國各家網絡接入服務商需要按季度統計對應合作內容提供商發給自家用戶的總數據流量。（unsplash@Plann）

法國各家網絡接入服務商需要按季度統計對應合作內容提供商發給自家用戶的總數據流量，彙總數據之後直接報送當地稅務部門，整個統計流程由法國電信監管機構Arcep全程監督。

修正案裏援引Arcep的公開估算數據顯示，法國全國網絡用戶每年接收的總數據量大約在2000億GB，其中Google、Meta、Amazon、Netflix和美國主要內容分發網絡（CDN）服務商Akamai五家企業的流量佔比就達到了總規模的一半。

為了避免龍頭企業稅負壓力過大，修正案專門設置了雙重徵稅上限：單家企業最終需要繳納的流量稅總額，不會超過其法國區域營收的15%，也不會超過該企業全球總營收的2%。

按照公布的稅率粗略計算，一款大小約200GB的大型3A遊戲，每被法國境內用戶下載一次，對應的發行平台理論上就需要為這次數據傳輸繳納約11歐元（約港幣97元）的流量稅，後續這類成本極大可能也會轉嫁到用戶或者下游合作方身上。

這項議案剛曝光就遭到了全球各大網絡科技巨頭的集體反對，其中法國本土的網絡科技企業的反應反而最為激烈，不過從當前的推進進度來看，這項爭議稅種距離真正落地生效還有非常遠的距離。

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法國國民議會公開的表決記錄顯示，修正案以11票贊成、10票反對、14票棄權的極微弱差距（共35名議員在場）在首輪辯論中勉強過關，法國政府和國民議會預算總報告都已經明確表態，對這項流量稅提案持反對立場。

這種直接按流量向內容服務商徵稅的模式，本質上是法國想讓海外科技巨頭為當地的網絡基建成本付款，但徵稅規則的模糊地帶太多，同時觸犯了海外巨頭和本土科技企業的雙重利益，後續大概率會在多輪博弈中做出大幅調整，最終能原封不動落地的可能性極低。

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