每公里2毫成本！吉利銀河星耀6EF　首創甲醇混能、入滿油行1880km

吉利銀河宣佈，新一代甲醇電混家轎——吉利銀河星耀6EF全球上市。



據悉，新車共推出三款配置版型，分別為130km豪華版EF、230km尊貴版EF及230km旗艦版EF三款車型，官方指導價分別為8.68萬元（人民幣，下同）、9.68萬元、10.68萬元，上市限時煥新價分別為7.68萬元、8.68萬元、9.68萬元。

吉利銀河宣佈，新一代甲醇電混家轎——吉利銀河星耀6EF全球上市。（吉利官網）

值得注意的是，這台車的身份很特殊——它是全球首款甲醇插電式混合動力家用轎車，開闢了可醇、可油、可電的多能源家用出行新路線。

動力系統方面，新車搭載可醇、可電、可油甲醇電混技術，實現了甲醇和汽油同一油箱0-100%任意比例混合加注。

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該技術具備近-40℃超低溫冷啟動能力，採用350Bar超高壓缸內直噴技術，使得每公里用醇成本低至2毛。

續航方面，車輛純電續航里程達230km，滿醇滿電綜合續航達1250km，滿油滿電綜合續航更達1880km。

同時，新車還搭載星睿AI雲動力2.0系統，可通過AI預判路況實現智慧能耗決策。

外觀方面，該車的設計看齊插電混動版，擁有類似梅賽德斯-AMG風格的進氣格柵和犀利的燈組造型，配備機械式門把手，提供16吋、17吋輪圈，車尾搭載燻黑貫穿尾燈，風格簡約穩重。

星耀6 EF定位A級家轎，車身尺寸4806/1886/1490mm，軸距2756mm，車內空間利用率達到83.5%，提供絲錦銀、曜變黑、硯染灰、脂玉白四款東方車色，內飾提供冬日暖棕與灼雨墨黛雙色選擇。

星耀6 EF定位A級家轎，車身尺寸4806/1886/1490mm，軸距2756mm，車內空間利用率達到83.5%。（吉利官網）

新車基於GEEA 3.0電子電氣架構打造，搭載銀河Flyme Auto 2智能座艙系統，配備14.6吋高清中控大屏與10.25吋全液晶儀錶，智能交互配置齊全，座椅採用9層夾心+20mm記憶棉填充的棉花糖座椅，前排標配座椅通風加熱與電動調節。

駕控層面，吉利銀河星耀6EF零百制動距離僅36.3m，40-80km/h加速僅需3.4s，80-120km/h加速僅需4.6s；方向盤原地轉向力矩低至1.55N·m，一根手指即可轉動。

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