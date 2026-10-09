RAM狂加價拖累　Samsung傳Q4削手機產量3成　全年出貨量縮至2億部

近期記憶體晶片價格持續飆升，導致智能手機製造成本上漲，各大科技品牌均面臨挑戰。據韓國傳媒《Money Today》報導指出，SAMSUNG為了控制成本及維持利潤，計劃於今年第四季大幅削減智能手機產量。



消息透露，SAMSUNG行動通訊業務部門已要求供應商將相關產能縮減20%至30%。預計今次減產將直接影響廠方今年的整體出貨目標，全年數字或將下調至約兩億部。

SAMSUNG為了控制成本及維持利潤，計劃於今年第四季大幅削減智能手機產量。（m.gsmarena）

記憶體晶片危機已經困擾整個科技業界長達數月，面對高昂的組件成本，SAMSUNG亦需要採取直接的應對措施。據韓國《Money Today》的報導指出，SAMSUNG行動通訊業務部門（MX）已經向供應鏈發出通知，要求在第四季（即10月至12月期間）將手機生產量下調20%至30%。

市場分析認為，今次大規模減產的主要推手是RAM價格的急劇上升，消息特別提及12GB LPDDR5X RAM的價格錄得高達175%的增長，直接壓縮了手機業務的盈利空間。

​受到第四季減產的直接影響，SAMSUNG於2026年的全年出貨目標將會面臨明顯下調。原本外界普遍預期SAMSUNG今年的智能手機出貨量可以達到2億7,000萬部，但按照現時第四季的產能規劃推算，最終全年出貨量預計只能達到2億部左右的水平。

這反映出在硬件成本高企的環境下，廠方選擇以控制產能來止血，避免在利潤受壓的情況下繼續維持高產量。

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