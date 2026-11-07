開加濕器保濕變播菌？用錯隨時誘發肺炎　專家警告切勿倒入自來水

隨著秋冬季節來臨，多地空氣濕度較低，家庭加濕器使用逐漸進入高峰。需要注意的是，不少家庭日常開啟加濕器卻忽略清潔與規範使用，看似提升空氣濕度的操作，反而可能成為細菌霉菌的擴散源。



疾控部門與健康專家提醒，加濕器長期不換水、清潔不到位時，潮濕的水箱環境會快速滋生麴霉、退伍軍人菌（軍團桿菌）、綠膿桿菌（銅綠假單胞菌）等多種致病菌。

加濕器長期不換水、清潔不到位時，潮濕的水箱環境會快速滋生麴霉、軍團菌、銅綠假單胞菌等多種致病菌。（unsplash@Jopeel Quimpo）

加濕器正確使用方法：

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這些微生物會隨水霧形成氣溶膠散發到空氣中，被人體吸入後輕則引發鼻塞、咳嗽、咽喉不適，嚴重時可誘發肺炎等呼吸道感染，也就是常說的「加濕器肺炎」，過敏及哮喘人群受影響更為明顯。

常見的錯誤使用習慣還包括直接加注自來水、隨意添加精油、消毒液、食醋等物質。自來水中的礦物質不僅會形成白色粉塵沉積，還會為細菌提供滋生載體；各類添加物經霧化後進入呼吸道，會直接刺激黏膜造成化學性損傷，反而加重呼吸道負擔。

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科學使用加濕器需遵循多項原則，水源優先選擇純淨水或蒸餾水，條件有限時可使用煮沸冷卻後的白開水，堅持每日更換新水，避免水箱存水過夜。至少每周進行一次徹底消毒，水箱、震盪片、出霧口等死角均需刷洗，可用稀釋消毒液浸泡後用流水沖淨，完全晾乾後再組裝使用。

日常使用需搭配濕度計監測室內環境，將濕度穩定在40%至60%區間，超過上限及時關停，每天定時開窗通風降低室內微生物濃度。牢記加濕器只可加注清水，切勿添加任何額外物質。

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