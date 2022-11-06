加濕器｜超聲波與無霧加濕的分別在哪？　這種可淨化空氣值得選購

乾冷的冬天即將到來，很多人又對加濕器動起了心思，那麼多加濕器怎麼選？



簡單，先看加濕原理。大家在網上看到的雲霧繚繞的加濕器，一般都是超聲波加濕器，價格很美麗。價格相對較高的，一般寫著「無霧加濕」這樣的字眼。

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超聲波加濕器結構很簡單，由一個水槽和霧化器組成，霧化器裡的霧化片高頻振動，產生的超聲波把水拋離水面，形成加濕水霧。

超聲波加濕器用起來有很多注意事項，比如定期消毒清理，不要使用自來水，盡量保證室內空氣質量。否則，加濕水霧很容易變成室內霧霾。這時候長時間使用，比如整夜加濕，那麼第二天呼吸道大概率會不舒服。

小編運氣比較不好，在去年的時候因此得過一次肺炎。雖然能夠自然康復，但身體舒不舒服，只有自己知道了。

無霧加濕器雖然貴，但原理其實比超聲波加濕器更簡單。加濕器內產生強風，從而使水「自然蒸發」。就像晾在陽台的衣服，風一吹，衣服乾了，空氣濕了。

無霧加濕器之所以貴，往往是因為在產生強風的環節整合了一道空氣淨化的功能。同時，由於水是「自然蒸發」，水中雜質不會被攜帶進入空氣中。從而維持了室內空氣在一個相對健康的水平。

當然了，無霧加濕器也不可以閉眼買。比如，除菌方面，一般來說紫外 UV 燈除菌，要比單獨的銀離子除菌更好。

在臥室內使用，要注意風機噪音。一般來說，能到 20 分貝區間，就屬於不錯的了。在客廳內使用，要看加濕效率。加濕效率不夠，很容易出現加了又完全沒加的尷尬場面。

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