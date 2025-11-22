相對濕度最低30%！小心加濕器5大錯誤用法　12款簡約風加濕器推介

天文台預測，香港未來一周的相對濕度一度跌至 30% ，不少人開始重新拿出加濕器，希望改善乾燥引起的喉嚨不適、鼻敏感、皮膚痕癢等問題。日本媒體及相關健康專家均提醒，用家在乾燥天氣啟用加濕器時，必須先認識幾個最常犯的錯誤，否則加濕不成，反而令家居空氣質素下降。



在一般家庭環境中，最理想的相對濕度應維持在 40% 至 60% 之間。濕度過低會令皮膚乾裂、眼睛疲勞、喉嚨痛或鼻腔乾燥；但若濕度過高，又會令塵蟎、黴菌大量繁殖，對鼻敏感及哮喘患者尤為不利。

其中最常見的誤區，是在水箱內「新舊水混合」。不少人習慣未用完的水留到第二天，再直接加入新水補滿水箱，認為只是普通自來水，沒有問題。然而，水在靜置數小時後，細菌會迅速繁殖，加濕器再次啟動時便會把細菌與霉菌以微細水霧形式散播到整個房間。日本清潔專家提醒，用家每天使用完畢後必須徹底倒水、擦乾水箱，確保不留下任何殘水，否則加濕器很容易成為隱形細菌來源。

另一個普遍錯誤是自行添加錯誤的清潔劑或酒精。有些用家為了「提升抑菌力」，會向水箱加入酒精、漂白水或檸檬酸等家用清潔劑，但部分加濕器的塑膠或金屬零件並不耐受這些化學物質，長期使用可能造成腐蝕、變形，甚至釋放有害物質。正確的做法，是使用品牌官方建議的清潔用品或抗菌藥劑，並嚴格依照說明書操作，尤其是去除水垢時，必須確認水箱材質是否適用。

不少人亦誤以為「水越純越好」，於是使用過濾水、山泉水、甚至瓶裝礦泉水。然而，這類水通常缺乏自來水中的氯成分，反而更容易成為細菌滋生的樂園。礦泉水中的礦物質亦會在霧化片上形成硬質沉積物，使機器更易堵塞、減低效率及縮短使用壽命。大部分專家都建議加濕器使用普通自來水，既安全又能保持霧化效果。

在寒冷天氣下，部分用家會錯誤地以熱水注入水箱，期望加快加濕速度。這種做法不但沒有實際作用，更會導致水箱變形、霧化零件過熱及加濕量變得不穩定。加濕器設計是以常溫水運作，高溫水霧亦可能刺激呼吸道，因此不論季節，都只應使用冷水或室溫水。

最後一項容易被忽略的問題，是機器內部的灰塵與濾網積聚。具備空氣淨化功能的加濕器，其濾網經過一段時間會被塵埃及雜質堵塞，若未定期清理，空氣流通受阻，更可能把細菌和黴菌散播到房間，造成污染。用家應定期檢查濾網，必要時以吸塵器處理或按指示更換濾芯。