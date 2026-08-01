小米推米家淨化加濕器3 Pro　5分鐘完成全屋淨化　7分鐘極速加濕

米家淨化加濕器3 Pro已正式在小米有品眾籌，官方指導價2799元（人民幣，下同），眾籌到手價僅1699元，一台機器同時搞定空氣淨化與全屋加濕，大戶型家庭也能輕鬆適配。



這款新品最大亮點是淨化加濕雙強性能，淨化顆粒物CADR達到422立方米每小時，甲醛CADR 247立方米每小時，普通臥室只需5分鐘就能完成全屋空氣置換，粉塵、甲醛、過敏原都能快速過濾乾淨。

米家淨化加濕器3 Pro，官方指導價2799元。（小米）

米家淨化加濕器3 Pro詳細介紹：

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加濕功率高達2000毫升每小時，標準臥室空間7分鐘就能把濕度拉到舒適區間，大客廳加濕也只需要19分鐘，不用長時間等待。水箱容量做到8升，開啟睡眠模式可以連續加濕16小時，晚上加滿水，一整晚不用中途補水。

水路做了單向噴淋設計，髒水不會迴流到儲水箱，搭配電解水除菌、電解除垢功能，直接加自來水也不用擔心水垢和細菌滋生，整機除菌率接近100%。加濕濾芯自帶抗菌防黴材質，髒了可以直接拆下來水洗，長期使用不容易產生異味。

機身頂部配備LCD穹頂大屏，開機就能看清PM1、PM2.5、溫濕度等五項數據，屏幕搭配柔和氛圍燈，室內空氣質量一目瞭然。

運行噪音控制到位，睡眠檔位最低僅28.1分貝，夜間開啟不會打擾休息。底部配有萬向輪，客廳、臥室、書房來回挪動很方便，加水支持頂部直灌，也能抽出水箱傾倒，操作門檻很低。

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整機完整接入米家智能生態，既能用小愛語音切換模式，也能在手機App設置智能恆濕、定時運行，還能單獨開啟淨化功能，梅雨季、新房除醛都能用。內置自清潔程序，定期啟動就能沖刷水路，減少手動清理的頻率，對懶人十分友好。

相比分開購置淨化器和加濕器，這款二合一機型節省擺放空間，加濕淨化性能雙雙在線，適合乾燥地區、有母嬰、養寵或是剛裝修完的家庭。

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