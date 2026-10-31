iPhone Duo上市即奪全球摺機近25%市場　首年出貨500萬部引發關注

蘋果首款摺疊屏手機iPhone Duo上市後，引發市場廣泛關注，其市場表現也成為摺疊屏手機行業的一大看點。



日前，市場研究機構TrendForce集邦諮詢發布最新報告，預計2026年全球摺疊屏手機出貨量按年微增0.5%。

其中，iPhone Duo今年出貨量預計達到500萬台，上市第一年就有望拿下全球摺疊屏手機市場約24.8%的份額。

iPhone Duo今年出貨量預計達到500萬台，上市第一年就有望拿下全球摺疊屏手機市場約24.8%的份額。（洪戩昊攝）

這意味着，蘋果首次進入摺疊屏手機市場，就有望佔據全球近四分之一的市場份額。該機構指出，在全球摺疊屏手機市場整體增長接近停滯的背景下，蘋果的加入將加速各大品牌之間的市場份額重新分配。

值得一提的是，iPhone Duo自10月23日正式開售以來，市場需求旺盛，蘋果官網部分訂單的預計交付時間甚至已經延後至2027年1月。

Trend Force指市場需求旺盛，蘋果官網部分訂單的預計交付時間甚至已經延後至2027年1月。（trendforce）

不過，在上市初期熱度較高的同時，iPhone Duo的實際使用體驗也暴露出一些問題。

其中，部分App尚未針對摺疊屏完成充分適配，存在黑邊明顯、屏幕空間利用不足等情況，按鍵佈局和指紋解鎖方式也增加了用戶的適應成本。

Apple部分App尚未針對摺疊屏完成充分適配，存在黑邊明顯、屏幕空間利用不足等情況。（Apple）

此外，部分用戶反饋的內屏損壞問題，以及高昂的維修費用，也讓外界開始關注iPhone Duo的長期可靠性和使用成本。

據悉，蘋果已經針對少量出現內屏異常的設備提供換機服務。集邦諮詢認為，蘋果最大的優勢在於晶片、操作系統和開發者生態的整合能力。

隨着App適配和硬件可靠性不斷改善，iPhone Duo有望進一步釋放摺疊屏的應用價值，推動摺疊屏手機從形態創新向多任務處理效率等實際體驗升級。

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