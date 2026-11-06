舊筆電SSD切勿浪費　加裝外置盒變身流動硬碟　效能遠勝USB手指

如果你剛為筆記簿電腦更換了更大容量的 SSD，或者手頭有舊機擺在角落封塵，不妨善用換下來的舊硬碟，榨取最後剩餘價值。



近日知名硬件媒體Engadget指出，通過加裝廉價的硬碟盒，這些舊硬碟可以完美轉化為高性能流動硬碟，其讀寫速度和使用壽命遠超普通隨身碟（USB手指）。

不過在動手之前，需要先確認這塊SSD是否可以拆卸，要知道目前主流筆記簿電腦固態硬碟分為2.5吋SATA和更先進的M.2 NVMe兩種規格。

近日知名硬件媒體Engadget指出，通過加裝廉價的硬碟盒，這些舊硬碟可以完美轉化為高性能流動硬碟，其讀寫速度和使用壽命遠超普通隨身碟。（Engadget）

玩家在購買硬碟盒前，必須拆機確認舊硬碟的實體接口。比如M.2 NVMe硬碟通常擁有更高的頻寬上限，配合支援USB 3.2甚至USB4標準的硬碟盒，能夠跑出超過1000MB/s的傳輸速度。

當然了，也不是所有筆記簿電腦都能享受這種二次壽命。以蘋果MacBook為代表的輕薄筆電，為了追求極致厚度和商業利潤，普遍將快閃記憶體晶片直接焊接在主機板上，這種設計讓硬件升級和後期回收變得極度困難。

除此之外，在正式改造之前，建議用戶使用Windows內置的磁碟管理工具或第三方軟件檢查硬碟的S.M.A.R.T.健康數據。如果硬碟的剩餘壽命較低，應避免存放核心文件。

畢竟這種改造後的流動硬碟最適合的用途是充當遊戲倉庫，用來存放動輒上百GB的3A大作，即便硬碟損壞也不會導致關鍵數據丟失。

目前市面上主流的SSD硬碟盒普遍採用全鋁合金外殼，不僅外觀精緻，還能有效輔助高速NVMe硬碟散熱。接口方面則全面轉向USB-C，支援正反插且兼容性極強。雖然相比普通隨身碟體積略大，但在性能和容量性價比面前，這顯然不是問題。

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