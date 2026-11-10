雙11買iPhone優惠！香港蘇寧網店門市94折買iPhone Duo及18 Pro

雙11買iPhone優惠！香港蘇寧緊貼雙11消費熱潮，推出雙 11 優惠活動。這次推廣直接帶來市場上備受追捧的全新 iPhone Duo 以及 iPhone 18 Pro 系列，讓各位果迷無需經歷漫長等待，即可以 94 折優惠價錢將現貨帶回家。



香港蘇寧網店門市雙11買iPhone優惠（網上圖片）

蘇寧雙11買iPhone有幾平？

買新手機最關心的當然是價錢牌，這次蘇寧推出的限量優惠涵蓋了多款熱門高階型號。以擁有摺疊螢幕設計的 iPhone Duo 為例，256GB 版本提供星光白色與夜空色兩種百搭選擇，原價為 $17499，現在只需 $16449 即可入手。至於備受攝影愛好者青睞的 iPhone 18 Pro Max，256GB 容量涵蓋了布根地紅色、冰川色、銀色及黑色，折實價為 $10809，比原定售價 $11499 節省了不少。如果需要存放大量超高畫質相片與影片，512GB 版本的 iPhone 18 Pro Max 亦減至 $12501，同樣帶來顯著折扣。喜歡單手輕鬆操作的用家則可考慮 iPhone 18 Pro 256GB 版本的布根地紅色款式，減價後低見 $9869，而同款 512GB 則只需 $11561。全線指定優惠機型均享有 94 折的減幅，為準備升級設備的朋友省下一筆可觀的實質費用。

iPhone Duo 256GB版本由 $17499 減至 $16449 即可入手

iPhone 18 Pro Max 256GB優惠價由 $11499 減至 $10809

邊間蘇寧門市有iPhone現貨？

優惠活動將於 2026年11月11日早上 11 時正準時開賣，並一直延續至 11月13日結束。想要親身到實體店選購的朋友，可以前往蘇寧位於沙田新城市廣場、大埔超級城、屯門市廣場、將軍澳東港城、葵芳新都會廣場以及鑽石山荷里活廣場的指定分店。習慣足不出戶的用家，亦能透過蘇寧網店同步參與這次網上搶購。不過需要特別留意，這次優惠每人只限購買 1 部手機。現貨數量有限，售完即止，另外取貨須即場開盒激活。

雙11優惠限量開搶

買iPhone 18 Pro系列有何贈品？

除了折扣外，蘇寧還額外準備了多重信用卡與社交媒體的回贈活動，令整體的性價比進一步提升。只要憑 AEON 信用卡簽賬購買指定的 iPhone 18 Pro 系列或 iPhone Duo，即可享有高達 $400 的現金回贈。此外，AEON 信用卡客戶在門市購買精選產品更可享低至 54 折及長達 12 個月的免息分期，相關的整體推廣活動更涵蓋最高達 $1200 現金回贈，優惠期直至 2027年1月31日才結束。購機後，若在個人社交媒體平台上拍照打卡，並標註蘇寧的官方帳戶，更可即場獲贈額外的精美禮品 1 份。

編輯介紹：林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

